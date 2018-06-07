"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:53

Волгарь написав: Вот только одно но... У нас 2/3 потребляемого в стране газа - своей внутренней добычи, на государственных месторождениях, с с себестоимостью долларов 50 и, соответственно 500% рентабельности для государства. Которой хватает с головой для бытовых нужд населения Украины. И там и в помине нет никакой растаможки.

Газ в стране добывается на месторождениях, которым около 70 лет, пик дебета которых давным-давно прошел. Возможно, конкретная добыча 1000 кубов и обходится в названную Вами сумму, но для поддержания ее уровня нужно постоянное бурение новых скважин, а это процесс долгий и дорогой. К тому же, кроме нужд Фирташа/Ахметова и К для стабилизации подачи газа зимой (во все сектора и для транзита) нужно обязательно заполнять газохранилища, да и технологический газ для ГТС необходим. В этом смысле разделение топлива на местное и импортное весьма условно. Если бы все было так просто, как Вы описываете, основное требование МВФ к властям заключалось бы...в снижении цены топлива для населения как отвечающее реальным условиям. Газ в стране добывается на месторождениях, которым около 70 лет, пик дебета которых давным-давно прошел. Возможно, конкретная добыча 1000 кубов и обходится в названную Вами сумму, но для поддержания ее уровня нужно постоянное бурение новых скважин, а это процесс долгий и дорогой. К тому же, кроме нужд Фирташа/Ахметова и К для стабилизации подачи газа зимой (во все сектора и для транзита) нужно обязательно заполнять газохранилища, да и технологический газ для ГТС необходим. В этом смысле разделение топлива на местное и импортное весьма условно. Если бы все было так просто, как Вы описываете, основное требование МВФ к властям заключалось бы...в снижении цены топлива для населения как отвечающее реальным условиям.

заложена в цене транзита

А с какой радости население должно оплачивать технологический газ? Его стоимость ужеГаз добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским.Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно.И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно.Самое главное.Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрансгаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа, продавать его по импортной цене, с 10% наценкой (и забыть про ндс на газ, как страшный сон), промышленности и забыть про цену газа внутри страны. Параллельно разрешить самим предприятиям закупать газ за рубежом, как фирташ так когда то и делал, с обязательным их доступом в газовые сети.Уверен, тот же Арселор и другие мировые корпорации найдут возможности сами себе купить объемы.Это только один из нескольких, очевидных вариантов, как быстро закрыть вопрос.Вот только нафтогаза в этой схеме вообще нет.