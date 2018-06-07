"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

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"Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы." - Хорошо что не вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный после 2013 года.
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 апреля 2018 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8,099 тысячи гривен, или 309 долларов за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.
Волгарь написав:насчет цены газа, пан премьер абсолютно прав.
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 апреля 2018 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8,099 тысячи гривен, или 309 долларов за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.
Вот только одно но... У нас 2/3 потребляемого в стране газа - своей внутренней добычи, на государственных месторождениях, с с себестоимостью долларов 50 и, соответственно 500% рентабельности для государства. Которой хватает с головой для бытовых нужд населения Украины. И там и в помине нет никакой растаможки.
А по чем и где будет покупать недостающую треть фирташи-ахметовы для своего химпрома и металлургии, продукция которой потом вывозится на экспорт - какое кому дело? У нас же винницкие создали "рынок", пусть там и купят.
Вот только одно но... У нас 2/3 потребляемого в стране газа - своей внутренней добычи, на государственных месторождениях, с с себестоимостью долларов 50 и, соответственно 500% рентабельности для государства. Которой хватает с головой для бытовых нужд населения Украины. И там и в помине нет никакой растаможки.
Газ в стране добывается на месторождениях, которым около 70 лет, пик дебета которых давным-давно прошел. Возможно, конкретная добыча 1000 кубов и обходится в названную Вами сумму, но для поддержания ее уровня нужно постоянное бурение новых скважин, а это процесс долгий и дорогой. К тому же, кроме нужд Фирташа/Ахметова и К для стабилизации подачи газа зимой (во все сектора и для транзита) нужно обязательно заполнять газохранилища, да и технологический газ для ГТС необходим. В этом смысле разделение топлива на местное и импортное весьма условно. Если бы все было так просто, как Вы описываете, основное требование МВФ к властям заключалось бы...в снижении цены топлива для населения как отвечающее реальным условиям.
Вот только одно но... У нас 2/3 потребляемого в стране газа - своей внутренней добычи, на государственных месторождениях, с с себестоимостью долларов 50 и, соответственно 500% рентабельности для государства. Которой хватает с головой для бытовых нужд населения Украины. И там и в помине нет никакой растаможки.
Газ в стране добывается на месторождениях, которым около 70 лет, пик дебета которых давным-давно прошел. Возможно, конкретная добыча 1000 кубов и обходится в названную Вами сумму, но для поддержания ее уровня нужно постоянное бурение новых скважин, а это процесс долгий и дорогой. К тому же, кроме нужд Фирташа/Ахметова и К для стабилизации подачи газа зимой (во все сектора и для транзита) нужно обязательно заполнять газохранилища, да и технологический газ для ГТС необходим. В этом смысле разделение топлива на местное и импортное весьма условно. Если бы все было так просто, как Вы описываете, основное требование МВФ к властям заключалось бы...в снижении цены топлива для населения как отвечающее реальным условиям.
А с какой радости население должно оплачивать технологический газ для транзита? Его стоимость уже заложена в цене транзита. Газ добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским. Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно. И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно. Самое главное. Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрансгаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа, продавать его по импортной цене, с 10% наценкой (и забыть про ндс на газ, как страшный сон), промышленности и забыть про цену газа внутри страны. Параллельно разрешить самим предприятиям закупать газ за рубежом, как фирташ так когда то и делал, с обязательным их доступом в газовые сети. Уверен, тот же Арселор и другие мировые корпорации найдут возможности сами себе купить объемы. Это только один из нескольких, очевидных вариантов, как быстро закрыть вопрос.
Вот только нафтогаза в этой схеме вообще нет.
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 08 чер, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
А с какой радости население должно оплачивать технологический газ для транзита? Его стоимость уже заложена в цене транзита. Газ добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским. Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно. И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно. Самое главное. Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрангаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа и не иметь никаких вопросов с ценой внутри страны. Это как один из вариантов, как закрыть вопрос.
Видимо, именно Вас не хватает в группе переговорщиков с МФВ со стороны Украины. Вы бы быстро их убедили, что никакой нужды в повышении цен нет...