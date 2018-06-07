"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

А с какой радости население должно оплачивать технологический газ для транзита? Его стоимость уже заложена в цене транзита.

Газ добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским.

Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно.

И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно.

Самое главное.

Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрангаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа и не иметь никаких вопросов с ценой внутри страны.

Это как один из вариантов, как закрыть вопрос.