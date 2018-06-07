"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

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А с какой радости население должно оплачивать технологический газ для транзита? Его стоимость уже заложена в цене транзита. Газ добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским. Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно. И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно. Самое главное. Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрангаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа и не иметь никаких вопросов с ценой внутри страны. Это как один из вариантов, как закрыть вопрос.
Видимо, именно Вас не хватает в группе переговорщиков с МФВ со стороны Украины. Вы бы быстро их убедили, что никакой нужды в повышении цен нет...
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй
Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике. И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй
Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике. И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.
И тут такое Бинго! В таких условиях свободного рынка, доступности ресурсов, лобистов, внутренних резервов и подобного наступает закономерный итог - передовые экономики по совместительству фундаторы МВФ ставят в стойло государства по типу Украины без шанса даже вырваться из контролируемой нищеты.
Волгарь написав:насчет цены газа, пан премьер абсолютно прав.
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 апреля 2018 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8,099 тысячи гривен, или 309 долларов за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.
tea написав: МВФ наполягає на зростанні ціни на 65%,до 11 тис.грн. Будуть складні переговори.
11 тыс грн- нормальная цена на газ...но на газ европейского качества. Увы, у нас газ разбавленный, и по ГОСТу 87 года, и половины калорийности нет. Депутат один уже забор газа брал на качество- 40% от госта. Так что- если цена вырастет до 11тыс грн, но качество будет европейское, по госту и калорийность будет 100% от заявленной- то мы станем платить меньше, чем сейчас. Но разговор не об этом: ребятки отказываются от бесплатных хроматографов из ЕС, и контроля качества.