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"Немає простої відповіді":
Гройсман прокоментував ціни...

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:07

  Волгарь написав:
А с какой радости население должно оплачивать технологический газ для транзита? Его стоимость уже заложена в цене транзита.
Газ добывается беспрерывно, но в не сезон его перепроизводство - вот излишек и закачивается в хранилища, а потом используется зимой. Но, от этого он не перестает быть украинским.
Ну и что, что месторождения старые и сважины там давно пробурены? Как это влияет на себестоимость газа? Только делает ее ниже, так как разведка и бурение самые затратные инвестиции и их делать уже не нужно.
И сважины новые бурят, это происходит, может не в таком количестве как нужно.
Самое главное.
Если посмотреть, сколько получает гокомпания Укртрангаз за транзит каждый год (почти 3 миллиарда долларов), то на эти деньги как раз можно ежегодно закупать не хватающую треть объема потребляемого газа и не иметь никаких вопросов с ценой внутри страны.
Это как один из вариантов, как закрыть вопрос.

Видимо, именно Вас не хватает в группе переговорщиков с МФВ со стороны Украины. Вы бы быстро их убедили, что никакой нужды в повышении цен нет...

Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:14

Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй

Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике.
И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:17

гройсман сказал - "Немаю правдивої відповіді"
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:25

  Волгарь написав:
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй

Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике.
И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.

И тут такое Бинго! В таких условиях свободного рынка, доступности ресурсов, лобистов, внутренних резервов и подобного наступает закономерный итог - передовые экономики по совместительству фундаторы МВФ ставят в стойло государства по типу Украины без шанса даже вырваться из контролируемой нищеты.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:29

  Волгарь написав:насчет цены газа, пан премьер абсолютно прав.
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 апреля 2018 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8,099 тысячи гривен, или 309 долларов за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

https://1prime.ru/energy/20180508/828803890.html
Или 9 700 гривен за 1000 м3 с НДС после растаможки. Плюс хотя бы минимальная рентабельность - цена меньше 10 грн./м3 убыточна. Именно поэтому МВФ и настаивает на ее повышении.

МВФ наполягає на зростанні ціни на 65%,до 11 тис.грн.
Будуть складні переговори.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:50

  tea написав: МВФ наполягає на зростанні ціни на 65%,до 11 тис.грн. Будуть складні переговори.

11 тыс грн- нормальная цена на газ...но на газ европейского качества. Увы, у нас газ разбавленный, и по ГОСТу 87 года, и половины калорийности нет. Депутат один уже забор газа брал на качество- 40% от госта. Так что- если цена вырастет до 11тыс грн, но качество будет европейское, по госту и калорийность будет 100% от заявленной- то мы станем платить меньше, чем сейчас. Но разговор не об этом: ребятки отказываются от бесплатных хроматографов из ЕС, и контроля качества.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:38

Газ точно разбавленный, особенно в зимнее время: слабо очень греет. А Порошенко рассказывает, что коррупция в стране преувеличена СМИ. И при Януковиче разбавляли, но тогда таких цен не было.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:59

  ygn написав:Газ точно разбавленный, особенно в зимнее время: слабо очень греет. А Порошенко рассказывает, что коррупция в стране преувеличена СМИ. И при Януковиче разбавляли, но тогда таких цен не было.

Подтверждаю про разбавленный газ. С марта у меня почему-то резко вырос расход газа. Для поддержания одной и той же температуры в доме, приготовления такого же кол-ва горячей воды и пищи теперь расходуется газа на 40-50 % больше. Т.е. втихаря, самым бесчестным способом, нам фактически уже подняли цены на газ на 40-50%.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:14

  warlamp написав:
  ygn написав:Газ точно разбавленный, особенно в зимнее время: слабо очень греет. А Порошенко рассказывает, что коррупция в стране преувеличена СМИ. И при Януковиче разбавляли, но тогда таких цен не было.

Подтверждаю про разбавленный газ. С марта у меня почему-то резко вырос расход газа. Для поддержания одной и той же температуры в доме, приготовления такого же кол-ва горячей воды и пищи теперь расходуется газа на 40-50 % больше. Т.е. втихаря, самым бесчестным способом, нам фактически уже подняли цены на газ на 40-50%.

Это Вы еще не встречались с домовым счетчиком на газ, вот там красота. Помесячно объем израсходованного увеличивается на 40-50%. Доходило до 250 кубов и это только плита. :mrgreen:
Этих даже четвертовать грех, только кислота.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:17

  Reddick написав:
  tea написав: МВФ наполягає на зростанні ціни на 65%,до 11 тис.грн. Будуть складні переговори.

11 тыс грн- нормальная цена на газ...но на газ европейского качества. Увы, у нас газ разбавленный, и по ГОСТу 87 года, и половины калорийности нет. Депутат один уже забор газа брал на качество- 40% от госта. Так что- если цена вырастет до 11тыс грн, но качество будет европейское, по госту и калорийность будет 100% от заявленной- то мы станем платить меньше, чем сейчас. Но разговор не об этом: ребятки отказываются от бесплатных хроматографов из ЕС, и контроля качества.


Нам такое уже обещали, "будем платить меньше", "жить будем лучше"...Не могу вспомнить только конкретно кто из всего многообразия подобных личностей. Начнем с суицидального "кулявлоба"...
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  #<12
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