"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:27

Все ссылки и цифры исключительно с оффсайта Нафтогаза:

В 2017 році в Україні було видобуто 20,5 млрд куб. м газу

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ПАТ «Укргазвидобування», підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,3 млрд куб. м газу

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Весь товарний газ, видобутий Укргазвидобуванням протягом 2017 року, закуповувався Нафтогазом за ціною 4849 грн/тис. куб. м та постачався для потреб побутових споживачів та виробників теплової енергії для потреб населення за ціною 4942 грн/тис. куб. м.

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Протягом 2017 року побутові споживачі використали 11,2 млрд куб. м газу, що на 0,7 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-6%).



Підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення, використали 4,6 млрд куб. м газу, що на 1,1 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-19%).



Обсяг використання газу, поставленого ТКЕ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості, склав 1,0 млрд куб. м газу.

У 2017 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку. У порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.

У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%).

И еще по газу.Куда в 2017 г. "испарилось" 2,7 млрд куб. м. газа?ПричемТ.е. суммарно эти категории потребили 16,8 млрд куб. м, для них надо было докупить16,8 - 15,3 = 1,5 млрд куб. м у украинских "добытчиков" (к купленному у Укргазвидобування)добавиммлрд куб. м (технологические потребности) =млрд куб. м (хотя треть от этих затрат, как будет показано ниже, идет на прокачку газа для производств), весь остальной закупаемый газ - для производств.А если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный вышеуказанными плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всегомлрд куб. м газа:20,5 - 16,8 - 4,4 =Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?20,5 + 14,1 =млрд куб. м.34,6 - 31,9 =млрд куб. мТак куда "испарилось" этимлрд куб. м?