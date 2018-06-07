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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:52
Если бы он ещё нашёл ответ почему у всяких колобовых и прочей шушеры зарплаты по ляму и что такого героического они делают,то было бы очень интересно.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:27
И еще по газу.
Куда в 2017 г. "испарилось" 2,7 млрд куб. м. газа?
Все ссылки и цифры исключительно с оффсайта Нафтогаза:
Причем
Т.е. суммарно эти категории потребили 16,8 млрд куб. м, для них надо было докупить
16,8 - 15,3 = 1,5 млрд куб. м у украинских "добытчиков" (к купленному у Укргазвидобування)
добавим 4,4 млрд куб. м (технологические потребности) = 5,9 млрд куб. м (хотя треть от этих затрат, как будет показано ниже, идет на прокачку газа для производств), весь остальной закупаемый газ - для производств.
А если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный вышеуказанными плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всего 0,7 млрд куб. м газа:
20,5 - 16,8 - 4,4 = -0,7
Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?
20,5 + 14,1 = 34,6 млрд куб. м.
34,6 - 31,9 = 2,7 млрд куб. м
Так куда "испарилось" эти 2,7 млрд куб. м?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:29
Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..
Если по требованию МВФ на 65%% поднять цену на газ, потянутся вверх все цены, что происходит у нас регулярно. Пример - хлеб, за год цена повышается несколько раз, и производство других продуктов также подорожает. Взять половинку хлеба: цена в мае - 8.5, в июне - 9.4 грн. и так на всё, ползучая инфляция не останавливается. И при этом, МВФ ещё требует сократить субсидии, это чтобы люди помирали от голода и холода? Такие случаи уже были зимой. К чему это приведёт... ой, мы ж хотим рождаемость увеличить, рост цен ка раз тот способ.
Востаннє редагувалось 1007qwert в П'ят 08 чер, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:37
Это еще "социальные" виды хлебопродуктов. Его уже делают невесть с чего. Остальное в обычных маркетах у нас продается от 15 до 25 грн за буханку (батон).
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:00
Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:07
Скоро и за 50 будут делать из...
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:17
Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..
А что там в нашей Конституции прописано, недра в Украине кому принадлежат, МВФ? Принадлежат всему народу, но цену будет устанавливать МВФ. А Конституционный суд, интересно, какое бы он дал заключение, это по Конституции правильно?
Додано: Суб 09 чер, 2018 00:34
Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..
Еще вопрос вдогонку. Почему эти "просто экономисты" из МВФ не предлагают ограничений на личный доход бизнесменов, которые в нищей стране выплачивают себе огромную ренту вместо вклада в развитие. Сразу становится ясно на чью мельницу льют воду эти "просто экономисты" Если уж затягивать пояса, то всем вместе без исключений.
Додано: Суб 09 чер, 2018 00:51
Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..
Плюс за детальный анализ.
Думаю никуда не испарились, ждут в хранилищах новой цены, а скорее всего уже проданы по 11 каким нибудь хим.предприятиям.
А вы вот подняли главный вопрос, я его у вас красным выделил
Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?
Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.
В общем, ответ на вопрос традиционный и достаточно простой, но, похоже, что не настолько, чтобы уровня директора рынка:
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:05
Самое время разрешить продавать землю, половину банков уничтожили, наколядованное теперь надо куда-то пристраивать,- земля будет понадёжнее.
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