"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

Додано: Суб 09 чер, 2018 00:51

yanyura написав: Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?





У 2017 році ... у порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.



.... куда "испарилось" эти 2,7 млрд куб. м? У 2017 році ... у порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м..... куда "испарилось" эти 2,7 млрд куб. м?

Плюс за детальный анализ.Думаю никуда не испарились, ждут в хранилищах новой цены, а скорее всего уже проданы по 11 каким нибудь хим.предприятиям.А вы вот подняли главный вопрос, я его у вас красным выделилЕсли у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупнымпром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.В общем, ответ на вопрос традиционный и достаточно простой, но, похоже, что не настолько, чтобы уровня директора рынка: