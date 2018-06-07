RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Немає простої відповіді":
Гройсман прокоментував ціни...

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:52

Если бы он ещё нашёл ответ почему у всяких колобовых и прочей шушеры зарплаты по ляму и что такого героического они делают,то было бы очень интересно.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:27

И еще по газу.

Куда в 2017 г. "испарилось" 2,7 млрд куб. м. газа?

Все ссылки и цифры исключительно с оффсайта Нафтогаза:
В 2017 році в Україні було видобуто 20,5 млрд куб. м газу
...
ПАТ «Укргазвидобування», підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,3 млрд куб. м газу
...
Весь товарний газ, видобутий Укргазвидобуванням протягом 2017 року, закуповувався Нафтогазом за ціною 4849 грн/тис. куб. м та постачався для потреб побутових споживачів та виробників теплової енергії для потреб населення за ціною 4942 грн/тис. куб. м.
...

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&

Причем
Протягом 2017 року побутові споживачі використали 11,2 млрд куб. м газу, що на 0,7 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-6%).

Підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення, використали 4,6 млрд куб. м газу, що на 1,1 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-19%).

Обсяг використання газу, поставленого ТКЕ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості, склав 1,0 млрд куб. м газу.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&
Т.е. суммарно эти категории потребили 16,8 млрд куб. м, для них надо было докупить
16,8 - 15,3 = 1,5 млрд куб. м у украинских "добытчиков" (к купленному у Укргазвидобування)

добавим 4,4 млрд куб. м (технологические потребности) = 5,9 млрд куб. м (хотя треть от этих затрат, как будет показано ниже, идет на прокачку газа для производств), весь остальной закупаемый газ - для производств.

А если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный вышеуказанными плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всего 0,7 млрд куб. м газа:
20,5 - 16,8 - 4,4 = -0,7

Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?


У 2017 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку. У порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&

20,5 + 14,1 = 34,6 млрд куб. м.

У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%).

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&

34,6 - 31,9 = 2,7 млрд куб. м

Так куда "испарилось" эти 2,7 млрд куб. м?
yanyura
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 09.01.09
Подякував: 863 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:29

Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..

Если по требованию МВФ на 65%% поднять цену на газ, потянутся вверх все цены, что происходит у нас регулярно. Пример - хлеб, за год цена повышается несколько раз, и производство других продуктов также подорожает. Взять половинку хлеба: цена в мае - 8.5, в июне - 9.4 грн. и так на всё, ползучая инфляция не останавливается. И при этом, МВФ ещё требует сократить субсидии, это чтобы люди помирали от голода и холода? Такие случаи уже были зимой. К чему это приведёт... ой, мы ж хотим рождаемость увеличить, рост цен ка раз тот способ.Зображення
Востаннє редагувалось 1007qwert в П'ят 08 чер, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:37

  1007qwert написав:Если по требованию МВФ на 65%% поднять цену на газ, потянутся вверх все цены, что происходит у нас регулярно. Пример - хлеб, за год цена повышается несколько раз, и производство других продуктов также подорожает. Взять половинку хлеба цена в мае - 8.5, в июне - 9.4 грн. и так на всё, ползучая инфляция не останавливается. И при этом, МВФ ещё требует сократить субсидии, это чтобы люди помирали от голода и холода? Такие случаи уже были зимой. К чему это приведёт... ой, мы ж хотим рождаемость увеличить, рост цен ка раз тот способ.Зображення


Это еще "социальные" виды хлебопродуктов. Его уже делают невесть с чего. Остальное в обычных маркетах у нас продается от 15 до 25 грн за буханку (батон).
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6165
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:00

  ruvex написав:
Это еще "социальные" виды хлебопродуктов. Его уже делают невесть с чего. Остальное в обычных маркетах у нас продается от 15 до 25 грн за буханку (батон).

Социальный быстро зацветает, сплошные углеводы и совсем не диетический продукт, лучше - жито, будет стоить ещё дороже.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:07

  1007qwert написав:
  ruvex написав:
Это еще "социальные" виды хлебопродуктов. Его уже делают невесть с чего. Остальное в обычных маркетах у нас продается от 15 до 25 грн за буханку (батон).

Социальный быстро зацветает, сплошные углеводы и совсем не диетический продукт, лучше - жито, будет стоить ещё дороже.

Скоро и за 50 будут делать из...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6165
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:17

Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..

А что там в нашей Конституции прописано, недра в Украине кому принадлежат, МВФ? Принадлежат всему народу, но цену будет устанавливать МВФ. А Конституционный суд, интересно, какое бы он дал заключение, это по Конституции правильно?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 00:34

Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..

  Ratatui написав:Если бы он ещё нашёл ответ почему у всяких колобовых и прочей шушеры зарплаты по ляму

Еще вопрос вдогонку. Почему эти "просто экономисты" из МВФ не предлагают ограничений на личный доход бизнесменов, которые в нищей стране выплачивают себе огромную ренту вместо вклада в развитие. Сразу становится ясно на чью мельницу льют воду эти "просто экономисты" Если уж затягивать пояса, то всем вместе без исключений.
Netme
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 00:51

Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..

  yanyura написав:Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?


У 2017 році ... у порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.

.... куда "испарилось" эти 2,7 млрд куб. м?

Плюс за детальный анализ.
Думаю никуда не испарились, ждут в хранилищах новой цены, а скорее всего уже проданы по 11 каким нибудь хим.предприятиям.

А вы вот подняли главный вопрос, я его у вас красным выделил 8)

Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?
Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.

В общем, ответ на вопрос традиционный и достаточно простой, но, похоже, что не настолько, чтобы уровня директора рынка:

Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:05

  ребе Нок написав:
  Волгарь написав:
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй

Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике.
И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.

И тут такое Бинго! В таких условиях свободного рынка, доступности ресурсов, лобистов, внутренних резервов и подобного наступает закономерный итог - передовые экономики по совместительству фундаторы МВФ ставят в стойло государства по типу Украины без шанса даже вырваться из контролируемой нищеты.

Самое время разрешить продавать землю, половину банков уничтожили, наколядованное теперь надо куда-то пристраивать,- земля будет понадёжнее.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
R2 » Сер 06 чер, 2018 10:11
4 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 20:59
Sommer
Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
R2 » П'ят 08 чер, 2018 11:38
6 206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 17:33
locustsucol
В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6... 1, 2
R2 » Чет 07 чер, 2018 18:05
16 1014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:36
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7074)
08.06.2018 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.