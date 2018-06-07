"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

ребе Нок написав:Волгарь написав:Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй
Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике.
И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.
И тут такое Бинго! В таких условиях свободного рынка, доступности ресурсов, лобистов, внутренних резервов и подобного наступает закономерный итог - передовые экономики по совместительству фундаторы МВФ ставят в стойло государства по типу Украины без шанса даже вырваться из контролируемой нищеты.
С точностью до наоборот. Запустить экономику и забыть про нищету и шару. Мвф требует только одного, если в двух словах- жить по средствам и тратить всегда меньше, чем зарабатывать. А это как раз тернистый путь к процветанию страны