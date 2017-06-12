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Где дают бонус 3000 грн
за оформление депозита

Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34

Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита

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Депозиты — чуть ли не единственный вариант инвестиций, доступный сейчас для простых украинцев

Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34

классный развод.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04

  KOKS написав:классный развод.

Finance.ua совместно с разными банками развивает эту программу уже 4 года.
З повагою, Адмiнiстратор.
Адмiнiстратор
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:27

Самое важное умалчивают

R2

Ваша акция это все хорошо, НО нет ясности по вопросу конфиденциальности данных! Банки отвечают за конфиденциальность данных клиентов по закону. Про Finance.ua такого не скажешь. Как хранится и используется эта информация? Какие гарантии конфиденциальности? Не хватало бы еще, чтоб из-за утечки данных доверчивых клиентов с Finance.ua к ним домой стали приходить непрошенные гости с просьбой поделиться!

Стремно сообщать такие данные вам и не важно за какой процент!
Spets
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:00

а где дают бонус 3000 грн я так и не понял)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:40

Уважаемый Steps!
Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:42

somilitark Всього в програмі «Бонус до депозиту» бере участь 7 банків: банк Альянс, Універсал Банк, Форвард, Конкорд, ОТП, Глобус Банк, Кристал-Банк.
Детальніше про бонуси — на сторінці програми

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:18

Все бы хорошо, я как-то оставил заявку, мне перезвонили через 3 дня, когда я, естественно, уже отнес деньги в другой банк
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 05:03

если хорошо "поторговаться" можно со своих 200 штук и 50% бонусов получить, и такие "банки " найдутся :)
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:18

  Ірина_ написав:... У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса.

Не совсем так. Согласно Правил акции «Бонус к депозитам»:
1.9. После оформления договора вклада Участнику нужно подтвердить открытие вклада ... Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада.
, а в договоре вклада есть и прописка, и место проживания и т.п.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
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