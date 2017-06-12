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Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
классный развод.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04
Finance.ua совместно с разными банками развивает эту программу уже 4 года.
З повагою, Адмiнiстратор.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:27
Самое важное умалчивают
R2
Ваша акция это все хорошо, НО нет ясности по вопросу конфиденциальности данных! Банки отвечают за конфиденциальность данных клиентов по закону. Про Finance.ua такого не скажешь. Как хранится и используется эта информация? Какие гарантии конфиденциальности? Не хватало бы еще, чтоб из-за утечки данных доверчивых клиентов с Finance.ua к ним домой стали приходить непрошенные гости с просьбой поделиться!
Стремно сообщать такие данные вам и не важно за какой процент!
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:40
Уважаемый Steps!
Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.
С ув.
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:42
somilitark Всього в програмі «Бонус до депозиту» бере участь 7 банків: банк Альянс, Універсал Банк, Форвард, Конкорд, ОТП, Глобус Банк, Кристал-Банк.
Детальніше про бонуси — на сторінці програми
З пов.
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:18
Все бы хорошо, я как-то оставил заявку, мне перезвонили через 3 дня, когда я, естественно, уже отнес деньги в другой банк
Додано: Вів 12 чер, 2018 05:03
если хорошо "поторговаться" можно со своих 200 штук и 50% бонусов получить, и такие "банки " найдутся :)
Додано: Вів 12 чер, 2018 07:18
Не совсем так. Согласно
, а в договоре вклада есть и прописка, и место проживания и т.п.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
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