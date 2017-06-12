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Где дают бонус 3000 грн
за оформление депозита

Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:56

  Ірина_ написав:Уважаемый Steps!
Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.

С ув.


В новой редакции условий там довольно много персональных данных собирается, даже фото договора (где есть вообще все данные клиента)

Остаётся надеяться, что эти данные не уйдут "куда не надо"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:57

Ірина_
Ирина, спасибо за ваши заверения, но ваших слов мало. Где бланки документов, которые подписывает клиент? Зачем вы собираете так много данных? Вы привели клиента и получаете свою комиссию. Вы можете договориться с банками, чтобы клиент предоставлял от банка нумерованную справку об открытии счета с укаазанием суммы и срока, даже с номером клиента, а не его именем. Этого достаточно для выплаты премий и вашего учета.

Вы же собираете кучу данных о потенциальных клиентах и никак не отвечаете за их сохранность. Как написали несколько комментаторов, вы собираете гораздо больше данных, чем признаете.

Вы новостной веб сайт и у вас не должно быть никаких баз данных клиентов! Воруют данные даже с Новой Почты, а вы говорите про какие-то договора с сотрудниками. Слив такую базу преступникам, можно заработать кучу денег и никакие довогора конфиденциальности это не остановят. Это очень небезопасно в наше неспокойное время.
Spets
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:00

Лучше у себя на сайте статистику по банкам вешайте свежую. Показники діяльності банків на всех ресурсах последние за 01.04.2017р. Вот как вкладчикам ориентироваться? Может кто видел статистику свежее? Буду признателен. Спасибо.
Molchyn
 
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