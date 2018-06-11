Итоги: Мировой фондовый рынок 11.06.18

Додано: Пон 11 чер, 2018 12:51

Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в «плюсе» на фоне сбора лидеров стран «Большой семерки» в канадском Квебеке.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта.Внимание участников рынка в пятницу сосредоточено на встрече лидеров стран «Большой семерки», которая проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек на фоне разногласий между США и остальными участниками объединения в связи с пошлинами на импорт стали и алюминия, введенными американской стороной.Незадолго до саммита G7 президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий по ряду вопросов, в том числе торговых, с США.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что он будет защищать интересы канадского народа, даже если это спровоцирует разногласия с соседними странами, подразумевая США. При этом президент США Дональд Трамп в день саммита вновь обвинил Францию и Канаду в действующих торговых пошлинах в адрес США.«Я бы не удивился, если бы рынки на фоне G7 снижались, и то, что они растут, обнадеживает - это признак устойчивости», - таково мнение менеджера BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски.Европейский фондовый рынок в пятницу снизилсяЕвропейский фондовый рынок в пятницу снизился, под давлением торговых противоречий США с ЕС и другими странами.Итальянский индекс снизился наиболее сильно, после того, как новый министр промышленности и лидер движения 5 звезд Ди Майо, как сообщается, сказал, что собирается запросить большое средств из бюджета ЕС.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,21%, за неделю он снизился на 0,5%. Индекс сократил потери после того, как акции США стали находиться около положительной зоны.Пара евро-доллар снизилась на 0,2% до $1,1769 с $1,1800 в конце четверга.Однако за неделю евро движется к росту на 1,6%, фактором которого были сообщения об обсуждении на заседании по денежной политике 14 июня завершения покупок облигаций.Факторов давления для рынка было оживления торгового противостояния между США, ЕС и Канадой.Президент Франции Макрон заявил, что «Шесть стран G7 без США - более крупный рынок, если взять их вместе, чем американский рынок. Не будет мировой гегемонии, если мы знаем, как организоваться. Мы не хотим быть одни». Макрона поддержал премьер-министр Канады Трюдо.Президент США Трамп ответил в Твиттере: «Почему ЕС и Канады не информируют общественность, что в течение лет они используют сильные торговые тарифы и немонетарные торговые барьеры против США. Полностью несправедливо для наших фермеров, работников и компаний.»Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в понедельник в ожидании ряда важных событий, запланированных на текущую неделю.Внимание трейдеров направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где должны состояться их переговоры. Особое внимание в ходе переговоров, как ожидается, будет уделено денуклеаризации Корейского полуострова.По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил Д.Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успеха саммита в Сингапуре.Сложно сказать, насколько далеко зайдут лидеры США и КНДР в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако если переговоры продолжатся, можно будет говорить об ослаблении геополитических рисков, что благоприятно для фондовых рынков.В том случае, если ФРС укажет на возможность в общей сложности четырех повышений ставки в этом году, трейдеры могут воспринять это как сигнал усиления экономики США. Это благоприятно, в частности, для японского рынка.Среди японских компаний лидерами роста в понедельник стали бумаги ритейлеров и представителей технологического сектора.Стоимость бумаг Seven & i увеличилась на 3%, Aeon - на 2,2%, Fast Retailing - на 2,5%. Акции SoftBank подорожали на 1,7%, NTT Docomo- на 0,4%.Капитализация японского девелопера Sekisui House упала на 7% на слабой квартальной отчетности компании.В Гонконге дорожают бумаги нефтекомпании Cnooc (1,8%) и интернет-гиганта Tencent (1%).Стоимость акций Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейшего мирового производителя аккумуляторов для электромобилей, взлетела на 44% в ходе первых торгов после IPO. Компания разместила 10% капитала в рамках IPO и привлекла $2 млрд.Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,23%, поднявшись до 62,54 RUB/USD, евро - 0,31%, до 73,64 RUB/EUR. Торги фьючерсами на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне 09-го не проводились.Стоимость акций Сбербанка выросла за торговую сессию на 0,78%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 0,72%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,58%, акции Московской биржи — на 0,9%.Заявления президента США Дональда Трампа о том, что России следует вернуться в «большую восьмерку», немного прибавили оптимизма рынку акций РФ.В первый торговый день после длинных праздников индекс РТС, скорее всего, останется в диапазоне 1 100—1 200 пунктов, а индекс Московской биржи — на уровне 2 200—2 300 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: