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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 11 чер, 2018 12:56 Итоги: Прогнозы 11.06.18



Ожидается, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысит ставку на 25 б.п. до 1,75-2,00% на своем заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе. ФРС намерена признать, что ставка по фондам ФРС близка к более долгосрочной перспективе, заявив, что «денежно-кредитная политика умеренно мягкой» («умеренно» - является новым словом), что не станет изменением стратегии политики; просто отражает, что переходный цикл прошел долгий путь. ФРС приняла, что инфляция достигнет цели в краткосрочной перспективе. Ожидается обновление прогноза инфляции, хотя это вряд ли изменить их прогноз сделанный в марте: 4 повышения ставки в этом году на 5 повышений.



Перспективы евро с точки зрения Societe Generale.



Стратеги Societe Generale обсуждают перспективы пары евро-доллар и поддерживают бычий настрой, нацеливаясь на 1,30 через 6-12 месяцев, но все же предупреждают, что ближнесрочная картина еще менее ясна, а еще один тест 1,15 нельзя исключать в ближайшие недели.

«На этой неделе, вероятно, будет наблюдаться дальнейшее усиление давления на инфляцию в США, а ФРС увеличит ставки еще на 25 б.п. Рост доходности казначейских бумаг, сильные данные и ожидания того, куда пойдет ФРС, не говоря уже о холодной атмосфере в G7, будет сохранять общий не комфортный настрой на валютных рынках.

Инфляция будет продолжать оказывать давление на ЕЦБ, чтобы нормализовать политику. ЕЦБ требуются лучшие данные о росте, равно как и политическая ситуация в Италии требует ясности. Мы не можем исключить еще один тест парой евро-доллар уровня $1,15 в ближайшие недели », - утверждает SocGen.



Аналитики Danske Bank о решении ЕЦБ на этой неделе.



«По нашему мнению, мы не получили никаких данных, которые должны были оправдать немедленные действия со стороны ЕЦБ. Действия ЕЦБ, которые были подтверждены в марте, были реактивными при удалении стимулов и не были проактивными. На наш взгляд, переход к опережающему руководству на следующей неделе также поставит под вопрос мантру ЕЦБ.

Мы ожидаем, что ЕЦБ поднимет свой прогноз инфляции как в 2018 году, так и в 2019 году из-за сочетания высоких цен на энергоносители и обесценения валюты. Хотя инфляция в мае выросла до 1,9% в связи с сильным ростом цен на энергоносители, мы ожидаем, что ЕЦБ останется осторожным и сосредоточится на базовом инфляционном давлении.

Мы не ожидаем больших изменений в прогнозе базовой инфляции. Хотя заработная плата начала расти, основная инфляция в последние месяцы в основном была нацелена в обратном направлении, и, следовательно, мы считаем, что ЕЦБ, возможно, захочет увидеть дополнительные доказательства, прежде чем повысит свой прогноз базовой инфляции в 2019 году».

Учитывая, что еврозона в первом квартале выросла на уровне 0,4% кв/кв, в то время как ЕЦБ в марте прогнозировал 0,7% кв/кв, более низкие данные по первому кварталу предполагают снижение прогноза роста в 2018 году до 2,2% с 2,4 %в марте.»



Гособлигации России рухнули на фоне продаж иностранцев.



Зарубежные инвесторы продолжают уходить с рынка российского госдолга, скупая валюту и толкая вниз курс рубля.



Доллар на Московской бирже подорожал на 1,2 рубля чуть больше чем за сутки.

На открытии торгов в четверг он стоил 61,7550 RUB/USD, а в пятницу поднимался до 62,9425 RUB/USD на фоне распродажи облигаций федерального займа, которая с нарастающей скоростью продолжается четвертый день подряд.



Индекс RGBI, отражающий цены госбумаг, потерял 0,3 пункта в четверг и 0,5 пункта за 4 часа торгов пятницы. В результате рынок вернулся к отметкам, на которых находился после апрельского обвала, когда санкции против «Русала» вызвали рекордный в истории отток капитала из ОФЗ (52 млрд. рублей за два дня).

С начала недели RGBI просел на 0,69%, а зафиксированное падение стало третьим крупнейшим за последние 2,5 года.



Толчок к новой распродажи дал неудачный аукцион Минфина, говорит аналитик Forex Club Иван Марчена: в среду ведомство не смогло занять запланированные 30 млрд. рублей даже несмотря на предложенные скидки по цене, а по одному из выпусков (ОФЗ 26224) спрос инвесторов и вовсе оказался ниже предложения (13,8 млрд. рублей против 15).



За апрель-май, по данным ЦБ, иностранные инвесторы вывели из российских гособлигаций 200 млрд. рублей - рекордную в истории сумму и сократили долю на рынке с 34% до 31%.



В июне отток капитала продолжился, и к нему подключились биржевые фонды, которые долгое время занимали выжидательную позицию, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

С 31 мая по 6 июня лета они продали бумаг $40 млн. - в 13 раз больше, чем неделей ранее. С учетом акций спекулянты вывели $170 млн. за неделю и более $1,2 млрд. с начала апреля, когда санкции США против «Русала» отправили рынок РФ в пике.



Для нерезидентов, купивших ОФЗ, важно, чтобы рубль был хотя бы стабилен, а ЦБ проводил снижение ставок, которое транслировалось бы в снижение доходности и, соответственно, рост котировок госбумаг. Но ни того, ни другого у рынка больше нет, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.



Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что смягчение денежной политики завершится в 2018 году; на укреплении рубля крест ставит российский Минфин.



«Беспрецедентные по объему и длительности покупки Минфином долларов в рамках бюджетного правила - это мощный внутренний фактор давления на рубль, - отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев: причем, чем выше котировки нефти, тем больше долларов покупает российский Минфин, и тем большее давление испытывает рубль, хотя исторически российская валюта имела прямую корреляцию с нефтяными ценами».



Минфин бьет по рублю в то время, когда страдают все развивающиеся рынки, напоминает Смольянинов: на минувшей неделе отток из фондов, инвестирующих в EM, достиг $1,9 млрд. Это второй худший результат с начала года.

В результате возникает «эффект домино»: сворачивание carry-trade приводит к девальвации валют - инвесторы несут убытки, что провоцирует дальнейший вывод капитала, и ситуация повторяется.

«Отношение к развивающимся рынкам может ухудшиться еще больше, при этом волатильность со стороны валютных курсов также может возрасти», - предупреждает Смольянинов.



Аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.



Кроме того, вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Евроцентробанк, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито Є 1,9 трлн., может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ Є425 млрд. кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.



Россияне увязли в долгах: Каждый пятый заемщик отдает банку половину дохода.



Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок не видел с «тучных лет» нефти по $100 за баррель.



Каждый пятый заемщик находится в зоне, когда обслуживание долга съедает около половины всех доходов, следует из статистики, которую приводит Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ на май, лишь чуть больше половины должников находились в относительно благополучной зоне, когда на уплату процентов и погашение тела долга уходило до 20% их зарплат.

У 22% выплаты по кредитам забирали более 40% всех полученных денег, а у каждого восьмого - больше 60%.

В Оренбургской области таких было 11%, в Красноярском крае - 10,3%, в Волгоградской, Челябинской, Самарской и Кемеровской областях, а также Пермском крае, Алтайском Крае, Башкортостане и Татарстане - более 8%.



По данным ВЦИОМа, за последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%.

Среди попавших в «кредитную кабалу» почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).



Людям приходится набирать долги, чтобы купить что-либо, выходящее за пределы базовых потребностей: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.



В ходе опроса, проведенного в марте для «Мониторинга» РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него».



70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.



По данным Росстата, лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей. Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей. Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.



Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозы как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так и ресурсной базе банковского сектора, отмечает Хромов: обслуживание долга съедает все большую часть доходов.



Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне отдают 2 триллиона рублей, или $35 млрд., отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объяснялся феномен российской статистики, когда реальные зарплаты росли, а доходы - продолжали падать, говорит она.

«Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа», - говорит в ноябре на заседании Экономического клуба ФБК директор программы экономическая политика Московского центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.



«Медвежью» атмосферу на торгах валютного межбанка в Украине сформировало отсутствие покупателей СКВ и слабый рост оптимизма по части перспектив возобновления «отношений» Киева и МВФ.

Базировался откат безналичного доллара на межбанке на очередном изъятии с рынка гривневой ликвидности. На сей раз постарался регулятор, распространивший в пятницу свои депосертификаты на сумму 29,824 млрд. грн. Деньги за эти бумаги ушли 11-го в направлении Нацбанка, а не на торги валютного межбанка.

Так что, толкать курс доллара вверх было нечем, а нехватка гривневого ресурса заставляла значительную часть игроков продавать доллар ради гривни на текущие расходы.



Наличный рынок последовал за настроениями межбанка, делая это предельно аккуратно и стараясь не уронить клиентский «принос» чрезмерным снижением позиции «спрос».



Думаю, в значительной степени заметная, до 26,09 UAH/USD коррекция средневзвешенного курса доллара на межбанка была «показательной». Регулятор продемонстрировал населению и зарубежной досужей публике очевидное: он держит ситуацию на валютном рынке под контролем, исключая обвал нацвалюты. Разумеется, «за скобками» остается методика, по которой «самоутверждается» НБУ, лишая рынок гривневой ликвидности.



Есть мнение, что подобным методом, изымая с рынка «лишнюю» (по мнению чиновников с Институтской) гривню, Нацбанк лишает отечественную экономику доступных кредитов. Вопрос достаточно интересный и требует досконального изучения. Однако есть сомнение, что, извините, «дохлый» на моменте рынок коммерческого кредитования одномоментно возродится из пепла на фоне гривневого изобилия. Полагаю, скорее поднимут головы инфляция и курс доллара на межбанке, куда тотчас направятся гривневые излишки, оставив экономике крошки с этого стола.



На ближайшую перспективу рынок «зеленого «безнала ждет некий боковик, который, прежде всего, окажется характерным низкой ликвидностью торгов. Стартовал отпускной сезон, снижая потребности в покупке/продаже СКВ на межбанке. Возможно, рост активности там начнется с началом интенсивной закачки газа в подземные хранилища. Кроме того, оживление и возможное давление на курс доллара окажет следующий «сезон» компенсации НДС. В контексте текущего изымания с рынка гривневой ликвидности, представляется, что регулятор готовит почву для «щедрот» Казначейства, стараясь превентивными мероприятиями не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке.



Настроение на наличном рынке на ближайшую перспективу определится «текучкой» «зеленых» торгов межбанка, которая при посредничестве клиентов окажет влияние на тренд и обороты.



Представляется, и «зеленый» безнал, и «наличку» ждет незначительный курсовой отскок «американца», низы которого должны выкупить на ближайших торгах.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС повысит ставку в этом месяце - по прогнозам рынка.Ожидается, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысит ставку на 25 б.п. до 1,75-2,00% на своем заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе. ФРС намерена признать, что ставка по фондам ФРС близка к более долгосрочной перспективе, заявив, что «денежно-кредитная политика умеренно мягкой» («умеренно» - является новым словом), что не станет изменением стратегии политики; просто отражает, что переходный цикл прошел долгий путь. ФРС приняла, что инфляция достигнет цели в краткосрочной перспективе. Ожидается обновление прогноза инфляции, хотя это вряд ли изменить их прогноз сделанный в марте: 4 повышения ставки в этом году на 5 повышений.Перспективы евро с точки зрения Societe Generale.Стратеги Societe Generale обсуждают перспективы пары евро-доллар и поддерживают бычий настрой, нацеливаясь на 1,30 через 6-12 месяцев, но все же предупреждают, что ближнесрочная картина еще менее ясна, а еще один тест 1,15 нельзя исключать в ближайшие недели.«На этой неделе, вероятно, будет наблюдаться дальнейшее усиление давления на инфляцию в США, а ФРС увеличит ставки еще на 25 б.п. Рост доходности казначейских бумаг, сильные данные и ожидания того, куда пойдет ФРС, не говоря уже о холодной атмосфере в G7, будет сохранять общий не комфортный настрой на валютных рынках.Инфляция будет продолжать оказывать давление на ЕЦБ, чтобы нормализовать политику. ЕЦБ требуются лучшие данные о росте, равно как и политическая ситуация в Италии требует ясности. Мы не можем исключить еще один тест парой евро-доллар уровня $1,15 в ближайшие недели », - утверждает SocGen.Аналитики Danske Bank о решении ЕЦБ на этой неделе.«По нашему мнению, мы не получили никаких данных, которые должны были оправдать немедленные действия со стороны ЕЦБ. Действия ЕЦБ, которые были подтверждены в марте, были реактивными при удалении стимулов и не были проактивными. На наш взгляд, переход к опережающему руководству на следующей неделе также поставит под вопрос мантру ЕЦБ.Мы ожидаем, что ЕЦБ поднимет свой прогноз инфляции как в 2018 году, так и в 2019 году из-за сочетания высоких цен на энергоносители и обесценения валюты. Хотя инфляция в мае выросла до 1,9% в связи с сильным ростом цен на энергоносители, мы ожидаем, что ЕЦБ останется осторожным и сосредоточится на базовом инфляционном давлении.Мы не ожидаем больших изменений в прогнозе базовой инфляции. Хотя заработная плата начала расти, основная инфляция в последние месяцы в основном была нацелена в обратном направлении, и, следовательно, мы считаем, что ЕЦБ, возможно, захочет увидеть дополнительные доказательства, прежде чем повысит свой прогноз базовой инфляции в 2019 году».Учитывая, что еврозона в первом квартале выросла на уровне 0,4% кв/кв, в то время как ЕЦБ в марте прогнозировал 0,7% кв/кв, более низкие данные по первому кварталу предполагают снижение прогноза роста в 2018 году до 2,2% с 2,4 %в марте.»Гособлигации России рухнули на фоне продаж иностранцев.Зарубежные инвесторы продолжают уходить с рынка российского госдолга, скупая валюту и толкая вниз курс рубля.Доллар на Московской бирже подорожал на 1,2 рубля чуть больше чем за сутки.На открытии торгов в четверг он стоил 61,7550 RUB/USD, а в пятницу поднимался до 62,9425 RUB/USD на фоне распродажи облигаций федерального займа, которая с нарастающей скоростью продолжается четвертый день подряд.Индекс RGBI, отражающий цены госбумаг, потерял 0,3 пункта в четверг и 0,5 пункта за 4 часа торгов пятницы. В результате рынок вернулся к отметкам, на которых находился после апрельского обвала, когда санкции против «Русала» вызвали рекордный в истории отток капитала из ОФЗ (52 млрд. рублей за два дня).С начала недели RGBI просел на 0,69%, а зафиксированное падение стало третьим крупнейшим за последние 2,5 года.Толчок к новой распродажи дал неудачный аукцион Минфина, говорит аналитик Forex Club Иван Марчена: в среду ведомство не смогло занять запланированные 30 млрд. рублей даже несмотря на предложенные скидки по цене, а по одному из выпусков (ОФЗ 26224) спрос инвесторов и вовсе оказался ниже предложения (13,8 млрд. рублей против 15).За апрель-май, по данным ЦБ, иностранные инвесторы вывели из российских гособлигаций 200 млрд. рублей - рекордную в истории сумму и сократили долю на рынке с 34% до 31%.В июне отток капитала продолжился, и к нему подключились биржевые фонды, которые долгое время занимали выжидательную позицию, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.С 31 мая по 6 июня лета они продали бумаг $40 млн. - в 13 раз больше, чем неделей ранее. С учетом акций спекулянты вывели $170 млн. за неделю и более $1,2 млрд. с начала апреля, когда санкции США против «Русала» отправили рынок РФ в пике.Для нерезидентов, купивших ОФЗ, важно, чтобы рубль был хотя бы стабилен, а ЦБ проводил снижение ставок, которое транслировалось бы в снижение доходности и, соответственно, рост котировок госбумаг. Но ни того, ни другого у рынка больше нет, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что смягчение денежной политики завершится в 2018 году; на укреплении рубля крест ставит российский Минфин.«Беспрецедентные по объему и длительности покупки Минфином долларов в рамках бюджетного правила - это мощный внутренний фактор давления на рубль, - отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев: причем, чем выше котировки нефти, тем больше долларов покупает российский Минфин, и тем большее давление испытывает рубль, хотя исторически российская валюта имела прямую корреляцию с нефтяными ценами».Минфин бьет по рублю в то время, когда страдают все развивающиеся рынки, напоминает Смольянинов: на минувшей неделе отток из фондов, инвестирующих в EM, достиг $1,9 млрд. Это второй худший результат с начала года.В результате возникает «эффект домино»: сворачивание carry-trade приводит к девальвации валют - инвесторы несут убытки, что провоцирует дальнейший вывод капитала, и ситуация повторяется.«Отношение к развивающимся рынкам может ухудшиться еще больше, при этом волатильность со стороны валютных курсов также может возрасти», - предупреждает Смольянинов.Аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.Кроме того, вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Евроцентробанк, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито Є 1,9 трлн., может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ Є425 млрд. кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.Россияне увязли в долгах: Каждый пятый заемщик отдает банку половину дохода.Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок не видел с «тучных лет» нефти по $100 за баррель.Каждый пятый заемщик находится в зоне, когда обслуживание долга съедает около половины всех доходов, следует из статистики, которую приводит Национальное бюро кредитных историй.По данным НБКИ на май, лишь чуть больше половины должников находились в относительно благополучной зоне, когда на уплату процентов и погашение тела долга уходило до 20% их зарплат.У 22% выплаты по кредитам забирали более 40% всех полученных денег, а у каждого восьмого - больше 60%.В Оренбургской области таких было 11%, в Красноярском крае - 10,3%, в Волгоградской, Челябинской, Самарской и Кемеровской областях, а также Пермском крае, Алтайском Крае, Башкортостане и Татарстане - более 8%.По данным ВЦИОМа, за последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%.Среди попавших в «кредитную кабалу» почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).Людям приходится набирать долги, чтобы купить что-либо, выходящее за пределы базовых потребностей: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.В ходе опроса, проведенного в марте для «Мониторинга» РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него».70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.По данным Росстата, лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей. Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей. Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозы как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так и ресурсной базе банковского сектора, отмечает Хромов: обслуживание долга съедает все большую часть доходов.Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне отдают 2 триллиона рублей, или $35 млрд., отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объяснялся феномен российской статистики, когда реальные зарплаты росли, а доходы - продолжали падать, говорит она.«Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа», - говорит в ноябре на заседании Экономического клуба ФБК директор программы экономическая политика Московского центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.«Медвежью» атмосферу на торгах валютного межбанка в Украине сформировало отсутствие покупателей СКВ и слабый рост оптимизма по части перспектив возобновления «отношений» Киева и МВФ.Базировался откат безналичного доллара на межбанке на очередном изъятии с рынка гривневой ликвидности. На сей раз постарался регулятор, распространивший в пятницу свои депосертификаты на сумму 29,824 млрд. грн. Деньги за эти бумаги ушли 11-го в направлении Нацбанка, а не на торги валютного межбанка.Так что, толкать курс доллара вверх было нечем, а нехватка гривневого ресурса заставляла значительную часть игроков продавать доллар ради гривни на текущие расходы.Наличный рынок последовал за настроениями межбанка, делая это предельно аккуратно и стараясь не уронить клиентский «принос» чрезмерным снижением позиции «спрос».Думаю, в значительной степени заметная, до 26,09 UAH/USD коррекция средневзвешенного курса доллара на межбанка была «показательной». Регулятор продемонстрировал населению и зарубежной досужей публике очевидное: он держит ситуацию на валютном рынке под контролем, исключая обвал нацвалюты. Разумеется, «за скобками» остается методика, по которой «самоутверждается» НБУ, лишая рынок гривневой ликвидности.Есть мнение, что подобным методом, изымая с рынка «лишнюю» (по мнению чиновников с Институтской) гривню, Нацбанк лишает отечественную экономику доступных кредитов. Вопрос достаточно интересный и требует досконального изучения. Однако есть сомнение, что, извините, «дохлый» на моменте рынок коммерческого кредитования одномоментно возродится из пепла на фоне гривневого изобилия. Полагаю, скорее поднимут головы инфляция и курс доллара на межбанке, куда тотчас направятся гривневые излишки, оставив экономике крошки с этого стола.На ближайшую перспективу рынок «зеленого «безнала ждет некий боковик, который, прежде всего, окажется характерным низкой ликвидностью торгов. Стартовал отпускной сезон, снижая потребности в покупке/продаже СКВ на межбанке. Возможно, рост активности там начнется с началом интенсивной закачки газа в подземные хранилища. Кроме того, оживление и возможное давление на курс доллара окажет следующий «сезон» компенсации НДС. В контексте текущего изымания с рынка гривневой ликвидности, представляется, что регулятор готовит почву для «щедрот» Казначейства, стараясь превентивными мероприятиями не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке.Настроение на наличном рынке на ближайшую перспективу определится «текучкой» «зеленых» торгов межбанка, которая при посредничестве клиентов окажет влияние на тренд и обороты.Представляется, и «зеленый» безнал, и «наличку» ждет незначительный курсовой отскок «американца», низы которого должны выкупить на ближайших торгах.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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