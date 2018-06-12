Итоги: Энергетика 12.06.18

Додано: Вів 12 чер, 2018 12:34

Кроме того, демонстрируют рост и глобальные фондовые рынки.



«Любой положительный результат саммита в Сингапуре может стать хорошей новостью для рынков», - отметил директор по инвестициям австралийской Riviqu Securities Шеннон Ривкин. Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. Как отмечает Bloomberg, на данный момент неизвестно, что именно содержится в подписанном документе.

Wall Street Journal в пятницу сообщила, что Саудовская Аравия начала повышать объём добычи после двух лет, когда она возглавляла попытки ограничить объём мировой добычи нефти. В последние недели страна увеличила добычу на более чем 100 тыс. баррелей в день. Это увеличило общую добычу Саудовской Аравии до около 10 млн. баррелей в день.

Первоначальная реакция на сообщение была довольно нейтральной. Цена Brent немного росла, по WTI она также росла несмотря на данные о росте числа активных буровых в США на прошлой неделе.



По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых на нефть на неделе в США выросло на 1 до 862. Общее число активных буровых выросло на 2 до 1062.

Interfax сообщил, что в июне объём добычи нефти в РФ вырос до 11,1 млн. баррелей в день, выше согласованного порогового уровня с ОПЕК в 10,95 млн. баррелей в день. Аналитики из ING Bank отмечают, что «это ясный знак от РФ, что пришло время смягчить сокращение добычи».

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о «большом прогрессе» в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.Цены на нефть, несмотря на появление информации о росте добычи нефти в Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК, в понедельник получили поддержку со стороны ожиданий нарушения поставок из Ирана и Венесуэлы.Ирак не горит желанием наращивать нефтедобычу, опасаясь падения цен.В понедельник министр энергетики Ирака Джаббар аль-Лаиби призвал мировых нефтепроизводителей не поддаваться на призывы к наращиванию добычи, предупредив, что увеличение объемов предложения может спровоцировать падение цен и развал соглашения ОПЕК+.Как сообщает Reuters, глава ведомства подчеркнул, что нефтяные котировки нуждаются в дальнейшей поддержке, и производители «не должны преувеличивать масштабы потребности нефтяного рынка в большем объеме предложения, иначе это может нанести большой вред мировым рынкам».«Неверная интерпретация ситуации спекулянтами и потребителями способна спровоцировать масштабное падение цен на нефть, что неприемлемо для нас», — заявил аль-Лаиби.В последние недели нефтяным котировкам удалось превысить отметку $80, после чего они отступили в район $76. Причиной роста стал спад добычи в Венесуэле в условиях накрывшего страну финансового кризиса, а также новые санкции США в отношении энергетического сектора Ирана.США уже подняли вопрос последствий снижения показателей иранского экспорта, обсудив ее с рядом нефтепроизводителей, и это спровоцировало новый виток разговоров на тему потенциального сворачивания текущей сделки ОПЕК+ по сокращению объемов производства, условия которой соблюдались с января 2017 года.Позднее в этом месяце министры энергетических ведомств ОПЕК и стран, не входящих в картель, встретятся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую судьбу соглашения. Это заседание состоится в то время, когда государства-потребители нефти — например, Индия — выражают обеспокоенность тем, что скачок цен на нефть может болезненно ударить по их экономикам.Как стало недавно известно, Саудовская Аравия и Россия рассматривали возможность увеличения добычи на 1 млн. баррелей в сутки, однако этот показатель может быть и ниже, в зависимости от того, как участники сделки рассчитают производственные квоты и целевые уровни для каждой страны.В любом случае, как предупредили обе переговаривающиеся стороны, такое наращивание показателей добычи, если оно будет сочтено целесообразным, будет осуществляться очень плавно.Тем временем иракский министр заявил, что «отвергает решения, принимаемые некоторыми нефтепроизводителями в одностороннем порядке без консультации с остальными членами ОПЕК+. Он предупредил, что это чревато развалом соглашения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: