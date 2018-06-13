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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 13 чер, 2018 12:42 Итоги: Энергетика 13.06.18



По состоянию на 8.25 Киева августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,34%, до $75,62 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,57%, до $65,98 за баррель.



В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились также на 730 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,1 миллиона баррелей.



Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики ожидают, что снижение коммерческих запасов нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю составило 2,7 миллиона баррелей, или 0,6%, до 433,9 миллиона баррелей.



Аналитики также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Так, по предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла очередного исторического максимума - 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Оценка добычи в США в 2018 году была повышена до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки против майской оценки в 10,7 миллиона.



Рынок также с осторожностью ожидает следующую встречу стран ОПЕК 22 июня, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (21 июня) и ОПЕК+ (23 июня). Перспектива ослабления в условиях сделки ОПЕК+ сокращения добычи странами ОПЕК по-прежнему отражается в негативной динамике нефтяных цен.



Нефть во вторник торговалась смешанно.

Нефть показала смешанную торговлю во вторник - цены в США немного выросли вторую сессию подряд, а цена на нефть Brent снизилась.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI выросла на 26 центов, или 0,4%, и составила $66,36 за баррель.



Августовская нефть Brent потеряла 58 центов, или 0,8%, до $75,88 за баррель на ICE Futures Europe.



Цены в США получили поддержку перед выходом данных, которые, как ожидается, покажут недельное падение запасов нефти, в то время как нефть марки Brent снизилась после того, как ежемесячный отчет от Организации стран-экспортеров нефти показал рост добычи картеля.



Добыча нефти ОПЕК увеличилась на 35 тыс. барр. в день в мае по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 31,87 млн. барр. в день, - говорится в опубликованном в четверг в ежемесячном отчете картеля.



Добыча в Саудовской Аравии подскочила на 85 500 баррелей в день, но была частично компенсирована перебоями в добыче в Нигерии, Венесуэле и Ливии



Нефтяные трейдеры спекулируют, может ли оппозиция Ирана и Венесуэлы сорвать рост производства в России и Саудовской Аравии, но это не так», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group. - «Реальность заключается в том, что это может замедлить рост, но на самом деле запланированное увеличение на 1 миллион баррелей в день вряд ли компенсирует падение производства в Венесуэле и влияние санкций США на Иран».



Геополитические риски для поставок из Ирана и Венесуэлы - двух членов ОПЕК - побудили саудовцев и русских пересмотреть объемы производства в последние недели после того, как нефть превысила символический порог в $80 за баррель.



Июльский бензин снизился на 0,7% до $2,09 за галлон, а июльский топочный мазут прибавил менее 0,1% до $2,162 за галлон.



EIA опубликовала свой отчет краткосрочным энергетическим перспективам.



Администрация по энергетической информации США повысила свой прогноз на 2018 год по добыче нефти в США, но сократила прогноз на 2019 год по объемам производства в США, - согласно опубликованному во вторник отчету по краткосрочным энергетическим перспективам.



EIA повысила свой прогноз по добыче в 2018 году до 10,79 млн. барр. в день, что на 0,6% выше, чем в мае. Однако она снизила свой прогноз на 2019 год на 0,8% до 11,76 млн. барр. в день.



EIA сократила прогноз на 2018 год по ценам на нефть West Texas Intermediate на 1,6% до $64,53 за баррель, но подняла прогноз цены на нефть Brent на 0,5% до $71,06 за баррель.



ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году.



Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.



Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с - до 59,75 млн. б/с, что означает рост на 1,86 млн. б/с.



Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства. Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн. б/с - основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн. б/с, затем Канада и Бразилия.



При этом., аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России - с 11,04 млн. баррелей в сутки до 11,07 млн. б/с (прогноз за 2017 год не изменился - 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн. б/с (на 70 тыс. б/с).



Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей - до 2 млрд. 811 млн баррелей, что на 26 млн. баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн. баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.



«Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до 65,09 долларов за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти», - говорится в отчете.



В Турции запущен газопровод TANAP.



В турецком городе Эскишехер во вторник, 12 июня, официально открыт первый участок Трансанатолийского газопровода (TANAP). В церемонии участвовали президенты: Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, Грузии - Георгий Маргвелашвили, Украины - Петр Порошенко и Сербии - Александр Вучич.

Газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для транспортировки газа из каспийского региона в Европу в обход России. Протяженность TANAP составляет 1850 километров.



Он протянулся от грузино-турецкой границы до западных границ Турции и будет доставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.

Вместе с Южно-Кавказской трубопроводной магистралью из Баку через Грузию до границы с Турцией и Трансадриатическим трубопроводом, соединяющим Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии, TANAP образует «Южный газовый коридор».



Комиссар ЕС по энергетике Марош Шефчович приветствовал открытие газопровода, который, по его словам, позволит транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе. «Мы достигаем реального результата в рамках Энергетического союза», - сказал Шефчович 12 июня в интервью азербайджанскому агентству Trend. По его словам, «Южный газовый коридор» способствует диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, является стратегически важным проектом для энергетической безопасности ЕС.



«Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС», - отметил комиссар Евросоюза.



Пропускная способность TANAP стоимостью около $8 миллиардов составляет 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а 6 миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров. Акционерами проекта TANAP являются азербайджанский энергетический концерн SOCAR (58%), турецкий BOTAS (30%) и британский BP (12%).





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями.Нефть во вторник торговалась смешанно.Нефть показала смешанную торговлю во вторник - цены в США немного выросли вторую сессию подряд, а цена на нефть Brent снизилась.EIA опубликовала свой отчет краткосрочным энергетическим перспективам.Администрация по энергетической информации США повысила свой прогноз на 2018 год по добыче нефти в США, но сократила прогноз на 2019 год по объемам производства в США, - согласно опубликованному во вторник отчету по краткосрочным энергетическим перспективам.EIA повысила свой прогноз по добыче в 2018 году до 10,79 млн. барр. в день, что на 0,6% выше, чем в мае. Однако она снизила свой прогноз на 2019 год на 0,8% до 11,76 млн. барр. в день.EIA сократила прогноз на 2018 год по ценам на нефть West Texas Intermediate на 1,6% до $64,53 за баррель, но подняла прогноз цены на нефть Brent на 0,5% до $71,06 за баррель.ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году.Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с - до 59,75 млн. б/с, что означает рост на 1,86 млн. б/с.Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства. Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн. б/с - основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн. б/с, затем Канада и Бразилия.При этом., аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России - с 11,04 млн. баррелей в сутки до 11,07 млн. б/с (прогноз за 2017 год не изменился - 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн. б/с (на 70 тыс. б/с).Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей - до 2 млрд. 811 млн баррелей, что на 26 млн. баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн. баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.«Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до 65,09 долларов за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти», - говорится в отчете.В Турции запущен газопровод TANAP.В турецком городе Эскишехер во вторник, 12 июня, официально открыт первый участок Трансанатолийского газопровода (TANAP). В церемонии участвовали президенты: Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, Грузии - Георгий Маргвелашвили, Украины - Петр Порошенко и Сербии - Александр Вучич.Газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для транспортировки газа из каспийского региона в Европу в обход России. Протяженность TANAP составляет 1850 километров.Он протянулся от грузино-турецкой границы до западных границ Турции и будет доставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.Вместе с Южно-Кавказской трубопроводной магистралью из Баку через Грузию до границы с Турцией и Трансадриатическим трубопроводом, соединяющим Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии, TANAP образует «Южный газовый коридор».Комиссар ЕС по энергетике Марош Шефчович приветствовал открытие газопровода, который, по его словам, позволит транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе. «Мы достигаем реального результата в рамках Энергетического союза», - сказал Шефчович 12 июня в интервью азербайджанскому агентству Trend. По его словам, «Южный газовый коридор» способствует диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, является стратегически важным проектом для энергетической безопасности ЕС.«Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС», - отметил комиссар Евросоюза.Пропускная способность TANAP стоимостью около $8 миллиардов составляет 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а 6 миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров. Акционерами проекта TANAP являются азербайджанский энергетический концерн SOCAR (58%), турецкий BOTAS (30%) и британский BP (12%).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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