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фондовый рынок 13.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 13 чер, 2018 12:45 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.06.18 США



Индексы фондового рынка США закрылись в основном с ростом во вторник, так как инвесторы сместили свое внимание от знаковой встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына к началу важных встреч центральных банков.



Индекс Dow Jones Industrial Average торговался со слабой динамикой, закрывшись в итоге на уровне 25 320,73 пункта.



Индекс S&P500 вырос на 4,85 пункта, или 0,2%, до 2,786,85.



Индекс Nasdaq Composite прибавил 43,87 пункта, или 0,6%, до 7 703,79.

Индекс малой капитализации Russel 2000 закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на семь пунктов, или на 0,4%, до 1 681,95 пункта.



Реакция рынка на исторический саммит в Сингапуре - первый между президентом США и лидером Северной Кореи - в основном была приглушена.



Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.



Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.



Помимо геополитики, трейдеры сосредоточились на встречах центральных банков на этой неделе. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в среду. Двухдневное заседание центрального банка США началось во вторник. Политики Европейского центрального банка объявят о сроках прекращения покупки своих облигаций на заседании в четверг.



«Это относительно спокойный день, потому что инвесторы неохотно делают большие ставки перед двумя заседаниями центрального банка», - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и торговле в Themis Trading. - «На данный момент заседание ЕЦБ гораздо важнее, чем ФРС, поскольку инвесторы в значительной степени ожидают повышения ставок в США».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,01%, до 25 320,73 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17%, до 2 786,85 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,57%, до 7 703,79 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился после саммита лидеров США и Северной Кореи, за которым внимательно наблюдали.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,11% после снижения на 0,4% в течение сессии. Возглавили снижение нефтегазовый сектор и сектор основных материалов. Выросли сектор энергетики и коммунального хозяйства и сектор услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 0,7%, что стало первым ростом за пять сессий.



Пара евро-доллар потеряла 0,4%.



Европейские акции начали снижаться после того, как показали рост на открытии. Когда торговля продолжалась, лидеры США и Северной Кореи подписали совместный документ, обещающий работу вместе к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но заявления критиковалось за недостаточную детальность процесса проверки выполнения со стороны Северной Кореи. Этим может объясняться отсутствие реакции рынков, учитывая непредсказуемую и переменчивую натуру двух лидеров.



ФРС начала заседание по денежной политике во вторник. Как ожидается, она повысит процентные ставки в среду. В четверг руководители денежной политики ЕЦБ, как ожидается, анонсируют момент прекращения покупок облигаций.

Банк Японии представит свои решения в пятницу.



Экономические данные:

Индекс экономического настроения в Германии в июне снизился до минимального уровня с сентября 2012 г., по сообщению ZEW: фактическое значение -16,1 хуже, чем ожидали в среднем экономисты (-13,0). Опасения в отношении торговых противоречий с США и опасения в отношении нового коалиционного правительства в Италии.

«Кроме того, немецкая промышленность сообщила о более худших, чем ожидалось, цифрах по экспорту, объёму производства и поступающим заказам в апреле», - отмечает президент ZEW Ахим Вамбах.

Основная зарплата в Великобритании в апреле выросла на 2,8% за три месяца до апреля. Аналитики в среднем ожидали роста зарплат 2,9% без учёта бонусов. Уровень безработицы остался на 4,2%, что соответствовало ожиданиям.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,11% после снижения на 0,4% в течение сессии. Возглавили снижение нефтегазовый сектор и сектор основных материалов. Выросли сектор энергетики и коммунального хозяйства и сектор услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 0,7%, что стало первым ростом за пять сессий.



Британский FTSE 100 просел на 0,43% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 703,81 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,01%, до 12 842,30 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,38% — на отметке 5 453,37 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, кроме индекса Японии, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3049,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,58%, до 1731,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,22%, до 30725,15 пункта. Японский Nikkei 225 вырос 0,38%, до 22966,38 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51%, до 6023,5 пункта.



Корейский KOSPI не торговался в среду в связи с выходным днем, во вторник индекс закрылся снижением на 0,05%, до 2468,83 пункта.



Итоги июньского двухдневного заседания FOMC Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторов волнует, повысит ли ФРС ставку, и сколько повышений планируется в этом и следующем годах. Эксперты считают, что по итогам этого заседания ставка будет повышена до 1,75-2%.



При этом некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.



Давление на биржи Китая оказало падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании по итогам торгов среды обрушились в цене на 41,56% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. В апреле ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.



Росту японского индекса оказали поддержку корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota инвестирует $1 миллиард в сингапурский сервис заказа такси Grab. Акции Toyota подорожали на этом фоне на 1,32%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 12 июня, понизился на 0,49 пункта или на 0,11% до уровня 436,09 пунктов.



Объем торгов за день составил 358,8 млн. грн., акциями наторговали 0,69 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 11 июня, ПФТС-индекс понизился на 3,97 пункта или на 0,68% до уровня 436,58 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 121,03 пунктов или на 38,41 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник утром на позитиве о первых результатах встречи глав США и КНДР, который состоялась 12 июня в Сингапуре.



Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,30%, гонконгский Hang Seng - на 0,13, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.



Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и уже успели подписать первый совместный документ.



«Сложно сказать, насколько далеко зайдут лидеры США и КНДР в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако если переговоры продолжатся, можно будет говорить об ослаблении геополитических рисков, что благоприятно для фондовых рынков», - таково мнение аналитика Aizawa Securities в Токио Икуо Митсуи.

«В том случае, если ФРС укажет на возможность в общей сложности четырех повышений ставки в этом году, трейдеры могут воспринять это как сигнал усиления экономики США, - говорит эксперт. - Это благоприятно, в частности, для японского рынка».



Среди японских компаний лидерами роста в понедельник являются бумаги ритейлеров и представителей технологического сектора.



Стоимость бумаг Seven & i увеличилась на 3%, Aeon - на 2,2%, Fast Retailing - на 2,5%. Акции SoftBank подорожали на 1,7%, NTT Docomo- на 0,4%.

Капитализация японского девелопера Sekisui House упала на 7% на слабой квартальной отчетности компании.

В Гонконге дорожают бумаги нефтекомпании Cnooc (1,8%) и интернет-гиганта Tencent (1%).



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,25% - до 1622,58 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,11% - до 436,09 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,44 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 358,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,69 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+1,61%), Райффайзен Банка Аваль (+1%) и Донбассэнерго (+0,86%).

Снизились в цене акции Турбоатома (-0,44%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,08%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,36% - до 479,43 пункта при объеме торгов почти 0,9 млн. злотых (6,6 млн. грн.).

В «индексной корзине» подешевели бумаги KSG Agro (-0,19%), «Астарты» (-0,97%) и «Кернела» (-0,19%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,76%) и агрохолдинга ИМК (+0,4%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, исключением является японский индикатор.



Японский индекс Nikkei 225 по состоянию на 08.15 Киева увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.



Поддержку японскому рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США. Рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.



ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку на предстоящем заседании, тогда как ЕЦБ и Банк Японии могут объявить об изменениях в их политике.



Акции автопроизводителей дорожают благодаря ослаблению иены: бумаги Toyota выросли в цене на 1,6%, Honda - на 1,1%.



Стоимость бумаг японского производителя видеоигр Nintendo упала на 5,5%. В ходе ежегодной выставки E3 компания объявила, что популярная видеоигра Fortnite будет доступна на выпускаемой Nintendo игровой приставке Switch.



Гонконгский рынок снижается вслед за падением стоимости акций телекоммуникационной компании ZTE, торги которыми возобновились после двухмесячного перерыва.



Стоимость акций ZTE рухнула во вторник более чем на 40% на фоне очень высокой активности торгов: за первые 15 минут было продано порядка 100 млн акций компании.

На прошлой неделе власти США заключили соглашение с ZTE, которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе. Соглашение предусматривает выплату компанией штрафа в размере $1 млрд. наряду с рядом других мер.



Китайский рынок опускается в среду после существенного скачка накануне. Во вторник власти КНР объявили об отмене ограничения на вывод средств из Китая иностранными инвесторами, пишет MarketWatch. Этот шаг, как ожидается, повысит доверие зарубежных инвесторов к китайскому рынку.

Котировки акций китайских автопроизводителей снижаются вслед за публикацией данных о первом за два года снижении продаж BMW в КНР. Немецкий автоконцерн сообщил о падении продаж на китайском рынке в мае на 10% по сравнению с уровнем того же месяца прошлого года.

Бумаги Guangzhou Automobile подешевели в ходе торгов на 3,1%, BAIC Motor - на 3,2%, BYD - на 1,9%, Geely - на 1,4%, Great Wall - на 1,2%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, кроме индекса Японии, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3049,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,58%, до 1731,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,22%, до 30725,15 пункта. Японский Nikkei 225 вырос 0,38%, до 22966,38 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51%, до 6023,5 пункта.



Корейский KOSPI не торговался в среду в связи с выходным днем, во вторник индекс закрылся снижением на 0,05%, до 2468,83 пункта.



Итоги июньского двухдневного заседания FOMC Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторов волнует, повысит ли ФРС ставку, и сколько повышений планируется в этом и следующем годах. Эксперты считают, что по итогам этого заседания ставка будет повышена до 1,75-2%.



При этом некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.



Давление на биржи Китая оказало падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании по итогам торгов среды обрушились в цене на 41,56% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. В апреле ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.



Росту японского индекса оказали поддержку корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota инвестирует $1 миллиард в сингапурский сервис заказа такси Grab. Акции Toyota подорожали на этом фоне на 1,32%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Индексы фондового рынка США закрылись в основном с ростом во вторник, так как инвесторы сместили свое внимание от знаковой встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына к началу важных встреч центральных банков.Индекс Dow Jones Industrial Average торговался со слабой динамикой, закрывшись в итоге на уровне 25 320,73 пункта.Индекс S&P500 вырос на 4,85 пункта, или 0,2%, до 2,786,85.Индекс Nasdaq Composite прибавил 43,87 пункта, или 0,6%, до 7 703,79.Индекс малой капитализации Russel 2000 закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на семь пунктов, или на 0,4%, до 1 681,95 пункта.Реакция рынка на исторический саммит в Сингапуре - первый между президентом США и лидером Северной Кореи - в основном была приглушена.Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Помимо геополитики, трейдеры сосредоточились на встречах центральных банков на этой неделе. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в среду. Двухдневное заседание центрального банка США началось во вторник. Политики Европейского центрального банка объявят о сроках прекращения покупки своих облигаций на заседании в четверг.«Это относительно спокойный день, потому что инвесторы неохотно делают большие ставки перед двумя заседаниями центрального банка», - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и торговле в Themis Trading. - «На данный момент заседание ЕЦБ гораздо важнее, чем ФРС, поскольку инвесторы в значительной степени ожидают повышения ставок в США».Европейский фондовый рынок во вторник снизился после саммита лидеров США и Северной Кореи, за которым внимательно наблюдали.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,11% после снижения на 0,4% в течение сессии. Возглавили снижение нефтегазовый сектор и сектор основных материалов. Выросли сектор энергетики и коммунального хозяйства и сектор услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 0,7%, что стало первым ростом за пять сессий.Пара евро-доллар потеряла 0,4%.Европейские акции начали снижаться после того, как показали рост на открытии. Когда торговля продолжалась, лидеры США и Северной Кореи подписали совместный документ, обещающий работу вместе к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но заявления критиковалось за недостаточную детальность процесса проверки выполнения со стороны Северной Кореи. Этим может объясняться отсутствие реакции рынков, учитывая непредсказуемую и переменчивую натуру двух лидеров.ФРС начала заседание по денежной политике во вторник. Как ожидается, она повысит процентные ставки в среду. В четверг руководители денежной политики ЕЦБ, как ожидается, анонсируют момент прекращения покупок облигаций.Банк Японии представит свои решения в пятницу.Экономические данные:Индекс экономического настроения в Германии в июне снизился до минимального уровня с сентября 2012 г., по сообщению ZEW: фактическое значение -16,1 хуже, чем ожидали в среднем экономисты (-13,0). Опасения в отношении торговых противоречий с США и опасения в отношении нового коалиционного правительства в Италии.«Кроме того, немецкая промышленность сообщила о более худших, чем ожидалось, цифрах по экспорту, объёму производства и поступающим заказам в апреле», - отмечает президент ZEW Ахим Вамбах.Основная зарплата в Великобритании в апреле выросла на 2,8% за три месяца до апреля. Аналитики в среднем ожидали роста зарплат 2,9% без учёта бонусов. Уровень безработицы остался на 4,2%, что соответствовало ожиданиям.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, кроме индекса Японии, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке.Итоги июньского двухдневного заседания FOMC Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторов волнует, повысит ли ФРС ставку, и сколько повышений планируется в этом и следующем годах. Эксперты считают, что по итогам этого заседания ставка будет повышена до 1,75-2%.При этом некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.Давление на биржи Китая оказало падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании по итогам торгов среды обрушились в цене на 41,56% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. В апреле ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.Росту японского индекса оказали поддержку корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota инвестирует $1 миллиард в сингапурский сервис заказа такси Grab. Акции Toyota подорожали на этом фоне на 1,32%.Как сообщалось в понедельник 11 июня, ПФТС-индекс понизился на 3,97 пункта или на 0,68% до уровня 436,58 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 121,03 пунктов или на 38,41 с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 июня, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64678 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3924 раз. Подякували: 7313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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