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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 13 чер, 2018 12:49 Итоги: Валюта 13.06.18



На этой неделе проходят заседания руководства сразу трех крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии), и все внимание участников рынка сосредоточено на них.



Евро по состоянию на 08.10 Киева торгуется в районе $1,1742 против $1,1745 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро в указанный час находится в среду в районе ¥129,95 по сравнению со ¥129,64 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,61 против ¥110,37 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,03%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.



Аналитики Credit Agricole прогнозируют, что евро достигнет $1,26 к концу этого года. Эксперты Societe Generale ожидают роста стоимости единой европейской валюты до $1,3 в следующие 6-12 месяцев. В JPMorgan полагают, что к середине следующего года курс будет находиться в районе $1,23.



Экономисты не ожидают изменения денежно-кредитной политики в еврозоне и Японии, однако глава ЕЦБ Марио Драги может дать сигнал о завершении программы выкупа активов в текущем году.



Подавляющее большинство экспертов ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Фьючерсный рынок в среднем оценивает в 91,3% шансы на повышение базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75%, свидетельствуют данные CME Group.



Кроме того, после окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.



Многие эксперты ожидают, что Федрезерв улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Мартовские точечные графики прогнозов (dot plots) указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.



Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство труда страны. Результат совпал со средними ожиданиями экспертов.



При этом по сравнению с маем 2017 года цены подскочили на 2,8% в годовом выражении, что является рекордным повышением за шесть лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 2,7%. В апреле этот показатель составлял 2,5%.



Золото снова ушло ниже $1300 во вторник.

Цены на золото упали ниже $1300 за унцию во вторник, так как соглашение между США и Северной Кореей, направленное на денуклеаризацию Корейского полуострова, приглушило спрос на металл. Кроме того, рынок ожидает решения ФРС США по ставке.



По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото упало на $3,80, или 0,2%, до $1 299,40 за унцию, после того, как в ходе сессии был достигнут максимум около $ 1305.



Снижение произошло на фоне отчета, который показал, что потребительская инфляция в США растет, что, по мнению рынков, заставит Федеральный резерв повысить процентные ставки на этой неделе и, возможно, снова в этом году.



«В целом, снижение геополитических рисков - это хорошо, но отсутствие деталей встречи - в том числе отсутствие временных рамок — привело к тому, что влияние саммита на рынки было незначительным», - сказал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.



Армбрустер, управляющий партнер Altavest, сказал, что он продолжает «ожидать, что золото буде торговаться в диапазоне со снижением, исходя из роста процентных ставок в США и укрепления доллара США».



«У Золота есть история больших прыжков после анонсов ФРС», - сказал он. - «Как правило, эти большие пост-ФРС-движения, склонны к откатам».



Во вторник индекс доллара США вырос на 0,3%. По данным «Итогов», за этот квартал он поднялся примерно на 4%, что помогло оказать давление на долларовые цены на золото, которые потеряли примерно 2% за квартал.



Июльское серебро упало на 0,4% до $16,891 за унцию.

Июльская платина потеряла 0,5% до $901,50 за унцию, а сентябрьский палладий снизился на 0,1% до $1 015,30 за унцию.



Во второй половине сессии рынка forex во вторник доллар США стал более устойчивым, поскольку участники рынка обратили свое внимание на заседание Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, завершится повышением процентной ставки в среду.



Согласно сообщению WSJ, председатель ФРС США Пауэлл планирует проводить пресс-конференции после каждого заседания Комитета Открытого рынка (FOMC). Ранее пресс-конференции проводились только после заседаний, на которых ожидалась какая-либо коррекция кредитно-денежной политики, поэтому некоторые участники рынка начали спекулировать о более высоких темпах повышения уровня основных процентных ставок в США, нежели ожидалось ранее. Курс доллара получил поддержку против основных валют.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% выше до 93,827 пункта.



Курс пары евро-доллар упал на 60 пунктов до уровня $1,1732. Евро снизился до $1,1777 с $1,1785 в конце понедельника в Нью-Йорке.



Доллар усилился против японской иены. Курс пары доллар-иена поднялся до уровня ¥110,47, максимального за последние три недели.



Пара доллар-иена оторвалась от предыдущих максимумов и торговалась вечером вторника на уровне ¥110,37.



12-го в парламенте Великобритании были приняты решения, согласно которым 29 марта 2019 будет днем выхода Великобритании из ЕС, а также о том, что парламент страны будет иметь возможность обсудить условия Brexit, предложенные правительством. Считается, что поправки, которые будут предложены парламентом, позволят смягчить условия выхода страны из ЕС.



Курс фунта получил поддержку после объявления исхода голосования. Курс пары евро-фунт упал на 60 пунктов до уровня £0,8768.



Курс пары фунт-доллар почти полностью скорректировал свой подъем до отметки $1,3422 и опустился к уровню $1,3365.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 июня повысился на 91,02 коп. и составил 63,1164 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара 4,51 коп., на торгах вторника укрепился на 0,38 коп., оказавшись на уровне 26,0875 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 июня с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,08/26,10 UAH/USD на преобладании на рынке предложения СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.02 Киева, когда произошло символическое сужение спреда курса СКВ - 26,08/26,09 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность, обеспеченная равновесием покупок и продаж доллара воцарилась на межбанке до 14.20 Киева. Со слов непосредственных участников торгов, это равновесие спроса и предложения поддерживалось и «анонимными» покупками долларовых излишков регулятором с платформы Matching.

Кстати, на предыдущей сессии НБУ подобным образом пополнил свои «закрома» на $10,0 млн.



Меж тем с 14.20 ставшие более активными покупки спекулянтов подняли цену доллара на межбанке до 26,090/26,105 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,090/26,105 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 12 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0875 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0875 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 июня, сохранив, но изрядно замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынок, как это бывает по вторникам, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, значительная часть потенциальных покупателей СКВ предпочла потратить выросшие гривневые активы на ОВГЗ, аукцион по размещению которых 12-го наметил Минфин. Ассортимент облигаций был очень широким, от двухмесячного срока обращения до трехлетнего, что вызвало интерес к мероприятию.



В-третьих, заметно выросшая гривневая ликвидность, о чем дал понять потяжелевшие объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн. все-таки сумела обеспечить межбанк достаточным количеством покупателей, среди которых был и регулятор, чтобы заметно, с уровня 4,51 коп. в понедельник до 0,38 коп. 12-го, замедлить коррекцию «американца» на межбанке .



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 июня повысились на $7,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже.



Во-вторых, на рынке из-за выросшей гривневой ликвидности было достаточное количество покупателей СКВ.



В-третьих, рынок безналичного доллара, замедлив снижение, стал более сбалансированным.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует межбанк оборотами) снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 11 июня, во вторник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $179,8 млн. к отметке $172,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $136,6 млн. к $144,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 12 июня после обеда, сменив тренд, констатировал рост в паре доллар-гривня.



Не исключено, смена настроения пополудни на наличном рынке произошла под воздействием очевидного стремления рынка безналичного «американа2 как минимум, к стабильности. Впрочем, есть вероятность, что активизировавших покупки СКВ клиентов наличного рынка «впечатлил» десятимиллиардный рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, который, несмотря на минфиновский аукцион по размещению большого ассортимента ОВГЗ, остался «дамокловым мечом», висящим над отечественной нацвалютой.



Так или иначе, настроение на наличном рынке под давлением выросшего клиентского спроса изменилось, наличный «американец», а вместе с ним и евро к вечеру вторника выросли.



Несколько отходя от «генеральной линии» нашего сюжета, заметим, что ввиду более высокой чувствительности наличного «неформального» рынка к грядущим переменам (следствие большей «рыночности» «налички»), не следует удивляться аналогичным изменениям и на более зарегулированном валютном на межбанке . Подобное случалось не раз, и «дамоклов меч» гривневого навеса на коррсчетах НБУ может упасть в самую ближайшую сессию.



За исключением Запорожья, где вторник закончился «перекосом» в сторону спроса, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили вторничную сессии в равновесии спроса и предложения.

Итоговый баланс не везде гарантировали приличную итоговую ликвидность. Например, в Киеве и в Харькове местные валютчики рапортовали о незначительном снижении итоговой ликвидности.



Рынки остальных городов констатировали повторение приличных показателей предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-4,0 коп., офера прибавили столько же. Лидировал в росте обеих позиций рынок Харькова.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» американца» либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), офера наличного доллара по сравнению с 11 июня либо не изменились (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 2,0-5,0 Коп. (лидировал в росте Киев).



Итак, в течение первой половины вторника цены наличного доллара или пребывали в стабильности, или же едва заметно снижались (Днепр).

После обеда выросшая активность покупателей заставила дилеров наличного рынка реагировать повышением цен. За исключением Харькова, где местные дилеры «не стеснялись», «задирая» обе позиции «американца», в остальных городах послеобеденный рост в парах доллар-гривня и евро-гривня был более «интеллигентным» и сдержанным.



Как и ранее, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Во всяком случае, взвешенная курсовая политика валютчиков Днепра закономерно привела к некоторому прогрессу на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентских оферов (влияние «зеленых медведей» межбанка), дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены очень аккуратно снижать цены обеих позиций.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной приличных оборотов. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,03/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Подобная стратегия базировалась на желании оптовиков не «повредить» клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам при более привлекательных ценах оферов.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня понизились с уровней открытия: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда оптовики Днепра, реагируя на выросшую активность покупателей, немного приподняли обе позиции в паре доллар-гривня, выравнивая рынок в баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.

Итоговое равновесие и взвешенная (аккуратная) курсовая политика обеспечила оптовому сегменту рост ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 12-го «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 12 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 июня уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника 12 июня, приходилось заниматься тремя проектами: реагировать на «капризы» клиентов, активно «сдающих валюту» в первой половине дня, после обеда с новым энтузиазмом покупавших СКВ. И при этом им было необходимо контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



Однако при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшая с 11.00 коррекция пары евро-доллар. Однако при этом нельзя было не отметить сохранение пары в хорошо знакомом по предыдущим обзорам диапазоне $1,1784-1,1800.



Реагируя на это очевидное стремление к стабильности пары евро-доллар мирового рынка forex, наши валютные дилеры в течение вторника ограничились символическим сужением спреда в наличной паре евро-гривня, немного понизив менее значимые офера.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1767 к отметке $1,1784 констатировав внутридневное его повышение на очень скромные 17 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1783 пара евро-доллар уже к 03.00 Киева обвалилась в «яму» ($1,1742), выбираясь из которой выросла к отметке $1,1800 по состоянию на 11.00. С этого момента стартовала неспешная коррекция, уронившая пару евродоллар к $1,1750 по состоянию на 19.50 Киева. В дальнейшем, до 20.45 пара евро доллар не покидала пределы очень узкого диапазона $1,1748-1,1755…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США и главы КНДР. Президент США Трамп заявил, что он доволен результатами встречи и что процесс ликвидации ядерного оружия с Корейского полуострова начнется «очень быстро».



Данные с рынка труда в Великобритании вышли неоднозначными. С одной стороны, число заявлений упало, а занятость увеличилась. С другой, индексы среднего заработка оказались ниже ожиданий, что оказывает давление на курс фунта. Индекс института ZEW в Германии оказался ниже прогноза.



Необходимо отметить рост уровня промышленных цен в Японии. В США индексы потребительских цен вышли на высоких уровнях, чистый индекс цен к годовом исчислении продолжил рост выше отметки 2%. Основной индекс цен приближается к отметке 3% за год.



Активность инвесторов на рынке форекс 12-го относительно невысока. А ожидания рынков относительно сингапурского рандеву Трампа с лидеров Северной Кореи, оказались преувеличенными.



В частности, по состоянию на 15.40 Киева, когда встреча в Сингапуре уже закончилась, пара евро-доллар пребывала на отметке $1,1794 совсем немного прибавив с закрытия понедельника ($1,1783).

Курс пары доллар-иена констатировал противоположную динамику, индицируя ослабление японской валюты до ¥110,30 за $1,0 с ¥110,03 на закрытие понедельничной сессии Forex.



Пара фунт –доллар к указанному часу продемонстрировала ослабление «британца» до $1,3365 с $1,3380 на исходе 11 июня.

12-го в парламенте Великобритании должно пройти голосование по поводу законопроекта о выходе из ЕС.



При этом индекс доллара USDX, показывающий соотношение «американца» и шести системных валют поставил «точку», не тронувшись с отметки 93,58 пункта.



Меж тем, на рынке растет обеспокоенность замедлением темпов роста европейской экономики и низкой инфляцией. Однако, по нашему мнению, Евроцентробанк сфокусирован на более долгосрочных вещах.



Главный вопрос теперь заключается в том, насколько глубоко регулятор намерен посвятить инвесторов в свои планы.

Что касается программы QE, то, учитывая ухудшение экономических прогнозов и политические риски (от Италии до Brexit), мы не думаем, что здесь ЕЦБ легко откажется от пространства для маневра. Скорее всего, еврорегулятор попытается выиграть время с помощью «ястребиной» риторики и объявит о корректировке программы QE (например, снизит ее объем до Є10 млрд. в месяц, но продлит срок проведения до декабря 2018 года).



Итак, во вторник евро так и не сумел преодолеть отметку $1,18 в паре с долларом и возобновил снижение. Новость о том, что Италия все-таки не собирается покидать еврозону спровоцировала рост на итальянских финансовых рынках на некоторое время поддержала евро. Однако к вечеру вторника, когда стало ясно, что кризис в Италии миновал, или, по крайней мере, вышел из стадии обострения, рынок снова переключил внимание на макроэкономику и долларовые факторы.



И то и другое сейчас играет против евро. При прочих равных, диапазон движения пары евро-доллар будет ограничен уровнями $1,17-1,18 по меньшей мере до заседания FOMC ФРС в эту среду. Текущий курс пары евро-доллара на 21.00 Киева 12 июня $1,1753, пара торгуется с понижением на 0,16% относительно уровня открытия.



Иена продолжает терять позиции по отношению к доллару. С начала недели японская валюта подешевела почти на 1% за счет роста интереса к риску и укрепления американской валюты по всему спектру рынка.



В пятницу состоится заседание Банка Японии, однако рынок не ждет от регулятора никаких сюрпризов. Более явным фактором риска для иены оставался итог встречи Трампа и Ким Чен Ына, особенно в том случае, если он повлияет на динамику рисковых активов. Напомним, что вопрос о замораживании ядерных проектов Северной Кореи остается ключевым и самым спорным. Ранее лидеры двух стран уже обменивались резкими заявлениями по этому поводу.



13 июня завершится двухдневное заседание Комитета открытого рынка (FOMC) ФРС США, на котором ожидается повышение диапазона для основной ставки на 0?25%. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.

Подчеркнем еще раз: если комментарии главы ФРС покажутся рынку «голубиными», пара евро-доллар получит хороший шанс приподняться к верхней границе вышеупомянутого диапазона ($1,1800).



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 июня по спросу и по предложению не изменились.



Несмотря на выросший на 10,0 млрд. грн. гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, рынок безналичного доллара нисколько не почувствовал давления этой гривневой ликвидности.

Не исключено, в этом «вина» Минфина, затеявшего 12 июня масштабный аукцион по размещению широкого ассортимента гривневых ОВГЗ, сроками обращения от двух месяцев до трех лет. Вероятно, в этом направлении и ушла вся избыточная гривневая ликвидность, оставив рынок доллара «на растерзание» продавцов, которые из-за выросшего ко вторнику притока экспортной выручки из-за рубежа, оказались в большинстве.

Впрочем, судя по феноменальной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня, регулятор своими «анонимными» скупками с платформы Matching не допускал чрезмерного укрепления гривни.



Вторым источником отсутствия «бычьей» реакции безналичного доллара на изрядный рост гривневого ресурса, аккумулированного на коррсчетах НБУ, стал заметный приток экспортной выручки из-за рубежа, 5-% которое подлежало обязательной продаже.



Наличный рынок, тем временем, до полудня едва заметно, балансируя со стабилизацией, терял в цене по паре доллар-гривня. После обеда настроение сменилось активным спросом на наличный доллар, подняв немного цены «американца» к финишу торгов.



Сохранение увеличения притока экспортной выручки из-за рубежа на ближайших торгах имеет шанс обеспечить избыток СКВ на торгах межбанка, однако, вероятнее всего, регулятор своими гривневыми интервенциями постарается направить рынок «зеленого» безнала в сторону бокового тренда.



Не исключено, подобный сюжет ожидается и на рынке наличных. В сопровождении затухания торговой активности и там и на торгах валютного межбанка. Стартовал сезон отпусков, бизнесовая активность снижается, а с оглядкой на ситуацию на валютном рынке, потенциальные клиенты «налички» все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестиций, например, о депозитах.



Однако, наиболее вероятным мы считаем попытку развернуть рынок доллара вверх. В конечном счете, пора уже выкупать сформировавшиеся за три сессии межбанка низы безналичного «американца». Да и наличный рынок после обеда вторника подает недвусмысленные сигналы, зовя на рынок «зеленых быков»



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».



Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, наконец, продемонстрировали долгожданный рост: 26,10/26,12 UAH/USD. «Утро началось ростом, игнорировать гривневый навес на коррсчетах дальше было невозможно. Да и Минфин на вторничном аукционе привлек в госбумаги не так много, как предполагалось - 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн.», - заметил наш консультант.



Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



К 10.46 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием спроса и предложения.



По состоянию на 11.06 котировки безналичного доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 26,10/26,12 UAH/USD.



Дополуденное «ползучее подорожание» безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,20% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



После затянувшейся курсовой стабильности на межбанке там появились системные игроки, своими покупками «американца» поднявшие его цену около 11.37 Киева до 26,11/26,13 UAH/USD. «Особого роста пока не видно», - поделился наблюдениями наш гуру.



На 12.20 Киева котировки безналичного доллара на межбанке снова приподняли более значимые биды к отметке 26,12/26,13 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее преобладание покупок «американца».



Около 12.57 Киева на фоне заметно выросших цен (26,13/26,15 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 30,70/31,00 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,08 UAH/USD; евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара США в среду утром продолжает слабо повышаться после подъема по итогам предыдущих торгов.На этой неделе проходят заседания руководства сразу трех крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии), и все внимание участников рынка сосредоточено на них.Золото снова ушло ниже $1300 во вторник.Цены на золото упали ниже $1300 за унцию во вторник, так как соглашение между США и Северной Кореей, направленное на денуклеаризацию Корейского полуострова, приглушило спрос на металл. Кроме того, рынок ожидает решения ФРС США по ставке.Во второй половине сессии рынка forex во вторник доллар США стал более устойчивым, поскольку участники рынка обратили свое внимание на заседание Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, завершится повышением процентной ставки в среду.Согласно сообщению WSJ, председатель ФРС США Пауэлл планирует проводить пресс-конференции после каждого заседания Комитета Открытого рынка (FOMC). Ранее пресс-конференции проводились только после заседаний, на которых ожидалась какая-либо коррекция кредитно-денежной политики, поэтому некоторые участники рынка начали спекулировать о более высоких темпах повышения уровня основных процентных ставок в США, нежели ожидалось ранее. Курс доллара получил поддержку против основных валют.Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% выше до 93,827 пункта.Курс пары евро-доллар упал на 60 пунктов до уровня $1,1732. Евро снизился до $1,1777 с $1,1785 в конце понедельника в Нью-Йорке.Доллар усилился против японской иены. Курс пары доллар-иена поднялся до уровня ¥110,47, максимального за последние три недели.Пара доллар-иена оторвалась от предыдущих максимумов и торговалась вечером вторника на уровне ¥110,37.12-го в парламенте Великобритании были приняты решения, согласно которым 29 марта 2019 будет днем выхода Великобритании из ЕС, а также о том, что парламент страны будет иметь возможность обсудить условия Brexit, предложенные правительством. Считается, что поправки, которые будут предложены парламентом, позволят смягчить условия выхода страны из ЕС.Курс фунта получил поддержку после объявления исхода голосования. Курс пары евро-фунт упал на 60 пунктов до уровня £0,8768.Курс пары фунт-доллар почти полностью скорректировал свой подъем до отметки $1,3422 и опустился к уровню $1,3365.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0875 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 июня, сохранив, но изрядно замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынок, как это бывает по вторникам, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, значительная часть потенциальных покупателей СКВ предпочла потратить выросшие гривневые активы на ОВГЗ, аукцион по размещению которых 12-го наметил Минфин. Ассортимент облигаций был очень широким, от двухмесячного срока обращения до трехлетнего, что вызвало интерес к мероприятию.В-третьих, заметно выросшая гривневая ликвидность, о чем дал понять потяжелевшие объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн. все-таки сумела обеспечить межбанк достаточным количеством покупателей, среди которых был и регулятор, чтобы заметно, с уровня 4,51 коп. в понедельник до 0,38 коп. 12-го, замедлить коррекцию «американца» на межбанке .Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 июня повысились на $7,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже.Во-вторых, на рынке из-за выросшей гривневой ликвидности было достаточное количество покупателей СКВ.В-третьих, рынок безналичного доллара, замедлив снижение, стал более сбалансированным.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует межбанк оборотами) снята с повестки дня.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 11 июня, во вторник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $179,8 млн. к отметке $172,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $136,6 млн. к $144,0 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 12 июня после обеда, сменив тренд, констатировал рост в паре доллар-гривня.Не исключено, смена настроения пополудни на наличном рынке произошла под воздействием очевидного стремления рынка безналичного «американа2 как минимум, к стабильности. Впрочем, есть вероятность, что активизировавших покупки СКВ клиентов наличного рынка «впечатлил» десятимиллиардный рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, который, несмотря на минфиновский аукцион по размещению большого ассортимента ОВГЗ, остался «дамокловым мечом», висящим над отечественной нацвалютой.Так или иначе, настроение на наличном рынке под давлением выросшего клиентского спроса изменилось, наличный «американец», а вместе с ним и евро к вечеру вторника выросли.Несколько отходя от «генеральной линии» нашего сюжета, заметим, что ввиду более высокой чувствительности наличного «неформального» рынка к грядущим переменам (следствие большей «рыночности» «налички»), не следует удивляться аналогичным изменениям и на более зарегулированном валютном на межбанке . Подобное случалось не раз, и «дамоклов меч» гривневого навеса на коррсчетах НБУ может упасть в самую ближайшую сессию.За исключением Запорожья, где вторник закончился «перекосом» в сторону спроса, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили вторничную сессии в равновесии спроса и предложения.Итоговый баланс не везде гарантировали приличную итоговую ликвидность. Например, в Киеве и в Харькове местные валютчики рапортовали о незначительном снижении итоговой ликвидности.Рынки остальных городов констатировали повторение приличных показателей предыдущей сессии.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-4,0 коп., офера прибавили столько же. Лидировал в росте обеих позиций рынок Харькова.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» американца» либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), офера наличного доллара по сравнению с 11 июня либо не изменились (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 2,0-5,0 Коп. (лидировал в росте Киев).Итак, в течение первой половины вторника цены наличного доллара или пребывали в стабильности, или же едва заметно снижались (Днепр).После обеда выросшая активность покупателей заставила дилеров наличного рынка реагировать повышением цен. За исключением Харькова, где местные дилеры «не стеснялись», «задирая» обе позиции «американца», в остальных городах послеобеденный рост в парах доллар-гривня и евро-гривня был более «интеллигентным» и сдержанным.Как и ранее, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Во всяком случае, взвешенная курсовая политика валютчиков Днепра закономерно привела к некоторому прогрессу на участке ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 12 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.По мере роста клиентских оферов (влияние «зеленых медведей» межбанка), дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены очень аккуратно снижать цены обеих позиций.Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной приличных оборотов. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,03/26,08 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Подобная стратегия базировалась на желании оптовиков не «повредить» клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам при более привлекательных ценах оферов.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня понизились с уровней открытия: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда оптовики Днепра, реагируя на выросшую активность покупателей, немного приподняли обе позиции в паре доллар-гривня, выравнивая рынок в баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.Итоговое равновесие и взвешенная (аккуратная) курсовая политика обеспечила оптовому сегменту рост ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 12-го «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 12 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.По сравнению с закрытием 11 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 июня уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника 12 июня, приходилось заниматься тремя проектами: реагировать на «капризы» клиентов, активно «сдающих валюту» в первой половине дня, после обеда с новым энтузиазмом покупавших СКВ. И при этом им было необходимо контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.Однако при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшая с 11.00 коррекция пары евро-доллар. Однако при этом нельзя было не отметить сохранение пары в хорошо знакомом по предыдущим обзорам диапазоне $1,1784-1,1800.Реагируя на это очевидное стремление к стабильности пары евро-доллар мирового рынка forex, наши валютные дилеры в течение вторника ограничились символическим сужением спреда в наличной паре евро-гривня, немного понизив менее значимые офера.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 июня ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 июня по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, наконец, продемонстрировали долгожданный рост: 26,10/26,12 UAH/USD. «Утро началось ростом, игнорировать гривневый навес на коррсчетах дальше было невозможно. Да и Минфин на вторничном аукционе привлек в госбумаги не так много, как предполагалось - 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн.», - заметил наш консультант.Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.К 10.46 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием спроса и предложения.По состоянию на 11.06 котировки безналичного доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 26,10/26,12 UAH/USD.Дополуденное «ползучее подорожание» безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,20% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Отметим, что эта динамика пребывает в согласии с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.После затянувшейся курсовой стабильности на межбанке там появились системные игроки, своими покупками «американца» поднявшие его цену около 11.37 Киева до 26,11/26,13 UAH/USD. «Особого роста пока не видно», - поделился наблюдениями наш гуру.На 12.20 Киева котировки безналичного доллара на межбанке снова приподняли более значимые биды к отметке 26,12/26,13 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее преобладание покупок «американца».Около 12.57 Киева на фоне заметно выросших цен (26,13/26,15 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 30,70/31,00 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,08 UAH/USD; евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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