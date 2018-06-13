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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 13.06.18 Итоги: Прогнозы 13.06.18 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 13 чер, 2018 12:50 Итоги: Прогнозы 13.06.18



Индекс потребительских цен в США в мае вырос на 0,2% м/м, сообщило Министерство труда США.



В основе роста лежит подорожание бензина, цена галлона поднялась до $2,90 с $2,48 в декабре.

Цены на энергоносители выросли в мае на 0,9% м/м и на 11,7% г/г.



Базовый индекс потребительских цен без цен на энергоносители и продукты питания, в мае вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что базовый индекс и общий индекс вырастут на 0,2% м/м.



Общие потребительские цены в мае выросли на 2,8% за год, базовые цены повысились на 2,2%.

Экономисты ожидали, что роста на 2,7% и 2,2% соответственно.



В прошлом месяце годовой рост цен был самым сильным с февраля 2012 года, когда он составил 2,9%. Ожидается, что ФРС объявит о повышении процентной ставки, и объявит о своих планах на вторую половину 2018 года. Индекс цен расходов на личное потребление в апреле вырос на 2% г/г. Базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 1,8%.



Индекс оптимизма доверия владельцев малого бизнеса США в мае вырос до 107,8.



Индекс оптимизма доверия владельцев малого бизнеса США в мае приблизился к рекордному уровню благодаря росту продаж и прибыли, что компенсировало сложности с поиском квалифицированных сотрудников, по данным Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB).



Индекс оптимизма малого бизнеса в мае вырос за месяц на 3 пункта до 107,8, - второе самое высокое значение за 45-летнюю историю ведения статистики. Примерно 35% компаний повысило зарплаты сотрудникам, и это также является рекордным показателем. Сильный рост продаж идет в секторе обрабатывающей промышленности, транспортном секторе и в сфере услуг профессионального характера. Высокий уровень оптимизма отмечается в течение последних полутора лет.



Параллельно растет доверия потребителей. В мае Conference Board сообщили о увеличении индекса потребительского доверия в мае до 128 со 125,6 в апреле.



США: Дефицит федерального бюджета в мае $146,8 млрд.



Аналитиками в среднем ожидался дефицит $139,5 млрд.

В предыдущем месяце был профицит $214,255 млрд. (это месяц уплаты налогов).

Дефицит в мае значительно выше дефицита в мае 2017 г. (-$88,423 млрд.)

Дефицит с начала 2018 финансового года $532 млрд., по сравнению с дефицитом $433 млрд. в аналогичном периоде 2017 г.

Расходы в мае $364 млрд. ($329 млрд. в мае 2017 г.)

Поступления в мае $217 млрд. ($240 млрд. в мае 2017 г.)



Российским банкам предсказали годы «пробуксовки».



Российский банковский сектор продолжит «буксовать» как минимум еще три-пять лет, считают эксперты Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). По мнению аналитиков, возможности кредитных организаций самостоятельно наращивать капитал без потери финансовой устойчивости довольно скромны, а единственным источником финансовой помощи на горизонте нескольких лет станет государство.



По оценкам АКРА, на текущий момент только 21% российских банков способен стабильно генерировать капитал самостоятельно, на них приходится 36% активов сектора. При этом 62,5% банков (46% активов) за последние три года хотя бы раз находились в критической зоне по своей способности наращивать капитал. Такие показатели свидетельствуют о нестабильной операционной эффективности и указывают на потребность сектора во внешних вливаниях, говорится в исследовании рейтингового агентства.



По итогам прошлого года у крупнейших российских банков, активы которых составляют 89% всей системы, средневзвешенное значение генерации капитала резко рухнуло с 76 до минус 86 базисных пунктом, и этот показатель перешел из удовлетворительной зоны в критическую. По мнению аналитиков АКРА, это произошло из-за признания убытков в 1,45 трлн. рублей крупнейшими банками, находящимися на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС).



В прошлом году на санацию через ФКБС были взяты три крупные банковские группы – «ФК Открытие»», Бинбанк и Промсвязьбанк. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на их спасение с учетом предоставления ликвидности и нового капитала регулятор потратил 2,62 трлн. рублей.



В АКРА указывают на то, что выявление большого объема проблемных активов и дорезервирование по ним привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300 млрд. рублей по МСФО. В результате коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК, свидетельствует о собственной способности банков наращивать капитал), рассчитанный за период 2013-2017 годов, снизился в целом по системе с 55 до 7 б.п, что указывает на слабую способность банков самостоятельно генерировать капитал и быть финансово устойчивыми.



По оценкам АКРА, необходимые резервы по сохраняющимся на балансе российских банков проблемных активах могут превысить 500 млрд. рублей в 2018-2019 годах.



До конца 2021 года основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием, говорится в исследовании. Речь в первую очередь о локомотиве банковского сектора - Сбербанке, а также о ряде крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности.



Для того чтобы банковская система начала самостоятельно генерировать капитал за счет наращивания прибыли, необходим более сильный рост «здорового» корпоративного кредитования, для которого требуется «толчок извне», то есть экономический рост хотя бы на уровне 4,5-5%, констатируют в рейтинговом агентстве. Очень слабый и, скорее всего, замедляющийся экономический рост ограничивает возможности наращивания «здорового» кредитного портфеля и, как результат, не позволяет банкам РФ стабильно наращивать прибыль на протяжении продолжительного периода времени, уверена заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, несмотря на существенное снижение ставок, корпоративный сектор пока демонстрирует крайне слабый спрос на заемные средства. Одновременно наблюдается структурный профицит ликвидности и рост объема вложений банков в ценные бумаги, преимущественно государственные (ОФЗ), и в итоге денег на рынке достаточно, но в реальный сектор они не попадают, констатирует эксперт.

Из-за отсутствия спроса со стороны компаний кредитные организации активнее идут в ритейл, снижая стандарты выдачи.

«Банки продолжают закредитовывать население, выдавая длинные необеспеченные кредиты на срок до семи лет», - отмечает старший директор Fitch Александр Данилов. По его словам, это чревато ростом просрочки, особенно в случае стресса.

Данилов напомнил также о том, что большой объем ипотеки (около 40%) выдается с первоначальным взносом меньше 20%. Все это влечет за собой новые риски, которые недостаточно закрываются нынешним регулированием, заключает он.



Правительство РФ решилось на самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста.



Правительство РФ уже завтра может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, рассказали два федеральных чиновника. По их данным, депутатам будет предложен самый жесткий из вариантов - 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.



Предполагается, что правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина - по году в год, начиная с 2019 года, а при обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпу повышения, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту, говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.



Принципиальное решение принято давно, утверждают источники, а детали законопроекта еще обсуждаются. Например, предлагается не менять пенсионный возраст для досрочников, знает федеральный чиновник. Сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55, однако те, чей труд официально признан вредным и тяжелым, могут сделать это раньше. Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно, для тех, кто меньше, - 55 и 50 лет.



Основных досрочников (военных и тех, кто работает во вредных условиях), не трогают временно, поскольку предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно, отмечает проректор Академии труда и социальных отношений РАНХиГС Александр Сафонов. По его мнению, к этому вопросу правительство вернется позже и это станет вторым этапом реформы.



Обсуждается также расширение льгот для женщин; кроме того, прорабатывается решение, что делать с льготными пенсиями по выслуге лет, которые сейчас получают учителя и врачи, сообщают источники.



Пожелавшие выйти на пенсию раньше установленного срока смогут получать ее с понижающим коэффициентом, говорят два федеральных чиновника; подобный вариант обсуждается. Предполагается, что такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС. Исходя из международного опыта, каждый год более раннего выхода на пенсию снижает ее размер от 3,5 до 8% в зависимости от страны, указывали авторы исследования.



По их расчетам, у мужчины, который при пенсионном возрасте 65 лет выйдет на пенсию в 60, она будет ниже на 28,3%, в 62 года - на 18,3%, в 64 года - на 7%. Женщинам повышают возраст на восемь лет, для них коэффициенты другие: если выйдет с 55 лет - пенсия будет ниже на 28,8%, с 58 - на 20%, с 60 - на 13%.

По словам информированных источников, обсуждается и «более длительный переходный период», на котором настаивает социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4-6 лет реформы повышать возраст нужно на три месяца в год, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Как ожидается, это позволит людям лучше адаптироваться к изменениям на рынке труда и снизит риски безработицы в предпенсионных возрастах.



Состоявшийся в среду отскок курса безналичного доллара, на моменте вернувший его средневзвешенное значение на уровни 08 июня, по сути созрел еще в понедельник, и лишь суета мероприятий Минфина и Нацбанка помешали «американцу» на межбанке вырасти в цене еще в понедельник.

Собственно, ничего экстраординарного не произошло: наличный рынок, точнее, «неформальная» его часть, еще во вторую половину вторничной сессии очень прозрачно намекнула на приход на валютный межбанк «зеленых быков».



Минфиновская попытка накануне повторить проект С. Мавроди потерпела фиаско, инвесторам не понравилась низкая доходность предлагаемых ОВГЗ и они предпочли направить излишки гривневой ликвидности на рынок «зеленого» безнала.



Возвращаясь к вышеупомянутом отсутствию сенсации в контексте смены тренда на рынке безналичного «американца», напомним, что с 08 июня монетарные власти страны усердно «утаптывали» курс доллара «в чернозем» - с 07-го по 12 июня «американец» по средневзвешенному курсу упал с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD. Естественно, что этот дисконт не мог остаться незамеченным потенциальными покупателями СКВ.



Думаю, на этом «зеленые быки» валютного межбанка не успокоятся, хотя, скорее всего, темп подорожания «американца» на межбанке упадет из-за выросшего притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.

Кроме того, одномоментно выросшая цена доллара заметно остудит покупательский энтузиазм импортеров.

Исходя из этого рискнем предположить пролонгацию более сдержанного, чем в среду, подорожания «зеленого» безнала до конца текущей недели.



А наличный рынок, как известно, будет руководствоваться своими приоритетами, среди которых по-прежнему остается текущая ликвидность сделок и сбалансированность спроса и предложения.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Индекс потребительских цен в США в мае вырос на 0,2% м/м.Индекс потребительских цен в США в мае вырос на 0,2% м/м, сообщило Министерство труда США.В основе роста лежит подорожание бензина, цена галлона поднялась до $2,90 с $2,48 в декабре.Цены на энергоносители выросли в мае на 0,9% м/м и на 11,7% г/г.Базовый индекс потребительских цен без цен на энергоносители и продукты питания, в мае вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что базовый индекс и общий индекс вырастут на 0,2% м/м.Общие потребительские цены в мае выросли на 2,8% за год, базовые цены повысились на 2,2%.Экономисты ожидали, что роста на 2,7% и 2,2% соответственно.В прошлом месяце годовой рост цен был самым сильным с февраля 2012 года, когда он составил 2,9%. Ожидается, что ФРС объявит о повышении процентной ставки, и объявит о своих планах на вторую половину 2018 года. Индекс цен расходов на личное потребление в апреле вырос на 2% г/г. Базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 1,8%.Индекс оптимизма доверия владельцев малого бизнеса США в мае вырос до 107,8.Индекс оптимизма доверия владельцев малого бизнеса США в мае приблизился к рекордному уровню благодаря росту продаж и прибыли, что компенсировало сложности с поиском квалифицированных сотрудников, по данным Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB).Индекс оптимизма малого бизнеса в мае вырос за месяц на 3 пункта до 107,8, - второе самое высокое значение за 45-летнюю историю ведения статистики. Примерно 35% компаний повысило зарплаты сотрудникам, и это также является рекордным показателем. Сильный рост продаж идет в секторе обрабатывающей промышленности, транспортном секторе и в сфере услуг профессионального характера. Высокий уровень оптимизма отмечается в течение последних полутора лет.Параллельно растет доверия потребителей. В мае Conference Board сообщили о увеличении индекса потребительского доверия в мае до 128 со 125,6 в апреле.США: Дефицит федерального бюджета в мае $146,8 млрд.Аналитиками в среднем ожидался дефицит $139,5 млрд.В предыдущем месяце был профицит $214,255 млрд. (это месяц уплаты налогов).Дефицит в мае значительно выше дефицита в мае 2017 г. (-$88,423 млрд.)Дефицит с начала 2018 финансового года $532 млрд., по сравнению с дефицитом $433 млрд. в аналогичном периоде 2017 г.Расходы в мае $364 млрд. ($329 млрд. в мае 2017 г.)Поступления в мае $217 млрд. ($240 млрд. в мае 2017 г.)Российским банкам предсказали годы «пробуксовки».Российский банковский сектор продолжит «буксовать» как минимум еще три-пять лет, считают эксперты Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). По мнению аналитиков, возможности кредитных организаций самостоятельно наращивать капитал без потери финансовой устойчивости довольно скромны, а единственным источником финансовой помощи на горизонте нескольких лет станет государство.По оценкам АКРА, на текущий момент только 21% российских банков способен стабильно генерировать капитал самостоятельно, на них приходится 36% активов сектора. При этом 62,5% банков (46% активов) за последние три года хотя бы раз находились в критической зоне по своей способности наращивать капитал. Такие показатели свидетельствуют о нестабильной операционной эффективности и указывают на потребность сектора во внешних вливаниях, говорится в исследовании рейтингового агентства.По итогам прошлого года у крупнейших российских банков, активы которых составляют 89% всей системы, средневзвешенное значение генерации капитала резко рухнуло с 76 до минус 86 базисных пунктом, и этот показатель перешел из удовлетворительной зоны в критическую. По мнению аналитиков АКРА, это произошло из-за признания убытков в 1,45 трлн. рублей крупнейшими банками, находящимися на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС).В прошлом году на санацию через ФКБС были взяты три крупные банковские группы – «ФК Открытие»», Бинбанк и Промсвязьбанк. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на их спасение с учетом предоставления ликвидности и нового капитала регулятор потратил 2,62 трлн. рублей.В АКРА указывают на то, что выявление большого объема проблемных активов и дорезервирование по ним привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300 млрд. рублей по МСФО. В результате коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК, свидетельствует о собственной способности банков наращивать капитал), рассчитанный за период 2013-2017 годов, снизился в целом по системе с 55 до 7 б.п, что указывает на слабую способность банков самостоятельно генерировать капитал и быть финансово устойчивыми.По оценкам АКРА, необходимые резервы по сохраняющимся на балансе российских банков проблемных активах могут превысить 500 млрд. рублей в 2018-2019 годах.До конца 2021 года основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием, говорится в исследовании. Речь в первую очередь о локомотиве банковского сектора - Сбербанке, а также о ряде крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности.Для того чтобы банковская система начала самостоятельно генерировать капитал за счет наращивания прибыли, необходим более сильный рост «здорового» корпоративного кредитования, для которого требуется «толчок извне», то есть экономический рост хотя бы на уровне 4,5-5%, констатируют в рейтинговом агентстве. Очень слабый и, скорее всего, замедляющийся экономический рост ограничивает возможности наращивания «здорового» кредитного портфеля и, как результат, не позволяет банкам РФ стабильно наращивать прибыль на протяжении продолжительного периода времени, уверена заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.По ее словам, несмотря на существенное снижение ставок, корпоративный сектор пока демонстрирует крайне слабый спрос на заемные средства. Одновременно наблюдается структурный профицит ликвидности и рост объема вложений банков в ценные бумаги, преимущественно государственные (ОФЗ), и в итоге денег на рынке достаточно, но в реальный сектор они не попадают, констатирует эксперт.Из-за отсутствия спроса со стороны компаний кредитные организации активнее идут в ритейл, снижая стандарты выдачи.«Банки продолжают закредитовывать население, выдавая длинные необеспеченные кредиты на срок до семи лет», - отмечает старший директор Fitch Александр Данилов. По его словам, это чревато ростом просрочки, особенно в случае стресса.Данилов напомнил также о том, что большой объем ипотеки (около 40%) выдается с первоначальным взносом меньше 20%. Все это влечет за собой новые риски, которые недостаточно закрываются нынешним регулированием, заключает он.Правительство РФ решилось на самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста.Правительство РФ уже завтра может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, рассказали два федеральных чиновника. По их данным, депутатам будет предложен самый жесткий из вариантов - 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.Предполагается, что правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина - по году в год, начиная с 2019 года, а при обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпу повышения, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту, говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.Принципиальное решение принято давно, утверждают источники, а детали законопроекта еще обсуждаются. Например, предлагается не менять пенсионный возраст для досрочников, знает федеральный чиновник. Сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55, однако те, чей труд официально признан вредным и тяжелым, могут сделать это раньше. Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно, для тех, кто меньше, - 55 и 50 лет.Основных досрочников (военных и тех, кто работает во вредных условиях), не трогают временно, поскольку предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно, отмечает проректор Академии труда и социальных отношений РАНХиГС Александр Сафонов. По его мнению, к этому вопросу правительство вернется позже и это станет вторым этапом реформы.Обсуждается также расширение льгот для женщин; кроме того, прорабатывается решение, что делать с льготными пенсиями по выслуге лет, которые сейчас получают учителя и врачи, сообщают источники.Пожелавшие выйти на пенсию раньше установленного срока смогут получать ее с понижающим коэффициентом, говорят два федеральных чиновника; подобный вариант обсуждается. Предполагается, что такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС. Исходя из международного опыта, каждый год более раннего выхода на пенсию снижает ее размер от 3,5 до 8% в зависимости от страны, указывали авторы исследования.По их расчетам, у мужчины, который при пенсионном возрасте 65 лет выйдет на пенсию в 60, она будет ниже на 28,3%, в 62 года - на 18,3%, в 64 года - на 7%. Женщинам повышают возраст на восемь лет, для них коэффициенты другие: если выйдет с 55 лет - пенсия будет ниже на 28,8%, с 58 - на 20%, с 60 - на 13%.По словам информированных источников, обсуждается и «более длительный переходный период», на котором настаивает социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4-6 лет реформы повышать возраст нужно на три месяца в год, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Как ожидается, это позволит людям лучше адаптироваться к изменениям на рынке труда и снизит риски безработицы в предпенсионных возрастах.Состоявшийся в среду отскок курса безналичного доллара, на моменте вернувший его средневзвешенное значение на уровни 08 июня, по сути созрел еще в понедельник, и лишь суета мероприятий Минфина и Нацбанка помешали «американцу» на межбанке вырасти в цене еще в понедельник.Собственно, ничего экстраординарного не произошло: наличный рынок, точнее, «неформальная» его часть, еще во вторую половину вторничной сессии очень прозрачно намекнула на приход на валютный межбанк «зеленых быков».Минфиновская попытка накануне повторить проект С. Мавроди потерпела фиаско, инвесторам не понравилась низкая доходность предлагаемых ОВГЗ и они предпочли направить излишки гривневой ликвидности на рынок «зеленого» безнала.Возвращаясь к вышеупомянутом отсутствию сенсации в контексте смены тренда на рынке безналичного «американца», напомним, что с 08 июня монетарные власти страны усердно «утаптывали» курс доллара «в чернозем» - с 07-го по 12 июня «американец» по средневзвешенному курсу упал с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD. Естественно, что этот дисконт не мог остаться незамеченным потенциальными покупателями СКВ.Думаю, на этом «зеленые быки» валютного межбанка не успокоятся, хотя, скорее всего, темп подорожания «американца» на межбанке упадет из-за выросшего притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.Кроме того, одномоментно выросшая цена доллара заметно остудит покупательский энтузиазм импортеров.Исходя из этого рискнем предположить пролонгацию более сдержанного, чем в среду, подорожания «зеленого» безнала до конца текущей недели.А наличный рынок, как известно, будет руководствоваться своими приоритетами, среди которых по-прежнему остается текущая ликвидность сделок и сбалансированность спроса и предложения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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