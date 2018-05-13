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Українське пиво вийшло на ринок Алжиру (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Експорт пива в січні-квітні 2018 року склав 37,6 тис. тонн.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:13
"на суму $10,4 тис" 10,4 млн???
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