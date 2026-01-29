Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 08:03

  fler написав:
  Xenon написав:Орбан пролетел :mrgreen:

Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?


фіцо і бабиш,

Прем’єр-міністр СловаччиниРоберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш публічно підтримали прем’єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.

У суботу, 11 квітня, Фіцо у соцмережі Х побажав Орбану досягти всіх політичних цілей і назвав його «рішучим захисником національних інтересів». За його словами, співпраця між Словаччиною та Угорщиною спрямована на зміцнення двосторонніх відносин і підтримку національних меншин.

Зі свого боку, Бабіш також висловив підтримку угорському прем’єру. Він заявив, що Орбан «завжди боровся за Європу, побудовану на мирі, суверенних державах і конкурентоспроможності», наголосивши на важливості стабільного лідерства в умовах кризи.

Як зазначає Reuters, після повернення Бабіша до влади у 2025 році Чехія скоротила підтримку України. Крім того, разом з Угорщиною та Словаччиною країна відмовилася брати участь у наданні Києву позики ЄС на суму 90 млрд євро.



Джорджа Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримує позицію угорського премʼєра Віктора Орбана щодо України. Її слова після засідання Європейської ради передає Adnkronos.

Вона зокрема зазначила, що більшість часу Європейська рада обговорювала розблокування Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро. Водночас вона назвала інтерпритацію її слів щодо позиції Орбана, яка зʼявилася в медіа, "дивною".

"Я натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я сказала. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", – заявила Мелоні.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 08:10

готуються капітулювати

  fler написав:
  Xenon написав:Орбан пролетел :mrgreen:

Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?

готуються капітулювати Поклонською
