Итоги: Энергетика 14.06.18

Додано: Чет 14 чер, 2018 12:42

В среду вечером минэнерго США сообщило, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.



Инвесторы обращают внимание и на опубликованный ранее в среду доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно документу, страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, до 31,69 миллиона баррелей в день.



В мае министры энергетики РФ и Саудовской Аравии сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, ограничивающего производство «черного золота», со второго полугодия. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня в Вене.



В среду EIA сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 8 июня, снизились на 4,1 млн. баррелей. Это наиболее значительное снижение запасов за неделю с недели, закончившейся 30 марта. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировали снижение на 2,6 млн. баррелей. По данным API, вышедшим во вторник, запасы нефти выросли на 833 тыс. баррелей.



Уменьшение запасов вызвано высоким объемом переработки нефти, который выше уровня прошлого года (впервые с середины апреля).



Объем добычи нефти в США на прошлой неделе вырос по данным EIA на 100 тыс. баррелей в день до нового недельного рекорда 109 млн. баррелей в день.

Размер роста в 100 тыс. баррелей в день — более чем вдвое выше среднего роста за неделю в 2018 г.



Запасы бензина снизились на 2,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,1 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировал рост запасов бензина на 200 тыс. баррелей, и отсутствие изменения запасов дистиллятов.



В месячном докладе Международного энергетического агентства (IEA) говорится, что группа ожидает роста спроса на нефть на 1,4 млн. баррелей в день в 2019 г.



«Вместе с сильным экономическим ростом, развитие нефтехимической индустрии во всем мире будет поддерживать рост спроса на нефть», - говорится в докладе.

IEA также предупреждает, что добыча нефти вне ОПЕК, особенно в США, будет расти. Тем не менее, там полагают, что рост добычи вне ОПЕК замедлится в следующем году до 1,7 млн. баррелей в день, по сравнению с ожидаемым ростом на 2 млн. баррелей в день в этом году.



Доклад IEA выше после месячного доклада ОПЕК во вторник, который показал, что страны-члены повысили объем добычи в мае на 35 тыс. баррелей в день до средних 31,87 млн. баррелей в день.

Заседание ОПЕК планируется 22 июня. Там может определить перспектива изменения ограничений добычи.

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