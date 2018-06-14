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фондовый рынок 14.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 14 чер, 2018 12:45 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.06.18 США



Фондовый рынок в США в среду снизился после колебаний в течение сессии, после того, как ФРС повысила процентную ставку как и ожидалось, и спрогнозировала немного более быстрый дальнейший темп повышения ставок.

Сейчас ожидается еще два повышения процентной ставки до конца этого года, по сравнению с ранее ожидавшимся одним повышением.



Центральный банк, который повысил диапазон по ставке по федеральным фондам на 0,25% до 1,75-2%, также убрал из заявления долго сохранявшееся обязательство стимулировать экономику «в течение некоторого времени».



Акции были волатильными после выхода заявления FOMC, но рынок закрылся около минимумов сессии.



Распродажа была широко распространенной, большинство секторов S&P снизились. Индекс волатильности VIX вырос.



ФРС стала более уверенной в достижении цели по инфляции, и она может на некоторое время превысить целевой уровень.



По новому прогнозу членов FOMC предполагается, что инфляция может достичь 2,1% в этом году и остаться на этом уровне до 2020 г.



Индекс финансовых компаний в S&P, который имеет тенденцию получать выгоду от повышения процентных ставок, снизился на 0,3%.



Рынок краткосрочных фьючерсов на процентную ставку ФРС повысил ожидание, что ФРС повысит процентные ставки в этом году и в следующем.



Индекс телекоммуникационных акций S&P снизился на 4,5%.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,99 к 1.

Объем торговли на биржах США составил 7,1 млрд. акций, по сравнению с 6,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,47%, до 25 201,20 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,40%, до 2 775,63 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,11%, до 7 695,70 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду умеренно вырос, после колебаний около нулевого уровня, перед заседанием FOMC в США. Также на рынке ожидается заседание ЕЦБ в четверг.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, снизились сектора связи и нефтегазовый. Рост возглавили сектора основных материалов и технологический. Во вторник индекс снизился на 0,1%.



Германские и итальянские акции внесли основной вклад в рост в среду.

Европейские акции в целом оказались под давлением при выходе данных, показавших, что объем промышленного производства в еврозоне в апреле снизился на 0,9%, что сильнее ожиданий. Это подчеркивает некоторые вопросы в отношении силы экономики в период, когда ЕЦБ обсуждает, когда завершать программу выкупа облигаций на Є2,5 трлн.



Инвесторы ожидают узнать больше о момент завершения при выходе заявления ЕЦБ в четверг, и далее при пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги.



Экономические данные:

Потребительская инфляция в Великобритании в мае была 2,4%. Банк Англии учитывает эти данные в денежной политике.

Однако недавняя серия более слабых, чем ожидалось, экономических данных, поставила вопросы в отношении того, возобновит ли Банк Англии повышение процентных ставок. Последнее повышение ставки на 25 базисных пунктов до 0,5% было в ноябре — что было первым повышением за десятилетие.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, снизились сектора связи и нефтегазовый. Рост возглавили сектора основных материалов и технологический. Во вторник индекс снизился на 0,1%.



Британский FTSE 100 просел на 0,01% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 703,71 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,38%, до 12 890,58 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,01% — на отметке 5 452,73 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на итогах заседания FOMC Федрезерва США и статистике по розничным продажам КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3044,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1721,89 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,93%, до 30440,17 пункта, корейский KOSPI - на 1,84%, до 2423,48 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,99%, опустившись до 22738,61 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,11%, до 6016,6 пункта.



Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, завершившегося в среду, 13 июня. По его итогам Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.



ФРС была немного более «ястребиной». Но в то же время регулятор повышает ставки из-за сильной экономики, а не из-за необходимости сдерживать инфляцию. Поэтому это может помочь сдерживать рыночные реакции.



Негативная статистика по розничным продажам Китая также отразилась на ходе торгов. Объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в среду показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, РТС вырос на 0,49%, до 1147,57 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,81%, до 62,31 RUB/USD, курс евро - на 0,82% и составил 73,42 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,66% - до $76,38 за баррель.



Акции Сбербанка выросли в цене на 2,21%, Московской биржи — на 1,41%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» снизились на 0,47%, «Газпрома» — на 0,9%, «АЛРОСы» — на 0,88%.



Активность в торгах HA далеко не самая высокая. То ли инвесторы все еще расслаблены после праздников, то ли в дело вступает летний сплин с пониженным уровнем ликвидности. Индекс Мосбиржи сполз под отметку 2 275 пунктов, которая являлась важной поддержкой и должна была простимулировать «медведей» к продажам. Но активности так и не проявилось. В ближайшее время внешний фон принесет с собой катализаторы для движения, и вполне возможно, что продавцы получат шанс развить движение. Ближайшей целью снижения может стать область 2 260 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 13 июня, повысился на 18,95 пункта или на 4,34% до уровня 455,04 пунктов.



Объем торгов за день составил 626,3 млн. грн., акциями наторговали 1,60 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 12 июня, ПФТС-индекс понизился на 0,49 пункта или на 0,11% до уровня 436,09 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 139,98 пунктов или на 44,43% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, исключением является японский индикатор.



Японский индекс Nikkei 225 по состоянию на 08.15 Киева увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.



Поддержку японскому рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США. Рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.



ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку на предстоящем заседании, тогда как ЕЦБ и Банк Японии могут объявить об изменениях в их политике.



Акции автопроизводителей дорожают благодаря ослаблению иены: бумаги Toyota выросли в цене на 1,6%, Honda - на 1,1%.



Стоимость бумаг японского производителя видеоигр Nintendo упала на 5,5%. В ходе ежегодной выставки E3 компания объявила, что популярная видеоигра Fortnite будет доступна на выпускаемой Nintendo игровой приставке Switch.



Гонконгский рынок снижается вслед за падением стоимости акций телекоммуникационной компании ZTE, торги которыми возобновились после двухмесячного перерыва.



Стоимость акций ZTE рухнула во вторник более чем на 40% на фоне очень высокой активности торгов: за первые 15 минут было продано порядка 100 млн акций компании.

На прошлой неделе власти США заключили соглашение с ZTE, которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе. Соглашение предусматривает выплату компанией штрафа в размере $1 млрд. наряду с рядом других мер.



Китайский рынок опускается в среду после существенного скачка накануне. Во вторник власти КНР объявили об отмене ограничения на вывод средств из Китая иностранными инвесторами, пишет MarketWatch. Этот шаг, как ожидается, повысит доверие зарубежных инвесторов к китайскому рынку.

Котировки акций китайских автопроизводителей снижаются вслед за публикацией данных о первом за два года снижении продаж BMW в КНР. Немецкий автоконцерн сообщил о падении продаж на китайском рынке в мае на 10% по сравнению с уровнем того же месяца прошлого года.

Бумаги Guangzhou Automobile подешевели в ходе торгов на 3,1%, BAIC Motor - на 3,2%, BYD - на 1,9%, Geely - на 1,4%, Great Wall - на 1,2%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, кроме индекса Японии, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3049,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,58%, до 1731,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,22%, до 30725,15 пункта. Японский Nikkei 225 вырос 0,38%, до 22966,38 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51%, до 6023,5 пункта.



Корейский KOSPI не торговался в среду в связи с выходным днем, во вторник индекс закрылся снижением на 0,05%, до 2468,83 пункта.



Итоги июньского двухдневного заседания FOMC Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторов волнует, повысит ли ФРС ставку, и сколько повышений планируется в этом и следующем годах. Эксперты считают, что по итогам этого заседания ставка будет повышена до 1,75-2%.



При этом некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.



Давление на биржи Китая оказало падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании по итогам торгов среды обрушились в цене на 41,56% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. В апреле ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.



Росту японского индекса оказали поддержку корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota инвестирует $1 миллиард в сингапурский сервис заказа такси Grab. Акции Toyota подорожали на этом фоне на 1,32%.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду вновь завершили торги без единой динамики: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 3,17% - до 1571,18 пункта, индекс ПФТС повысился на 4,34% - до 455,04 пункта.



Объем торгов на УБ составил 2,9 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 626,3 млн. грн., в том числе акциями - 1,6 млн. грн.



Все индексные акции УБ, за исключением заблокированных бумаг Мотор Сичи, завершили торги в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по акциям Райффайзен Банка Аваль (-6,98%), Центрэнерго (-6,88%) и Донбассэнерго (-2,13%).



Несмотря на рост индекса ПФТС, индексные акции Центрэнерго и Райффайзен Банка Аваль подешевели на 2,45% и 6,45% соответственно.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,02% - до 479,35 пункта при объеме торгов 1,7 млн. злотых (12,2 млн. грн).

Среди индексных акций дешевели бумаги KSG Agro (-15,45%), «Кернела» (-1,75%) и «Агротона» (-1,24%).

Дорожали акции «Астарты» (+1,95%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы отыгрывают итоги заседания FOMC Федрезерва США, обращая внимание и на негативную статистику по розничным продажам Китая.



По состоянию на 8.15 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,28% - до 3041,22 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1724,92 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,62%, до 30533,64 пункта, корейский KOSPI - на 1,25%, до 2437,26 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,19%, до 6011,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, достигая отметки в 22848,43 пункта.



Вечером в среду Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает четыре повышения ставки в текущем году.

Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на американской экономике, которая демонстрирует прекрасные результаты, заявил в ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.



Если посмотреть более внимательно, то только восемь участников совета проголосовали за дополнительные два повышения ставки против семи участников, которые проголосовали за одно повышение. В марте было семь против восьми. Так что речь, в конце концов, идет об изменении мнения только одного участника.



Обращают внимание участники рынка и на негативную статистику по Китаю. Так, объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.



Инвесторы также обеспокоены по поводу возможной глобальной торговой войны. В среду вечером газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе начать взимать пошлины на китайские товары. По данным издания, эти пошлины могут затронуть экспорт товаров на десятки миллиардов долларов. Если Трамп одобрит введение новых мер, то сбор пошлин может начаться уже в следующую пятницу, но окончательного решения он при этом еще не принял, отмечает издание.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на итогах заседания FOMC Федрезерва США и статистике по розничным продажам КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3044,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1721,89 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,93%, до 30440,17 пункта, корейский KOSPI - на 1,84%, до 2423,48 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,99%, опустившись до 22738,61 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,11%, до 6016,6 пункта.



Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, завершившегося в среду, 13 июня. По его итогам Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.



ФРС была немного более «ястребиной». Но в то же время регулятор повышает ставки из-за сильной экономики, а не из-за необходимости сдерживать инфляцию. Поэтому это может помочь сдерживать рыночные реакции.



Негативная статистика по розничным продажам Китая также отразилась на ходе торгов. Объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в среду снизился после колебаний в течение сессии, после того, как ФРС повысила процентную ставку как и ожидалось, и спрогнозировала немного более быстрый дальнейший темп повышения ставок.Сейчас ожидается еще два повышения процентной ставки до конца этого года, по сравнению с ранее ожидавшимся одним повышением.Центральный банк, который повысил диапазон по ставке по федеральным фондам на 0,25% до 1,75-2%, также убрал из заявления долго сохранявшееся обязательство стимулировать экономику «в течение некоторого времени».Акции были волатильными после выхода заявления FOMC, но рынок закрылся около минимумов сессии.Распродажа была широко распространенной, большинство секторов S&P снизились. Индекс волатильности VIX вырос.ФРС стала более уверенной в достижении цели по инфляции, и она может на некоторое время превысить целевой уровень.По новому прогнозу членов FOMC предполагается, что инфляция может достичь 2,1% в этом году и остаться на этом уровне до 2020 г.Индекс финансовых компаний в S&P, который имеет тенденцию получать выгоду от повышения процентных ставок, снизился на 0,3%.Рынок краткосрочных фьючерсов на процентную ставку ФРС повысил ожидание, что ФРС повысит процентные ставки в этом году и в следующем.Индекс телекоммуникационных акций S&P снизился на 4,5%.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,99 к 1.Объем торговли на биржах США составил 7,1 млрд. акций, по сравнению с 6,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок в среду умеренно вырос, после колебаний около нулевого уровня, перед заседанием FOMC в США. Также на рынке ожидается заседание ЕЦБ в четверг.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, снизились сектора связи и нефтегазовый. Рост возглавили сектора основных материалов и технологический. Во вторник индекс снизился на 0,1%.Германские и итальянские акции внесли основной вклад в рост в среду.Европейские акции в целом оказались под давлением при выходе данных, показавших, что объем промышленного производства в еврозоне в апреле снизился на 0,9%, что сильнее ожиданий. Это подчеркивает некоторые вопросы в отношении силы экономики в период, когда ЕЦБ обсуждает, когда завершать программу выкупа облигаций на Є2,5 трлн.Инвесторы ожидают узнать больше о момент завершения при выходе заявления ЕЦБ в четверг, и далее при пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги.Экономические данные:Потребительская инфляция в Великобритании в мае была 2,4%. Банк Англии учитывает эти данные в денежной политике.Однако недавняя серия более слабых, чем ожидалось, экономических данных, поставила вопросы в отношении того, возобновит ли Банк Англии повышение процентных ставок. Последнее повышение ставки на 25 базисных пунктов до 0,5% было в ноябре — что было первым повышением за десятилетие.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на итогах заседания FOMC Федрезерва США и статистике по розничным продажам КНР.Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, завершившегося в среду, 13 июня. По его итогам Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.ФРС была немного более «ястребиной». Но в то же время регулятор повышает ставки из-за сильной экономики, а не из-за необходимости сдерживать инфляцию. Поэтому это может помочь сдерживать рыночные реакции.Негативная статистика по розничным продажам Китая также отразилась на ходе торгов. Объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,81%, до 62,31 RUB/USD, курс евро - на 0,82% и составил 73,42 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,66% - до $76,38 за баррель.Акции Сбербанка выросли в цене на 2,21%, Московской биржи — на 1,41%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» снизились на 0,47%, «Газпрома» — на 0,9%, «АЛРОСы» — на 0,88%.Активность в торгах HA далеко не самая высокая. То ли инвесторы все еще расслаблены после праздников, то ли в дело вступает летний сплин с пониженным уровнем ликвидности. Индекс Мосбиржи сполз под отметку 2 275 пунктов, которая являлась важной поддержкой и должна была простимулировать «медведей» к продажам. Но активности так и не проявилось. В ближайшее время внешний фон принесет с собой катализаторы для движения, и вполне возможно, что продавцы получат шанс развить движение. Ближайшей целью снижения может стать область 2 260 пунктов.Как сообщалось во вторник 12 июня, ПФТС-индекс понизился на 0,49 пункта или на 0,11% до уровня 436,09 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 139,98 пунктов или на 44,43% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 июня, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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