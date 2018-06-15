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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:22 Итоги: Прогнозы 15.06.18



Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.



Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) уменьшен с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет сокращен еще в два раза — до Є15 млрд. в месяц, сообщил ЕЦБ в итоговом заявлении, опубликованном после заседания совета управляющих. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года, а ставки останутся неизменными до лета 2019 года.



«Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что после сентября 2018 года, при условии поступления статистических данных, подтверждающих среднесрочные прогнозы совета управляющих по инфляции, ежемесячные объемы покупок чистых активов будут сокращены до Є15 млрд. до конца декабря 2018 года, а затем покупки прекратятся», — говорится в сообщении ЕЦБ.



Решения Евроцентробанка совпали с ожиданиями рынка.

ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до Є15 млрд. с Є30 млрд. и завершит программу в декабре 2018 года.

ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе.



«В любом случае реинвестирование будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности и достаточной степени кредитно-денежного стимулирования», - отмечают в ЕЦБ.

«Ключевые ставки останутся на прежних уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, или столь долго, сколько потребуется для того, чтобы динамика инфляции соответствовала текущим ожиданиям устойчивой корректировки», - говорится в пресс-релизе.

«Решения, принятые ЕЦБ в четверг, позволяют сохранить достаточную степень монетарного стимулирования, которая обеспечит устойчивое движение инфляции к уровню чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе», - отмечается в сообщении Центробанка.



ING - ЕЦБ нашел компромисс между «голубями» и «ястребами».



В ING Research обсуждают реакцию на решение политики ЕЦБ и считают, что результат встречи дает подходит и для «ястребов», и для «голубей».

«Это, по крайней мере, частично, неожиданный поворот. ЕЦБ только что сделал еще один важный шаг на пути к мягкому концу QE. Фактически ЕЦБ только что объявил о том, что ожидает объема программы QE с сентября по декабрь на уровне 15 млрд. евро в месяц, с нынешних 30 млрд., до окончания чистых покупок в декабре. Это не решение как таковое, а декларация о намерениях», - отмечают в ING.

«Решение ЕЦБ - это действительно соломоново решение между ястребами и голубями. Ястребы, наконец, получили окончание QE, в то время как у голубей до сих пор есть открытая дверь для большего при необходимости. Хорошо сделано», - добавляют в ING.



Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года.



Повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, условия для увеличения пенсионного возраста созданы.

Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028-го для мужчин и до 2034-го для женщин.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Медведев. В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. «У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам», — добавил Медведев.

По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев.

Он предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию. «Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», — сказал он.

Премьер заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», — подчеркнул глава Кабмина.



Россияне предпочитают раньше выходить на пенсию, что противоречит инициативам правительства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».



«Все законопроекты, все сопроводительные документы должны быть направлены в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы наши коллеги-депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении», — поручил Медведев.



Напомним, Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 07 июня заявил, что Кабинет министров представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал президент. По его словам, одна из ключевых задач, которая была поставлена перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — указал Путин.



Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении. Осенняя сессия Госдумы начнется 27 августа с работы депутатов с избирателями.



Медведев объявил о повышении ставки НДС до 20%.



Правительство страны предлагает повысить ставку НДС с 18% до 20%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабмина.



«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.



По его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих. «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — уточнил он.



Премьер-министр отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога. «И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», — заявил Медведев.



Как сообщалось, повышение НДС до 20% позволит получить дополнительные 2 трлн. рублей, которых не хватает на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина. Всего на реализацию майского указа не хватает 8 трлн. рублей, которые премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал найти. Так, еще 2 трлн. рублей бюджет может получить от повышения пенсионного возраста, 3 трлн. рублей государство займет через временный фонд внутри бюджета и выпуск ОФЗ, еще 1 трлн. рублей даст налоговый маневр в нефтяной отрасли: снижение экспортной пошлины и при соразмерном повышении НДПИ.



Путин 7 мая подписал так называемый новый майский указ, который содержит национальные приоритеты на ближайшие шесть лет. Правительство должно разработать меры, которые позволят ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, увеличить производительность труда, обеспечить рост инвестиций, а также увеличить продолжительность жизни до 78 лет. На выполнение указа потребуется 25 трлн. рублей, 8 трлн. из которых правительству предстоит найти.



Отмена льготного НДС - элемент создания адресной системы соцподдержки, а ее нет, обращает внимание другой источник. Без нее отказ от льготы будет просто способом пополнить бюджет, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По оценкам НИФИ Минфина, пока из 1 рубля, выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 копеек, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей не превышает в среднем 2%.

Льгота, которая действует для продуктов питания (кроме деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств, в прошлом году обошлась бюджету почти в 550 млрд. рублей. Больше половины потерь пришлось на продукты. По словам чиновников, в 2018-2019 гг. эти налоговые расходы бюджета вырастут до 600 млрд. и почти 650 млрд. рублей соответственно.



Отмена льготы ускорит инфляцию и ударит по наименее защищенным потребителям, но многие компании не смогут поднять цены и налоговая нагрузка на них вырастет, предупреждает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. При существующей рентабельности хлебопекарного бизнеса (3-8%) повышение ставки НДС может привести к росту отпускных цен, иначе многие предприятия обанкротятся, добавляет директор Российской гильдии пекарей и кондитеров Михаил Крихели.



О том, что любое повышение налоговой нагрузки производитель вынужден будет заложить в цену, говорит и руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Заместитель гендиректора STADA CIS Иван Глушков указывает на то, что повышение ставки НДС приведет к удорожанию лекарств, а производство препаратов, цены на которые регулирует государство, предприятия будут вынуждены либо сократить, либо прекратить.



Накануне вечером появилась альтернативная версия пояснения заметного скачка курса безналичного доллара 14-го на отечественном валютном межбанке . Предполагается, что значительная часть «вины» за подорожание СКВ лежит на НАК «Нафтогаз Украины», инициировавшем скупку доллара для поставок импортного газа в подземные хранилища. Не будем спорить с авторами этой точки зрения, хотя укажем, что в списке наиболее активных покупателей доллара 14-го были замечены системные банки с нерезидентским капиталом. Французским и австрийским.

Этот же сюжет повторился и на пятничной сессии межбанка, причем играл на повышение тот же состав участников.



В отличие от четверга, «зеленое» ралли на межбанке затянулось едва ли не до полудня, а текущая ликвидность опережала хроники предыдущей сессии.



Последнее, полагаю, могло стать наличием дополнительного «бычьего» фактора – 15-го в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительному проценту игроков межбанка накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.

Не исключено, это могло затянуть ралли «американца» почти до полудня.



Накануне регулятор проводил долларовые интервенции, пытаясь приостановить опережающий рост СКВ на межбанке, потратив на это до $20,0 млн. Нынче, со слов непосредственных участников, рост курса доллара незадолго до полудня остановился «самостоятельно».

Это дает зыбкую надежду на вероятную остановку «зеленого» ралли на следующей неделе, когда в игру вступит «бюджетный период» с ростом интереса к активам в гривне. Это, подчеркнем, нынче будет обострено близким завершением квартала и полугодия.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) уменьшен с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет сокращен еще в два раза — до Є15 млрд. в месяц, сообщил ЕЦБ в итоговом заявлении, опубликованном после заседания совета управляющих. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года, а ставки останутся неизменными до лета 2019 года.«Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что после сентября 2018 года, при условии поступления статистических данных, подтверждающих среднесрочные прогнозы совета управляющих по инфляции, ежемесячные объемы покупок чистых активов будут сокращены до Є15 млрд. до конца декабря 2018 года, а затем покупки прекратятся», — говорится в сообщении ЕЦБ.Решения Евроцентробанка совпали с ожиданиями рынка.ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до Є15 млрд. с Є30 млрд. и завершит программу в декабре 2018 года.ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе.«В любом случае реинвестирование будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности и достаточной степени кредитно-денежного стимулирования», - отмечают в ЕЦБ.«Ключевые ставки останутся на прежних уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, или столь долго, сколько потребуется для того, чтобы динамика инфляции соответствовала текущим ожиданиям устойчивой корректировки», - говорится в пресс-релизе.«Решения, принятые ЕЦБ в четверг, позволяют сохранить достаточную степень монетарного стимулирования, которая обеспечит устойчивое движение инфляции к уровню чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе», - отмечается в сообщении Центробанка.ING - ЕЦБ нашел компромисс между «голубями» и «ястребами».В ING Research обсуждают реакцию на решение политики ЕЦБ и считают, что результат встречи дает подходит и для «ястребов», и для «голубей».«Это, по крайней мере, частично, неожиданный поворот. ЕЦБ только что сделал еще один важный шаг на пути к мягкому концу QE. Фактически ЕЦБ только что объявил о том, что ожидает объема программы QE с сентября по декабрь на уровне 15 млрд. евро в месяц, с нынешних 30 млрд., до окончания чистых покупок в декабре. Это не решение как таковое, а декларация о намерениях», - отмечают в ING.«Решение ЕЦБ - это действительно соломоново решение между ястребами и голубями. Ястребы, наконец, получили окончание QE, в то время как у голубей до сих пор есть открытая дверь для большего при необходимости. Хорошо сделано», - добавляют в ING.Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года.Повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, условия для увеличения пенсионного возраста созданы.Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028-го для мужчин и до 2034-го для женщин.«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Медведев. В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. «У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам», — добавил Медведев.По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев.Он предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию. «Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», — сказал он.Премьер заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», — подчеркнул глава Кабмина.Россияне предпочитают раньше выходить на пенсию, что противоречит инициативам правительства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».«Все законопроекты, все сопроводительные документы должны быть направлены в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы наши коллеги-депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении», — поручил Медведев.Напомним, Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 07 июня заявил, что Кабинет министров представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал президент. По его словам, одна из ключевых задач, которая была поставлена перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — указал Путин.Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении. Осенняя сессия Госдумы начнется 27 августа с работы депутатов с избирателями.Медведев объявил о повышении ставки НДС до 20%.Правительство страны предлагает повысить ставку НДС с 18% до 20%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабмина.«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.По его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих. «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — уточнил он.Премьер-министр отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога. «И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», — заявил Медведев.Как сообщалось, повышение НДС до 20% позволит получить дополнительные 2 трлн. рублей, которых не хватает на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина. Всего на реализацию майского указа не хватает 8 трлн. рублей, которые премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал найти. Так, еще 2 трлн. рублей бюджет может получить от повышения пенсионного возраста, 3 трлн. рублей государство займет через временный фонд внутри бюджета и выпуск ОФЗ, еще 1 трлн. рублей даст налоговый маневр в нефтяной отрасли: снижение экспортной пошлины и при соразмерном повышении НДПИ.Путин 7 мая подписал так называемый новый майский указ, который содержит национальные приоритеты на ближайшие шесть лет. Правительство должно разработать меры, которые позволят ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, увеличить производительность труда, обеспечить рост инвестиций, а также увеличить продолжительность жизни до 78 лет. На выполнение указа потребуется 25 трлн. рублей, 8 трлн. из которых правительству предстоит найти.Отмена льготного НДС - элемент создания адресной системы соцподдержки, а ее нет, обращает внимание другой источник. Без нее отказ от льготы будет просто способом пополнить бюджет, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По оценкам НИФИ Минфина, пока из 1 рубля, выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 копеек, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей не превышает в среднем 2%.Льгота, которая действует для продуктов питания (кроме деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств, в прошлом году обошлась бюджету почти в 550 млрд. рублей. Больше половины потерь пришлось на продукты. По словам чиновников, в 2018-2019 гг. эти налоговые расходы бюджета вырастут до 600 млрд. и почти 650 млрд. рублей соответственно.Отмена льготы ускорит инфляцию и ударит по наименее защищенным потребителям, но многие компании не смогут поднять цены и налоговая нагрузка на них вырастет, предупреждает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. При существующей рентабельности хлебопекарного бизнеса (3-8%) повышение ставки НДС может привести к росту отпускных цен, иначе многие предприятия обанкротятся, добавляет директор Российской гильдии пекарей и кондитеров Михаил Крихели.О том, что любое повышение налоговой нагрузки производитель вынужден будет заложить в цену, говорит и руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Заместитель гендиректора STADA CIS Иван Глушков указывает на то, что повышение ставки НДС приведет к удорожанию лекарств, а производство препаратов, цены на которые регулирует государство, предприятия будут вынуждены либо сократить, либо прекратить.Накануне вечером появилась альтернативная версия пояснения заметного скачка курса безналичного доллара 14-го на отечественном валютном межбанке . Предполагается, что значительная часть «вины» за подорожание СКВ лежит на НАК «Нафтогаз Украины», инициировавшем скупку доллара для поставок импортного газа в подземные хранилища. Не будем спорить с авторами этой точки зрения, хотя укажем, что в списке наиболее активных покупателей доллара 14-го были замечены системные банки с нерезидентским капиталом. Французским и австрийским.Этот же сюжет повторился и на пятничной сессии межбанка, причем играл на повышение тот же состав участников.В отличие от четверга, «зеленое» ралли на межбанке затянулось едва ли не до полудня, а текущая ликвидность опережала хроники предыдущей сессии.Последнее, полагаю, могло стать наличием дополнительного «бычьего» фактора – 15-го в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительному проценту игроков межбанка накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.Не исключено, это могло затянуть ралли «американца» почти до полудня.Накануне регулятор проводил долларовые интервенции, пытаясь приостановить опережающий рост СКВ на межбанке, потратив на это до $20,0 млн. Нынче, со слов непосредственных участников, рост курса доллара незадолго до полудня остановился «самостоятельно».Это дает зыбкую надежду на вероятную остановку «зеленого» ралли на следующей неделе, когда в игру вступит «бюджетный период» с ростом интереса к активам в гривне. Это, подчеркнем, нынче будет обострено близким завершением квартала и полугодия.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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