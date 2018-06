Форуми / Форуми Дяді Саші

Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 18 чер, 2018 14:09 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.06.18

США



Основные фондовые индексы США по итогам пятницы снизились после того, как президент страны Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая.



Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта.



Трамп в пятницу сообщил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в $50 миллиардов в год - таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. По словам Трампа, данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США.



Министерство коммерции КНР в ответ на это заявило, что в связи с введением США ввозных пошлин все достигнутые ранее с американской стороной договоренности по торговым вопросам аннулируются.



Кроме того, в пятницу ФРС объявила о снижении промышленного производства в стране в мае в месячном выражении на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста на 0,2%.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, вырос до 99,3 пункта с 98 пунктов в мае. Аналитики ожидали роста индикатора до 98,5 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,34%, до 25 090,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,10%, до 2 779,66 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,19%, до 7 746,38 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок понизился после впечатляющего роста накануне на рисках обострения торговой войны. Эйфория после решения ЕЦБ прекратить выкуп облигаций к концу 2019 г. и сохранить процентные ставки низкими, по крайней мере, еще один год сменилась тяжелым похмельем.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,94%.

Европейские рынки выросли 14-го после того, как ЕЦБ сообщил, что будет продолжать программу покупки облигаций на Є30 млрд. до сентября, как запланировано. Сумма покупки будет уменьшена в октябре до Є15 млрд. в месяц и так до конца декабря. Покупки завершатся в декабре.



Индекс банковских акций Stoxx Europe 600 Banks просел на 0,42%.



Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции сказал, что центральный банк сейчас ожидает экономического роста в еврозоне на 2,1%, что ниже предыдущего прогноза 2,4%.



Если посмотреть на свежую макростатистику еврозоны, то видно, что в последние месяцы экономика региона замедлилась. На это указывает сводный индекс деловой активности (PMI Composite), который в апреле составил 54,1 пункта, что является минимальным значением с ноября 2016 года.



Локальное объяснение просадки сводного индекса деловой активности еврозоны – эффект праздничных дней. Однако майская динамика показателя лишь подтверждает общий тренд на замедление экономики региона с начала года.



В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил усиление глобальных экономических рисков. Под этим подразумевается угроза торговых войн.



И они не заставили себя долго ждать.



Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов, а Пекин пообещал принять контрмеры, вновь усилив опасения о начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп заявил, что США введут 25-процентные пошлины на импорт стратегически важной для Китая продукции, и пригрозил дополнительными тарифами в случае ответных мер Пекина.



«США введут дополнительные пошлины, если Китай пойдет на ответные меры, например, введет новые тарифы на импорт американских товаров, услуг или сельхозпродукции; повысит нетарифные барьеры или примет карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, действующих в Китае”, - заявил Трамп.

По словам американского лидера, если Китай примет ответные меры, США введут дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $100 миллиардов.

«Китай не хочет торговой войны, но у китайской стороны нет другого выбора, кроме решительного противостояния пошлинам, из-за недальновидного поведения США, которое навредит обеим сторонам», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства торговли КНР в пятницу.

«Мы немедленно введем пошлины аналогичного масштаба и силы. Все результаты, ранее достигнутые двумя сторонами в ходе переговоров, окажутся недействительными».

С начала мая Пекин и Вашингтон провели три раунда переговоров в попытке разрешить торговый спор, однако не смогли прийти к компромиссу. По словам осведомленных источников, Трампа не впечатлило предложение Китая на $70 миллиардов увеличить покупку американской сельхозпродукции, энергоресурсов и других товаров.



Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials просел на 0,59%.



Экономические данные:

Зарплаты в еврозоне ускорились в период с января по март, подтверждая ожидания, что инфляция достигнет целевого уровня в течение ближайших лет. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны сократилось в апреле.



Безработица в еврозоне продолжала падать, это отразилось на заработной плате, которая в I-м квартале увеличилась на 1,8% г/г после роста на 1,6% в IV-м квартале 2017 года.

Индекс расходов на оплату труда одного сотрудника вырос на 1,9% в I квартале 2018 года. Президент ЕЦБ Драги считает ускорение роста заработной платы залогом уверенности в достижении целевого уровня инфляции.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,94%.



Британский FTSE 100 упал на 1,70% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 633,91 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,74%, до 13 010,55 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,48% — на отметке 5 501,88 пункта.



Азия



Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали негативную динамику из-за торговых споров между США и КНР.



В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.



В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в первый рабочий день этой недели опустился на 0,7%. При этом биржи Тайваня, Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.



Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 0,75% и 0,98%. Негативное влияние на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,16%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,17%, несмотря на снижение рыночной стоимости ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. соответственно на 2,4% и 2% соответственно.



Япония в мае зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца, свидетельствуют данные министерства финансов. Отрицательное сальдо составило в прошлом месяце ¥578,3 млрд. ($5,2 млрд) против профицита в размере ¥624,6 млрд. в апреле. Аналитики, опрошенные Nikkei, прогнозировали в среднем профицит на уровне ¥21 млрд.

Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Honda Motor Co. - на 1,3%.



Помимо этого, подешевели бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,6%) и Panasonic Corp. (на 2,7%).



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,5%.



Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента Южной Кореи и приоритетного необеспеченного долга на уровне «Аа2». Как ожидают аналитики агентства, экономика страны продолжить демонстрировать устойчивость к глобальным потрясениям. При этом отмечается, что геополитические риски, включая северокорейскую угрозу, ослабели, хотя и остаются достаточно высокими.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,71% - до 2237,53 пункта, РТС - на 2,1%, до 1117,04 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.30 Киева вырос на 0,7%, до 63,08 RUB/USD, курс евро - на 0,95%, до 73,19 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,66% - до $73,16 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 2,17%, «Газпрома» — на 1,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «АЛРОСы» — на 0,11%, Московской биржи — на 0,22%.



Российский фондовый рынок к финалу недели впал в меланхолию и не стал противиться напору «медведей». Индекс РТС в пятницу резко снизился за счет валютных колебаний. Техническая картина демонстрирует, что после прохода через поддержку 1 120 пунктов новой целью продавцов станет рубеж 1 085 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 15 июня, повысился на 8,47 пункта или на 1,86% до уровня 462,81 пунктов.



Объем торгов за день составил 192,3 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 14 июня, ПФТС-индекс понизился на 0,70 пункта или на 0,15% до уровня 454,34 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 147,75 пунктов или на 46,90% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 15 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном в «минусе», инвесторы обеспокоены вероятностью глобальной торговой войны в ожидании новостей о пошлинах США против Китая.



По состоянию на 7.55 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3016,57 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1690,01 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13%, до 30399,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,45%, до 2412,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,29%, до 6094,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 22823,02 пункта.



В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.



Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство в связи с отрицательным сальдо торгового баланса с Китаем, президент добивается его сокращения. По итогам состоявшегося в Вашингтоне 17-18 мая очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем стороны договорились предпринять эффективные меры по выравниванию торгового баланса.



В ночь на пятницу издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, что Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно снизились на опасениях торговой войны между США и Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,8%, до 2404,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,73%, до 3021,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1691,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 0,43%, снизившись до 30309,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, достигнув 6094 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%, до 22851,75 пункта.



В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу источники издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее в пятницу сообщил, что Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары.

Введение пошлин на товары из Китая - это одно из нескольких направлений, по которым США борются в вопросах торговли.

По мнению экспертов, введение пошлин может распространиться на автомобильный рынок, что впоследствии может влиять на настроения участников рынка в течение лета.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,04% - до 1620,5 пункта, индекс ПФТС - на 1,86%, до 462,81 пункта.



Объем торгов на УБ составил 10,7 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 192,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+6,73%), Турбоатома (+3,21%) и Донбассэнерго (+2,63%).

Снизились в цене только акции Центрэнерго (-2,27%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+3,33%) и Центрэнерго (+0,2%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,03% - до 471,15 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (19,3 млн. грн.).



Среди индексных акций дешевели бумаги «Кернела» (-1,39%), «Астарты» (-1,2%) и агрохолдинга ИМК (-0,79%).

В «зеленой зоне» торговались акции KSG Agro (+3,96%), «Милкиленда» (+1,67%) и «Агротона» (+1,05%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 11 – 15 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 439,55 к отметке 462,81 пунктов, прибавив 23,26 пункта или 5,29%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,33 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 04 – 08 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 451,86 к отметке 439,55 пунктов, потеряв 12,31 пункта или 2,72%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,71 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как на ход торгов продолжает влиять геополитическая напряженность после ввода США и Китаем взаимных ввозных пошлин.



По состоянию на 8.30 Киева корейский индекс KOSPI снижался на 1,11%, до 2377,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 6111,8 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,96%, до 22633,1 пункта.



Биржи Китая и Гонконга в понедельник закрыты в связи и государственными праздниками.



Рынок ценных бумаг в Токио в понедельник утром отреагировал на новость о сильном землетрясении на западе Японии падением котировок акций, передает агентство Киодо.



Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 19,06 пункта, или на 0,07% - до отметки 1769,98 пункта.



По данным агентства, инвесторы обеспокоены приостановкой производств в префектурах Осака, Киото и Хёго в связи с землетрясением с магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.



По данным метеослужбы Японии, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов. Погибли, как минимум, три человека.



Ожидания торговой войны вновь вернулись после введения США и Китаем пошлин на импорт. Похоже, что это основная тема, на которой будут сосредоточены инвесторы, и любая дальнейшая эскалация напряженности повышает риск снижения индексов.



В пятницу президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. Китай в ответ на действия американской стороны заявил о вводе 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, импортируемых из США.



Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в мае вырос на 8,1% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 7,8% в апреле. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 14% в годовом исчислении после роста в апреле на 5,9%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 7,5%, импорта - на 8,2%.



Во-первых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали негативную динамику из-за торговых споров между США и КНР.



В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.



В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в первый рабочий день этой недели опустился на 0,7%. При этом биржи Тайваня, Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.



Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 0,75% и 0,98%. Негативное влияние на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,16%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,17%, несмотря на снижение рыночной стоимости ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. соответственно на 2,4% и 2% соответственно.



Япония в мае зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца, свидетельствуют данные министерства финансов. Отрицательное сальдо составило в прошлом месяце ¥578,3 млрд. ($5,2 млрд) против профицита в размере ¥624,6 млрд. в апреле. Аналитики, опрошенные Nikkei, прогнозировали в среднем профицит на уровне ¥21 млрд.

Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Honda Motor Co. - на 1,3%.



Помимо этого, подешевели бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,6%) и Panasonic Corp. (на 2,7%).



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,5%.



Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента Южной Кореи и приоритетного необеспеченного долга на уровне «Аа2». Как ожидают аналитики агентства, экономика страны продолжить демонстрировать устойчивость к глобальным потрясениям. При этом отмечается, что геополитические риски, включая северокорейскую угрозу, ослабели, хотя и остаются достаточно высокими.







http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США по итогам пятницы снизились после того, как президент страны Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая.Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта.Трамп в пятницу сообщил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в $50 миллиардов в год - таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. По словам Трампа, данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США.Министерство коммерции КНР в ответ на это заявило, что в связи с введением США ввозных пошлин все достигнутые ранее с американской стороной договоренности по торговым вопросам аннулируются.Кроме того, в пятницу ФРС объявила о снижении промышленного производства в стране в мае в месячном выражении на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста на 0,2%.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, вырос до 99,3 пункта с 98 пунктов в мае. Аналитики ожидали роста индикатора до 98,5 пункта.Европейский фондовый рынок понизился после впечатляющего роста накануне на рисках обострения торговой войны. Эйфория после решения ЕЦБ прекратить выкуп облигаций к концу 2019 г. и сохранить процентные ставки низкими, по крайней мере, еще один год сменилась тяжелым похмельем.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,94%.Европейские рынки выросли 14-го после того, как ЕЦБ сообщил, что будет продолжать программу покупки облигаций на Є30 млрд. до сентября, как запланировано. Сумма покупки будет уменьшена в октябре до Є15 млрд. в месяц и так до конца декабря. Покупки завершатся в декабре.Индекс банковских акций Stoxx Europe 600 Banks просел на 0,42%.Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции сказал, что центральный банк сейчас ожидает экономического роста в еврозоне на 2,1%, что ниже предыдущего прогноза 2,4%.Если посмотреть на свежую макростатистику еврозоны, то видно, что в последние месяцы экономика региона замедлилась. На это указывает сводный индекс деловой активности (PMI Composite), который в апреле составил 54,1 пункта, что является минимальным значением с ноября 2016 года.Локальное объяснение просадки сводного индекса деловой активности еврозоны – эффект праздничных дней. Однако майская динамика показателя лишь подтверждает общий тренд на замедление экономики региона с начала года.В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил усиление глобальных экономических рисков. Под этим подразумевается угроза торговых войн.И они не заставили себя долго ждать.Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов, а Пекин пообещал принять контрмеры, вновь усилив опасения о начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.Трамп заявил, что США введут 25-процентные пошлины на импорт стратегически важной для Китая продукции, и пригрозил дополнительными тарифами в случае ответных мер Пекина.«США введут дополнительные пошлины, если Китай пойдет на ответные меры, например, введет новые тарифы на импорт американских товаров, услуг или сельхозпродукции; повысит нетарифные барьеры или примет карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, действующих в Китае”, - заявил Трамп.По словам американского лидера, если Китай примет ответные меры, США введут дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $100 миллиардов.«Китай не хочет торговой войны, но у китайской стороны нет другого выбора, кроме решительного противостояния пошлинам, из-за недальновидного поведения США, которое навредит обеим сторонам», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства торговли КНР в пятницу.«Мы немедленно введем пошлины аналогичного масштаба и силы. Все результаты, ранее достигнутые двумя сторонами в ходе переговоров, окажутся недействительными».С начала мая Пекин и Вашингтон провели три раунда переговоров в попытке разрешить торговый спор, однако не смогли прийти к компромиссу. По словам осведомленных источников, Трампа не впечатлило предложение Китая на $70 миллиардов увеличить покупку американской сельхозпродукции, энергоресурсов и других товаров.Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials просел на 0,59%.Экономические данные:Зарплаты в еврозоне ускорились в период с января по март, подтверждая ожидания, что инфляция достигнет целевого уровня в течение ближайших лет. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны сократилось в апреле.Безработица в еврозоне продолжала падать, это отразилось на заработной плате, которая в I-м квартале увеличилась на 1,8% г/г после роста на 1,6% в IV-м квартале 2017 года.Индекс расходов на оплату труда одного сотрудника вырос на 1,9% в I квартале 2018 года. Президент ЕЦБ Драги считает ускорение роста заработной платы залогом уверенности в достижении целевого уровня инфляции.Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали негативную динамику из-за торговых споров между США и КНР.В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,17%, несмотря на снижение рыночной стоимости ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. соответственно на 2,4% и 2% соответственно.Япония в мае зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца, свидетельствуют данные министерства финансов. Отрицательное сальдо составило в прошлом месяце ¥578,3 млрд. ($5,2 млрд) против профицита в размере ¥624,6 млрд. в апреле. Аналитики, опрошенные Nikkei, прогнозировали в среднем профицит на уровне ¥21 млрд.Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Honda Motor Co. - на 1,3%.Помимо этого, подешевели бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,6%) и Panasonic Corp. (на 2,7%).Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,5%.Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента Южной Кореи и приоритетного необеспеченного долга на уровне «Аа2». Как ожидают аналитики агентства, экономика страны продолжить демонстрировать устойчивость к глобальным потрясениям. При этом отмечается, что геополитические риски, включая северокорейскую угрозу, ослабели, хотя и остаются достаточно высокими.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.30 Киева вырос на 0,7%, до 63,08 RUB/USD, курс евро - на 0,95%, до 73,19 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,66% - до $73,16 за баррель.Акции Сбербанка просели в цене на 2,17%, «Газпрома» — на 1,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «АЛРОСы» — на 0,11%, Московской биржи — на 0,22%.Российский фондовый рынок к финалу недели впал в меланхолию и не стал противиться напору «медведей». Индекс РТС в пятницу резко снизился за счет валютных колебаний. Індекс цін на акції на торгах фондовій біржі ПФТС в п'ятницю 15 червня, підвищився на 8,47 пункта або на 1,86% до рівня 462,81 пунктів.

Об'єм торгів за день склав 192,3 млн. грн., акціями наторгували 0,35 млн. грн.

Як повідомлялося в четвер 14 червня, ПФТС-індекс понизився на 0,70 пункта або на 0,15% до рівня 454,34 пунктів.

З початку 2018 року ПФТС-індекс підвищився на 147,75 пунктів або на 46,90% з 315,06 пункта.

На протязі 2017 року ПФТС-індекс підвищився на 49,91 пунктів або на 18,82% з 265,15 пункта.

Протягом 2016 року ПФТС-індекс підвищився на 24,45 пунктів або на 10,16% з 240,70 пункта.

Протягом 2015 року ПФТС-індекс знизився на 146,22 пунктів або на 37,79% з 386,92 пункта.

Всього за 2014 рік, українські біржові індекси підвищилися: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктів.

Спочатку звичний антураж, на фоні якого пройшла п'ятнична, 15 червня, сесія в ПФТС.

Прийшов час огляду вітчизняного фондового ринку за тиждень.

До полудня понеділка для нашої ПФТС склався наступний антураж.

