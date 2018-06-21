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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:25

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.

Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html

Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам" :)

До "польского кризиса 80-х" оставалось 10 лет...

  Баблонавт написав:Мы ещё живы и можем свидетельствовать правду.

Тем более, что в то время мы были уже не детьми. Нынешнему поколению мы еще можем рассказать, как все было. Следующему уже нет, вымрем.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:50

  yanyura написав:
  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.

Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html

Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам" :)


В 70-х у всего совкового пространство было такое хобби, потому что альтернатив не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:11

  Дваждыдвашник написав:otg Странно тогда, что обладая неизмеримо большим багажом знаний, чем я, Вы пишете популистическую чушь, которой нас кормили еще двадцать лет назад.
Товарищ, популистская чушь это инфраструктурные проекты, раздача социалки, повышенных пенсий и минимальных зарплат. У Вас с логикой туго.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:16

  Shram написав:
  otg написав:
  27661 написав:Главное -- были технологии. Их можно развивать. А если покупать японское, то своего не создашь никогда. Пример -- Африка и уже Украина. :D

В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому.


А кто это "вы"?
Местные форумчане что ли?

Называйте вещи своими именами.



Вы, это те кто голосует за совковую экономическую политику. Нынешние так же хоть от части, но выполняют ваши чаяния.
Напомню что уже 4 года у руля Украины прозападное, проевропейское, либеральное правительство и президент( вернее числящияся таковыми)
Не было никогда у руля либеральной команды, не нужно врать.
Хотите узнать на что они "науправляли"
Вот прямые инвестиции вложенных в Украину за последние три года, в млрд долларов:2015 - 2,9 млрд
2016 - 3,2 млрд
2017 - 2,2 млрд

А вот чуть ранее:
2010 - 6,5 млрд
2011 - 7,2 млрд
2012 - 8,4 млрд
Приводить подобную статистику сегодня, по крайней мере, не корректно. Все прекрасно знают ситуацию в стране и причины.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:28

  Баблонавт написав:А чем Вам советское-то не угодило? По факту именно "советское" ВСЁ ЕЩЁ работает на Украине. А вот с "украинским" - прямо беда. Или нет вообще, или никому не нужная глупость (нефтепровод Одесса-Броды), или косорукое дитя откровенного распила (потратили тысячу, построили на рубль).
Почему не угодило? Согласен, ваш совковый ломи еще как то еле еле шевелится. Я не против. Просто та же Финляндия не вошедшая в ваш совковый рай сейчас совершенно на др. уровне и у нее все работает в 1000 раз эффективнее. Еще 89 году вы уже отставали мин на 20 лет.
Бугагейшее бу-га-га! Вычленять один фактор, не самый сильный и далеко не самый эффективный, и молиться на него - это очень по-детски.
Какой фактор? Запад весь держится на частной собственности. Или будете это отрицать показав себя полной невеждой?
Далее всё уже неинтересно.
Знаете, сколько раз я слышал подобное бла-бла-бла за последние 30 лет? Да на каждых выборах, от каждого кандидата, вплоть до райсовета!
Красивые и бессмысленные фразы типа "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным."
И всё без толку.
В том то и дело что слышать и делать это две большие разницы. Вместо того что бы создать суперприемлемые условия для бизнеса, инвестиций популисты всех мастей изобретают как содрать еще больше в бюджет, поднять вам шаровикам социалку, которую и так уже не с чего платить. Именно по той самой причине что нет здесь бизнеса. Не идет он сюда, ему не выгодно.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:33

  MaximS написав:
Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.
При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.
Разницу улавливаете?
Не придумывайте, не были они конкурентны. :)
otg
 
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