Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:28

Баблонавт написав: А чем Вам советское-то не угодило? По факту именно "советское" ВСЁ ЕЩЁ работает на Украине. А вот с "украинским" - прямо беда. Или нет вообще, или никому не нужная глупость (нефтепровод Одесса-Броды), или косорукое дитя откровенного распила (потратили тысячу, построили на рубль). А чем Вам советское-то не угодило? По факту именно "советское" ВСЁ ЕЩЁ работает на Украине. А вот с "украинским" - прямо беда. Или нет вообще, или никому не нужная глупость (нефтепровод Одесса-Броды), или косорукое дитя откровенного распила (потратили тысячу, построили на рубль).

Бугагейшее бу-га-га! Вычленять один фактор, не самый сильный и далеко не самый эффективный, и молиться на него - это очень по-детски.



Далее всё уже неинтересно.

Знаете, сколько раз я слышал подобное бла-бла-бла за последние 30 лет? Да на каждых выборах, от каждого кандидата, вплоть до райсовета!

Красивые и бессмысленные фразы типа "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным."

И всё без толку.

Почему не угодило? Согласен, ваш совковый ломи еще как то еле еле шевелится. Я не против. Просто та же Финляндия не вошедшая в ваш совковый рай сейчас совершенно на др. уровне и у нее все работает в 1000 раз эффективнее. Еще 89 году вы уже отставали мин на 20 лет.Какой фактор? Запад весь держится на частной собственности. Или будете это отрицать показав себя полной невеждой?В том то и дело что слышать и делать это две большие разницы. Вместо того что бы создать суперприемлемые условия для бизнеса, инвестиций популисты всех мастей изобретают как содрать еще больше в бюджет, поднять вам шаровикам социалку, которую и так уже не с чего платить. Именно по той самой причине что нет здесь бизнеса. Не идет он сюда, ему не выгодно.