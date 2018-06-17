Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:29

otg написав: MaximS написав:

Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.

При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.

Разницу улавливаете? Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.Разницу улавливаете? Не придумывайте, не были они конкурентны. Не придумывайте, не были они конкурентны.

Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше. Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.Как вам такой бизнес?