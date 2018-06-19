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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37 Итоги: Прогнозы 19.06.18



Решение ФРС повысить ставки на прошлой неделе было ожидаемым, кроме того банк предполагает еще 2 повышения до конца 2018 года и 3 повышения в следующем году. Новый глава ФРС Пауэлл делает заявления простым, четким языком, а также начал давать проводить больше пресс-конференций.



Еврозона: ЕЦБ объявил о вероятном повышении ставки в 2019 году.



Текст заявления по итогам последнего заседания Евроцентробанка дает основания полагать, что решение о повышении процентной ставки может быть принято осенью 2019 года, заявил в понедельник член совета управляющих ЕЦБ Витас Василяускас.

На прошлой неделе ЕЦБ заявил о том, что не ожидает изменений ключевых процентных ставок по крайней мере «до конца» лета 2019 года, тем самым заставив инвесторов гадать о конкретных сроках принятия решения.



«Мы сообщили "до конца лета", однако поскольку обычно не бывает заседаний в августе, то очевидно, что мы говорим о сентябре-октябре, - сказал Василяускас журналистам. - Я бы сказал, что решение будет осенью».



Комментарии Драги не вызовут сильной реакции рынков.



Рынки ждут выступления глава ЕЦБ Драги на открытии конференции в Синтре. Но ожидать сильной реакции рынка не следует. Учитывая ясные заявления по итогам заседания на прошлой неделе, у рынков есть четкое представление о дальнейшем курсе и сроках завершения покупок облигаций, а также времени первого повышения ставки, не ранее III-го квартала 2019 года.



ING Research - Евро может стабилизироваться на этой неделе



В ING Research обсуждают перспективы пары евро-доллар и ожидают, что эта пара консолидируется на этой неделе.



«После закрытия с потерей трех фигур после заседания ЕЦБ мы ожидаем, что пара евро-доллар стабилизируется, так как:



а) основная часть корректировки в ответ на «голубиный тон» опережающего планирования ЕЦБ по ставкам, вероятно, прошла;

(б) пара евро-доллар торгуется с постоянной 3-процентной премией за риск (по сравнению с ее краткосрочной справедливой стоимостью на уровне $1,20)», - утверждают в ING.



«Крокодила, убежавшего из местного зоопарка и слопавшего по пути тамошнего сторожа, считать недействительным» (из объявления в вечерней газете).

Росстат объявил стагнацию промышленности статистической ошибкой.



Российские статистики подключились к выполнению майского указа Путина, потребовавшего ускорить рост экономики до темпов выше мировых.



В понедельник Росстат опубликовало свежий пакет статистики по промышленности, в котором аннулировал данные, свидетельствовавшие о стагнации производства в последние 1,5 года.

По новой оценке, в прошлом году промышленность в России выросла не на 1%, а на 2,1% - в точном соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в подчинение которого Росстат был переведен в 2016 году.

Объемы выпуска в несырьевых отраслях - на фабриках и заводах обрабатывающего сектора - были пересмотрены вверх в 12,5 раз: вместо 0,2% роста теперь Росстат фиксирует 2,5%.

Данные по текущей ситуации были улучшены втрое: оценку роста за апрель Росстат поднял с 1,3% до 3,9%, а на май оценил ускорение в 3,7% - вдвое больше, чем в Евросоюзе, и на 0,3 процентного пункта выше, чем в США.

Радикальный пересмотр данных провели сами промышленники, которые систематически предоставляли «заниженные данные о производстве», - таково объяснение Росстата.



Предприятиям дается всего 4 дня, чтобы отчитаться об объемах за месяц, поэтому многие цифры от них поступают в предварительном, оценочном виде, а затем «существенно корректируются», прежде всего по цене: «реальную стоимость продукции собственник может определить только после ее окончательной реализации», объясняет Росстат.



Кроме того, с 2016 года были внесены изменения в методологию, напоминает ведомство: ее привели в соответствие с европейскими требованиями и «гармонизировали». В частности, к промышленности отнесли «кондиционирование воздуха», «сбор отходов», всего 111 видов новой «продукции», в том числе военной.



Если предыдущая методология учитывала только те военные объекты и активы, которые могли быть использованы в гражданских целях, то новая - все, объяснял тогда Росстат.

После пересмотра методики спад за 2016 в 0,5% пересмотрели до роста на 3%, а падение 2015 года оказалось в 4 раза меньше изначальной оценки - 0,8% вместо 3,4%.

Данные продолжают переклассифицироваться и сейчас, поскольку новый классификатор ОКВЭД2 «оказался для респондентов весьма проблематичным», говорится в релизе Росстата.



Пересмотр данных связан с учетом продукции оборонно-промышленного комплекса, отмечает экономист Citigroup Екатерина Власова: «Большая часть военных расходов России идет не на содержание армии, а на производство оружия - эти расходы раньше не включались в расчет ВВП, а теперь включают».



К середине 2018 г. стало ясно, что российская промышленность отнюдь не стагнирует, но растет: Росстат сообщил, что учел новые данные предприятий и существенно пересмотрел показатели промышленного производства за 2016–2018 гг.



По новой оценке, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как считал Росстат, а на 2,1% (данных за 2016 г. пока нет), в январе - марте 2018 г. - не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле - не на 1,3%, а на 3,9%. В мае согласно уже новым расчетам выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.



Уточнение статистики - нормальная практика, но обновленные данные Росстата вызывают недоумение, удивляется завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов...



Китай отказался покупать в России несырьевые товары.



Разворот внешней политики на Восток после резкого ухудшения отношений с США и ЕС не смог свернуть Россию с пути «экономики бензоколонки».

Несмотря на поручение Кремля наращивать несырьевой экспорт, ни России, ни другим странам ЕАЭС не удается существенно увеличить поставки в КНР каких-либо товаров, отличных от простейшего минерального сырья. По итогам 2017 года экспорт из стран Евразийского экономического союза в Китай вырос на 37% и практически вернулся к докризисному уровню, составив $45,3 млрд., сообщает в в июньском «Мониторинге» РАНХиГС.



Однако структура торговли осталась преимущественно сырьевой: 47,3% всех поставок пришлось на сырую нефть, еще 5,8% - на продукты ее переработки. Суммарный топливно-энергетический экспорт (с учетом угля) достиг 57,6%.

Еще 7,1% от торговли приходится на продажу лесоматериалов, из которых треть уходит в Китай в необработанном виде.



Около 6% экспорта дает торговля медью, причем почти половина поставок (2,3% от общего экспорта) приходится не на сплавы, а на медную руду и концентрат. Практически единственной отраслью высоких переделов в ЕАЭС, которая интересует китайских покупателей, является производство авиадвигателей и газовых турбин. На них приходится 2,7% общего экспорта в Китай, или $1,1 млрд. в 2017 году.



На доходы от продажи сырья страны ЕАЭС закупают в Китае потребительские товары, главным образом электронику, следует из данных РАНХиГС.

Так, 10,8% всего китайского импорта приходится на телефоны («аппаратура связи и части к ней»), еще 6,2% - на компьютеры («вычислительные машины для автоматической обработки информации»). Третьей крупнейшей статьей импорта является оборудование для термической обработки материалов. Далее следуют игрушки, обувь, запчасти к электронике и бытовые приборы (от 1,3% до 2,2% по каждой категории).

Переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Китаем закончились фактически ничем.

В Евразийской экономической комиссии пришли к выводу, что отмена пошлин на китайский импорт несет риски для транспортного машиностроения и производства одежды в Казахстане, а также Минского автомобилестроительного завода, которые могут не выдержать конкуренции с дешевыми китайскими аналогами.

В мае 2018 года ЕАЭС и Китай подписали непреференциальное соглашение, в которое не стали включать пункты об отмене тарифных ограничений.

Чемпионат мира по футболу зароет регионы в долговую яму.



Чемпионат мира по футболу, проходящий в июне-июле в России, ухудшит кредитоспособность российских регионов, предупреждает в обзоре в понедельник международное рейтинговое агентство Fitch.



Хотя расходы на строительство спортивных сооружений оплачивали федеральный бюджет и частные инвесторы, а созданная к ЧМ-2018 инфраструктура в виде дорог и аэропортов должна в теории укрепить потенциал экономического роста, для региональных бюджетов футбольные объекты могут оказаться обузой.

После завершения чемпионата спортивная инфраструктура будет требовать постоянных расходов. Но «некоторые регионы не имеют финансовых возможностей содержать свои объекты в долгосрочной перспективе», предупреждает Fitch.



Крупные и богатые регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург, смогут тратить около 400 млн. рублей, или $6,4 млн. в год, на содержание спортивных сооружений без ущерба платежеспособности. Годовые доходы этих городов, как правило, превышают 150 млрд. рублей, или $2,4 млрд.

«Для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы на содержание стадионов будут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 млрд. до 85 млрд. рублей», - говорится в обзоре Fitch.



Примером такого региона является Мордовия, отмечает агентство при экономическом росте ниже среднего республика имеет «значительный долг, низкий операционный баланс и слабую институциональную среду».



Дефицит регионального бюджета в среднем составлял 18% от его объема, а на пиковом уровне - 2017 году - достигал 27%. Причиной стали «значительные капитальные расходы, связанные с чемпионатом мира».



Общий объем госрасходов на ЧМ-2018 в России составил 618. млрд рублей, на 19 млрд. рублей превысив изначальную смету, подсчитали аналитики консалтинговой компания JLL.

По совокупной стоимости чемпионата Россия стала лидером среди всех стран-хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. ЧМ стоил налогоплательщикам столько же, сколько выделяется на всю систему высшего образования за год (626 млрд. рублей).

В терминах экономического роста чемпионат обернется для РФ убытком. По оценке ЦБ, он сможет ускорить ВВП лишь на 0,1-0,2%, или 183 млрд. рублей в денежном выражении, что втрое меньше потраченных на футбол средств.



Как это ни странно выглядит, но корни вторничного, организованного преимущественно нерезидентами «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка, таятся в прошлонедельных мероприятиях системных центробанков мира, общим знаменателем которых станет тренд на изъятие с рынка значительных сумм денежной ликвидности в системных валютах. Речь в первую очередь идет о долларе и евро.

Если раньше рынки emerging markets купались в дешевизне и доступности доллара и евро, нынче эта, извините, халява, потихоньку закрывается. Инвесторы покидают рисковые развивающиеся рынки, несмотря на тамошнее сохранение высокой доходности, возвращаясь на развитые рынки, где обозначился рост ставок центробанков.



Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.



Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.



С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.



С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.

Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.



В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.



Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.



Поэтому наряду с провалом последнего аукциона по размещению ОВГЗ, нынешняя агрессивная скупка СКВ «варягами» по сути являются индикаторами одной неприятной для рынка Украины тенденции: исхода с него западных игроков, сопровождаемым конвертацией гривни в СКВ. На моменте влияние подобного тренда на настроения межбанка можно характеризовать как временное – нерезиденты скупятся и уйдут, но в остальной, конечно, хорошего мало. Неприятный осадочек останется, который компенсировать бюджетным периодом и «сафари» на гривню если и получится, то очень ненадолго.



Пока, на ближайшую перспективу для валютного рынка, полагаю, наиболее уместным будет хорошо известный алгоритм: «два шага вверх – один вниз», а дальше, во второй половине года будут новые вводные.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Экономика США укрепляется, и во II-м квартале темпы роста могут достичь 5%.Решение ФРС повысить ставки на прошлой неделе было ожидаемым, кроме того банк предполагает еще 2 повышения до конца 2018 года и 3 повышения в следующем году. Новый глава ФРС Пауэлл делает заявления простым, четким языком, а также начал давать проводить больше пресс-конференций.Еврозона: ЕЦБ объявил о вероятном повышении ставки в 2019 году.Текст заявления по итогам последнего заседания Евроцентробанка дает основания полагать, что решение о повышении процентной ставки может быть принято осенью 2019 года, заявил в понедельник член совета управляющих ЕЦБ Витас Василяускас.На прошлой неделе ЕЦБ заявил о том, что не ожидает изменений ключевых процентных ставок по крайней мере «до конца» лета 2019 года, тем самым заставив инвесторов гадать о конкретных сроках принятия решения.«Мы сообщили "до конца лета", однако поскольку обычно не бывает заседаний в августе, то очевидно, что мы говорим о сентябре-октябре, - сказал Василяускас журналистам. - Я бы сказал, что решение будет осенью».Комментарии Драги не вызовут сильной реакции рынков.Рынки ждут выступления глава ЕЦБ Драги на открытии конференции в Синтре. Но ожидать сильной реакции рынка не следует. Учитывая ясные заявления по итогам заседания на прошлой неделе, у рынков есть четкое представление о дальнейшем курсе и сроках завершения покупок облигаций, а также времени первого повышения ставки, не ранее III-го квартала 2019 года.ING Research - Евро может стабилизироваться на этой неделеВ ING Research обсуждают перспективы пары евро-доллар и ожидают, что эта пара консолидируется на этой неделе.«После закрытия с потерей трех фигур после заседания ЕЦБ мы ожидаем, что пара евро-доллар стабилизируется, так как:а) основная часть корректировки в ответ на «голубиный тон» опережающего планирования ЕЦБ по ставкам, вероятно, прошла;(б) пара евро-доллар торгуется с постоянной 3-процентной премией за риск (по сравнению с ее краткосрочной справедливой стоимостью на уровне $1,20)», - утверждают в ING.«Крокодила, убежавшего из местного зоопарка и слопавшего по пути тамошнего сторожа, считать недействительным» (из объявления в вечерней газете).Росстат объявил стагнацию промышленности статистической ошибкой.Российские статистики подключились к выполнению майского указа Путина, потребовавшего ускорить рост экономики до темпов выше мировых.В понедельник Росстат опубликовало свежий пакет статистики по промышленности, в котором аннулировал данные, свидетельствовавшие о стагнации производства в последние 1,5 года.По новой оценке, в прошлом году промышленность в России выросла не на 1%, а на 2,1% - в точном соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в подчинение которого Росстат был переведен в 2016 году.Объемы выпуска в несырьевых отраслях - на фабриках и заводах обрабатывающего сектора - были пересмотрены вверх в 12,5 раз: вместо 0,2% роста теперь Росстат фиксирует 2,5%.Данные по текущей ситуации были улучшены втрое: оценку роста за апрель Росстат поднял с 1,3% до 3,9%, а на май оценил ускорение в 3,7% - вдвое больше, чем в Евросоюзе, и на 0,3 процентного пункта выше, чем в США.Радикальный пересмотр данных провели сами промышленники, которые систематически предоставляли «заниженные данные о производстве», - таково объяснение Росстата.Предприятиям дается всего 4 дня, чтобы отчитаться об объемах за месяц, поэтому многие цифры от них поступают в предварительном, оценочном виде, а затем «существенно корректируются», прежде всего по цене: «реальную стоимость продукции собственник может определить только после ее окончательной реализации», объясняет Росстат.Кроме того, с 2016 года были внесены изменения в методологию, напоминает ведомство: ее привели в соответствие с европейскими требованиями и «гармонизировали». В частности, к промышленности отнесли «кондиционирование воздуха», «сбор отходов», всего 111 видов новой «продукции», в том числе военной.Если предыдущая методология учитывала только те военные объекты и активы, которые могли быть использованы в гражданских целях, то новая - все, объяснял тогда Росстат.После пересмотра методики спад за 2016 в 0,5% пересмотрели до роста на 3%, а падение 2015 года оказалось в 4 раза меньше изначальной оценки - 0,8% вместо 3,4%.Данные продолжают переклассифицироваться и сейчас, поскольку новый классификатор ОКВЭД2 «оказался для респондентов весьма проблематичным», говорится в релизе Росстата.Пересмотр данных связан с учетом продукции оборонно-промышленного комплекса, отмечает экономист Citigroup Екатерина Власова: «Большая часть военных расходов России идет не на содержание армии, а на производство оружия - эти расходы раньше не включались в расчет ВВП, а теперь включают».К середине 2018 г. стало ясно, что российская промышленность отнюдь не стагнирует, но растет: Росстат сообщил, что учел новые данные предприятий и существенно пересмотрел показатели промышленного производства за 2016–2018 гг.По новой оценке, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как считал Росстат, а на 2,1% (данных за 2016 г. пока нет), в январе - марте 2018 г. - не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле - не на 1,3%, а на 3,9%. В мае согласно уже новым расчетам выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.Уточнение статистики - нормальная практика, но обновленные данные Росстата вызывают недоумение, удивляется завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов...Китай отказался покупать в России несырьевые товары.Разворот внешней политики на Восток после резкого ухудшения отношений с США и ЕС не смог свернуть Россию с пути «экономики бензоколонки».Несмотря на поручение Кремля наращивать несырьевой экспорт, ни России, ни другим странам ЕАЭС не удается существенно увеличить поставки в КНР каких-либо товаров, отличных от простейшего минерального сырья. По итогам 2017 года экспорт из стран Евразийского экономического союза в Китай вырос на 37% и практически вернулся к докризисному уровню, составив $45,3 млрд., сообщает в в июньском «Мониторинге» РАНХиГС.Однако структура торговли осталась преимущественно сырьевой: 47,3% всех поставок пришлось на сырую нефть, еще 5,8% - на продукты ее переработки. Суммарный топливно-энергетический экспорт (с учетом угля) достиг 57,6%.Еще 7,1% от торговли приходится на продажу лесоматериалов, из которых треть уходит в Китай в необработанном виде.Около 6% экспорта дает торговля медью, причем почти половина поставок (2,3% от общего экспорта) приходится не на сплавы, а на медную руду и концентрат. Практически единственной отраслью высоких переделов в ЕАЭС, которая интересует китайских покупателей, является производство авиадвигателей и газовых турбин. На них приходится 2,7% общего экспорта в Китай, или $1,1 млрд. в 2017 году.На доходы от продажи сырья страны ЕАЭС закупают в Китае потребительские товары, главным образом электронику, следует из данных РАНХиГС.Так, 10,8% всего китайского импорта приходится на телефоны («аппаратура связи и части к ней»), еще 6,2% - на компьютеры («вычислительные машины для автоматической обработки информации»). Третьей крупнейшей статьей импорта является оборудование для термической обработки материалов. Далее следуют игрушки, обувь, запчасти к электронике и бытовые приборы (от 1,3% до 2,2% по каждой категории).Переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Китаем закончились фактически ничем.В Евразийской экономической комиссии пришли к выводу, что отмена пошлин на китайский импорт несет риски для транспортного машиностроения и производства одежды в Казахстане, а также Минского автомобилестроительного завода, которые могут не выдержать конкуренции с дешевыми китайскими аналогами.В мае 2018 года ЕАЭС и Китай подписали непреференциальное соглашение, в которое не стали включать пункты об отмене тарифных ограничений.Чемпионат мира по футболу зароет регионы в долговую яму.Чемпионат мира по футболу, проходящий в июне-июле в России, ухудшит кредитоспособность российских регионов, предупреждает в обзоре в понедельник международное рейтинговое агентство Fitch.Хотя расходы на строительство спортивных сооружений оплачивали федеральный бюджет и частные инвесторы, а созданная к ЧМ-2018 инфраструктура в виде дорог и аэропортов должна в теории укрепить потенциал экономического роста, для региональных бюджетов футбольные объекты могут оказаться обузой.После завершения чемпионата спортивная инфраструктура будет требовать постоянных расходов. Но «некоторые регионы не имеют финансовых возможностей содержать свои объекты в долгосрочной перспективе», предупреждает Fitch.Крупные и богатые регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург, смогут тратить около 400 млн. рублей, или $6,4 млн. в год, на содержание спортивных сооружений без ущерба платежеспособности. Годовые доходы этих городов, как правило, превышают 150 млрд. рублей, или $2,4 млрд.«Для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы на содержание стадионов будут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 млрд. до 85 млрд. рублей», - говорится в обзоре Fitch.Примером такого региона является Мордовия, отмечает агентство при экономическом росте ниже среднего республика имеет «значительный долг, низкий операционный баланс и слабую институциональную среду».Дефицит регионального бюджета в среднем составлял 18% от его объема, а на пиковом уровне - 2017 году - достигал 27%. Причиной стали «значительные капитальные расходы, связанные с чемпионатом мира».Общий объем госрасходов на ЧМ-2018 в России составил 618. млрд рублей, на 19 млрд. рублей превысив изначальную смету, подсчитали аналитики консалтинговой компания JLL.По совокупной стоимости чемпионата Россия стала лидером среди всех стран-хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. ЧМ стоил налогоплательщикам столько же, сколько выделяется на всю систему высшего образования за год (626 млрд. рублей).В терминах экономического роста чемпионат обернется для РФ убытком. По оценке ЦБ, он сможет ускорить ВВП лишь на 0,1-0,2%, или 183 млрд. рублей в денежном выражении, что втрое меньше потраченных на футбол средств.Как это ни странно выглядит, но корни вторничного, организованного преимущественно нерезидентами «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка, таятся в прошлонедельных мероприятиях системных центробанков мира, общим знаменателем которых станет тренд на изъятие с рынка значительных сумм денежной ликвидности в системных валютах. Речь в первую очередь идет о долларе и евро.Если раньше рынки emerging markets купались в дешевизне и доступности доллара и евро, нынче эта, извините, халява, потихоньку закрывается. Инвесторы покидают рисковые развивающиеся рынки, несмотря на тамошнее сохранение высокой доходности, возвращаясь на развитые рынки, где обозначился рост ставок центробанков.Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.Поэтому наряду с провалом последнего аукциона по размещению ОВГЗ, нынешняя агрессивная скупка СКВ «варягами» по сути являются индикаторами одной неприятной для рынка Украины тенденции: исхода с него западных игроков, сопровождаемым конвертацией гривни в СКВ. На моменте влияние подобного тренда на настроения межбанка можно характеризовать как временное – нерезиденты скупятся и уйдут, но в остальной, конечно, хорошего мало. Неприятный осадочек останется, который компенсировать бюджетным периодом и «сафари» на гривню если и получится, то очень ненадолго.Пока, на ближайшую перспективу для валютного рынка, полагаю, наиболее уместным будет хорошо известный алгоритм: «два шага вверх – один вниз», а дальше, во второй половине года будут новые вводные.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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