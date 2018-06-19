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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:56

Чому не можна просто проіндексувати всі діючі штрафи, а не піднімати кожний індивідуальними Законопроектами!??
gost999
 
Повідомлень: 42
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