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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:53

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У "Нафтогазі" прокоментували високі премії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:53

Это что за бред тут написан? Никто не получил ни копейки, да и не получит, но премии уже выплатили кешем! Более-того, премии многие уже перевели на счета в западных банках - это факт.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:11

"Як я вже писав, у цьому арбітражі ми заробили більше 8 тис грн кожній українській родині"

А потом подняли тарифы и "заработали" себе на порядок больше
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:20

Какой бред! Эти торгаши газом зарабатывают на одном и том-же по несколько раз!
А теперь пытаются оправдаться.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:28

Хто не хоче платити премії менеджерам Нафтогазу буде платити премії менеджерам Газпрому. Все дуже просто.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:43

  Василь-Рівне написав:Хто не хоче платити премії менеджерам Нафтогазу буде платити премії менеджерам Газпрому. Все дуже просто.

А в чём разница?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49

Вот же мразота. Они пахали, я и трактор. Заплатили кучу миллионов денег адвокатской норвежской компании, компания пахала и сделала дело. А тут эта наемная челядь распилила плоды чужого труда.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:06

где можно получить эти 8 тыс. грн?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:16

  RomanTik написав:где можно получить эти 8 тыс. грн?


Надо написать приблизительно 15 тысяч постов, если, конечно, ольгинским расценки не подняли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:22

Й чого цього корупціонера, що виписує собі премії не переслідує НАБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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