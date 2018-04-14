Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У "Нафтогазі" прокоментували високі премії.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:53
У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У "Нафтогазі" прокоментували високі премії.
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:53
Это что за бред тут написан? Никто не получил ни копейки, да и не получит, но премии уже выплатили кешем! Более-того, премии многие уже перевели на счета в западных банках - это факт.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:11
"Як я вже писав, у цьому арбітражі ми заробили більше 8 тис грн кожній українській родині"
А потом подняли тарифы и "заработали" себе на порядок больше
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:20
Какой бред! Эти торгаши газом зарабатывают на одном и том-же по несколько раз!
А теперь пытаются оправдаться.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:28
Хто не хоче платити премії менеджерам Нафтогазу буде платити премії менеджерам Газпрому. Все дуже просто.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:43
А в чём разница?
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49
Вот же мразота. Они пахали, я и трактор. Заплатили кучу миллионов денег адвокатской норвежской компании, компания пахала и сделала дело. А тут эта наемная челядь распилила плоды чужого труда.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:06
где можно получить эти 8 тыс. грн?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:16
Надо написать приблизительно 15 тысяч постов, если, конечно, ольгинским расценки не подняли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:22
Й чого цього корупціонера, що виписує собі премії не переслідує НАБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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