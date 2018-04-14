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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:27

Без лоха, и жизнь плоха
wardein
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:37

Я совсем не понял, как это словоблудие можно обозвать комментарием. Обычный напёрсточник - меняет одни и те же бессмысленные слова в разных предложениях. Цифры рассчитаны на безграмотную публику - если это его мамаша Витренко, тогда понятны наследственные наклонности делать из чёрного белое.
Mindbender
 
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