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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:27

Без лоха, и жизнь плоха
wardein
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:37

Я совсем не понял, как это словоблудие можно обозвать комментарием. Обычный напёрсточник - меняет одни и те же бессмысленные слова в разных предложениях. Цифры рассчитаны на безграмотную публику - если это его мамаша Витренко, тогда понятны наследственные наклонности делать из чёрного белое.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:37

Кастати да .. мы заработали более 8 тыс грн каждой украинской семь.. спс конечно но где можно их получить? Готов взять не налом, а газом или услугами ЖКХ. А то что то пока не заметно "заработка". Ну кроме распила 40+ лямов премий.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 01:09

Re: У

...что коментировать...? наглость этих "мальчиков" просто поражает воображение....гос.компанию трактуют как частное предприятие и выписывают себе сколько не жалко , естественно за счет казны и собственно простого народа а цинизм заключается в том что при таком состоянии дел и финансов государства ни у кого из них даже сомнений нет в уместности даже мыслей о таких размерах "премий "...гопники , им нужно как в Китае делают - руки по самые плечи рубить...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 01:19

Re: У

гопари в своем репертуаре. главное плебсу указать на всегда и во всем по умолчанию виновную невистку и затем можно спокойно орудовать в их карманах, причем из еще неполученных денег, осваивая вполне реальные выплаты. К вопросу о "справедливости" тарифов за газ для безчинствующих порохоботов. Полное впечатление что выигрыш в суде всего лишь повод наградить себя любимых. Не было бы арбитража нашли бы другой повод или вообще поступили бы "как всегда". "Эти "премии" тянут минимум на пожизненное с конфискацией и принудительной кастрацией. Это самое гуманное что можно предложить этим "керманычам".
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 01:58

Жлобье. Единственно верный способ выйти из этой ситуации с честью, не оказавшись вонючим куском говна, это отправить бОльшую часть премии в какой-нибудь известный независимый благотворительный фонд или несколько фондов. О чем и сообщить людям в своем официальном комментарии, вместо преподнесенного нам бесмыссленного математического поноса.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:11

  Mindbender написав:Я совсем не понял, как это словоблудие можно обозвать комментарием. Обычный напёрсточник - меняет одни и те же бессмысленные слова в разных предложениях. Цифры рассчитаны на безграмотную публику - если это его мамаша Витренко, тогда понятны наследственные наклонности делать из чёрного белое.


До прихода этих мошенников в Нафтогаз, я платил 1 гривню за куб.
Теперь я плачу 7 гривен. В семь раз больше.
Вот и все цифры что нужно знать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:16

то есть они могли себе еще большую премию віписать но пожалели лохов??????
очередное покращення от барыг((((((
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:23

Re: У

  Вкладчик1234 написав:А в чём разница?

Ну от дійсно, а в чому різниця чи то Нафтогаз виграв суд чи то Газпром. Як там у ваших методичках пишуть : Адна страна, адин нарот ...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:05

Краще б він нічого не коментував,бо вийшла повна дурня збудована на маніпулюванні словами.Але це повністю очікувано.
sena_2008atp
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