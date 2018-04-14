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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00

Спасители нации!!! Ёпрст!! Мы должны еще быть благодарны, что только по 38 грн,, с каждого взяли)))
ур**. они зарплату вообще то за свою работу покупают
bvld
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01

  Sommer написав:
  RomanTik написав:где можно получить эти 8 тыс. грн?

Я теж Одьгінець з Заходу України і теж хочу свої 8 тис.грн. і чогось мені не дуже хочеться на осінь газ по 12 тис. Дивна якась я, непатріотична істота.

Надо написать приблизительно 15 тысяч постов, если, конечно, ольгинским расценки не подняли.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:28

  Shram написав:
До прихода этих мошенников в Нафтогаз, я платил 1 гривню за куб.
Теперь я плачу 7 гривен. В семь раз больше.
Вот и все цифры что нужно знать.
А кто платил разницу? Или Вы считаете что можно купить буханку хлеба за 10 грн, а продать за 1 грн? Сколько продержится такой магазин?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51

Re: У

  otg написав:А кто платил разницу?

Неужели Янукович? :-)

Я просто поражаюсь.. уже и газ влупили втридорога, и премии себе огромадные начислили, но все равно отдельные экземпляры им аплодируют..
Мазохисты, епт..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:18

Товарисчи свои 45 млн уе получили на счет. Куда каждой семье идти за 3800 грн., и когда в августе, когда тарифы поднимут и субсидии урежут?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:29

  fokus написав:
  otg написав:А кто платил разницу?

Неужели Янукович? :-)
Да нет, за вас платили не такие хитросделанные как вы. Вы -которые привыкли к шаре :) А счас будьте добры сами.
но все равно отдельные экземпляры им аплодируют..
Мазохисты, епт..
Никто никому не аплодирует. Просто мы в отличии от вас понимаем что за все надо платить. С неба ничего не падает.
otg
 
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