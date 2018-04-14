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У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00
Спасители нации!!! Ёпрст!! Мы должны еще быть благодарны, что только по 38 грн,, с каждого взяли)))
ур**. они зарплату вообще то за свою работу покупают
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bvld
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01
Sommer написав: RomanTik написав:
где можно получить эти 8 тыс. грн?
Я теж Одьгінець з Заходу України і теж хочу свої 8 тис.грн. і чогось мені не дуже хочеться на осінь газ по 12 тис. Дивна якась я, непатріотична істота.
Надо написать приблизительно 15 тысяч постов, если, конечно, ольгинским расценки не подняли.
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Дикий не Дикий
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:28
Shram написав:
До прихода этих мошенников в Нафтогаз, я платил 1 гривню за куб.
Теперь я плачу 7 гривен. В семь раз больше.
Вот и все цифры что нужно знать.
А кто платил разницу? Или Вы считаете что можно купить буханку хлеба за 10 грн, а продать за 1 грн? Сколько продержится такой магазин?
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51
otg написав:
А кто платил разницу?
Неужели Янукович?
Я просто поражаюсь.. уже и газ влупили втридорога, и премии себе огромадные начислили, но все равно отдельные экземпляры им аплодируют..
Мазохисты, епт..
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fokus
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:18
Товарисчи свои 45 млн уе получили на счет. Куда каждой семье идти за 3800 грн., и когда в августе, когда тарифы поднимут и субсидии урежут?
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nik1
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:29
fokus написав: otg написав:
А кто платил разницу?
Неужели Янукович?
Да нет, за вас платили не такие хитросделанные как вы. Вы -которые привыкли к шаре
А счас будьте добры сами.
но все равно отдельные экземпляры им аплодируют..
Мазохисты, епт..
Никто никому не аплодирует. Просто мы в отличии от вас понимаем что за все надо платить. С неба ничего не падает.
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otg
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