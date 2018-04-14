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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:31

Занадто український народ толерантний то цих синочків знаменитих мамаш. Їх наглість і чванство захмарне. Це ж їх обов'язки. Прямі. Мало того що ми утримуємо непотрібну структуру, яку Кабмін мав ліквідувати (адміністративна реформа), вони ще і "співають" нам як допомагають "кожній українській сім'ї". Але ж і уміють перекручувати і подавати чорне за біле. Вважаю, що в Кабміні море юристів і вони повинні були виконати цю роботу. Наш "Нафтогаз" після цих премій потрібно негайно розігнати, а видатних менеджерів не пускати на державну службу. Кожна сім'я "маленьких українців" одягла, взула, озброїла армію, а сім'ї "великих українців" є мародерами у власній країні.
buh_budservice_nov
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41

Така собі відмазка вийшла. Цікаво, чи в Євросоюзі/США практикують такі премії у розмірі 1% від суми? І чи були б співробітники оштрафовані у розмірі 1% в разі програшу у суді?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:04

  0mage0 написав:Така собі відмазка вийшла. Цікаво, чи в Євросоюзі/США практикують такі премії у розмірі 1% від суми? І чи були б співробітники оштрафовані у розмірі 1% в разі програшу у суді?

За кордоном платять і більше, буває і по 10%, але то вже за реально зароблені гроші які надходять на рахунок, а не віртуальний взаємозалік який можуть оскаржити! Гроші "зароблені" лише "на папері", їх фізично немає, отже й платити нема з чого! Більше-того, зробили "велику справу" не вони, а група юристів яку вони профінансували і точно не зі свого карману.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:17

Почитал все комменты, но почему-то никто не обратил внимания на главную манипуляцию с цифрами:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".

http://gordonua.com/news/money/pravleni ... 48550.html

Т.е. 1% должен браться от $2,56 млрд, но "математики" Нафтогаза берут 1% от $4,63 млрд.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:19

Это полный писец. За такое этому Витренко и всем получившим премии надо руки отрывать. А какая чушь и цифры в статье это полный аут, он хоть перечитывал что он на уши вешает лохторату.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:26

Когда вернут семьям переплаченные деньги? Или с населения собрали и этими деньгами себя премировали? А за ошибки в работе штрафы тоже платят и в таком же размере?
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:35

  Watcher написав:
  0mage0 написав:Така собі відмазка вийшла. Цікаво, чи в Євросоюзі/США практикують такі премії у розмірі 1% від суми? І чи були б співробітники оштрафовані у розмірі 1% в разі програшу у суді?

За кордоном платять і більше, буває і по 10%, але то вже за реально зароблені гроші які надходять на рахунок, а не віртуальний взаємозалік який можуть оскаржити! Гроші "зароблені" лише "на папері", їх фізично немає, отже й платити нема з чого! Більше-того, зробили "велику справу" не вони, а група юристів яку вони профінансували і точно не зі свого карману.

Дійсно, коли б гроші були стягнуті і зараховані на рахунок Нафтогазу, пораховані всі витрати для забезпечення позову та стягнення, тоді можна було б рахувати премії. Також цікаво, чому премія рахується від 4,63 млрд., тоді коли сплатити газпром повинен 2.56 млрд. дол?
За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень в Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити $2,56 млрд на користь "Нафтогазу".
Востаннє редагувалось 0mage0 в Сер 20 чер, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:55

0mage0 пускай покажут людям, какая у НАКа задолженость, можно в долл. сша, думаю речь идет о 1-3млрд. долл, понимаю что они себя ценят(ТрубУ) дорого и им дают в долг уже 20 лет, кто это все отдавать будет? Заработали, что не праздник в стране, то у сотрудника Нафтогаза премия. Разогнать Юлькино детище давно пора.
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:25

Наперсточники! Каждой семье вернут эти "деньги" или цены на газ не увеличат?
heckfy2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35

  otg написав:
  fokus написав:
  otg написав:А кто платил разницу?

Неужели Янукович? :-)
Да нет, за вас платили не такие хитросделанные как вы. Вы -которые привыкли к шаре


То есть у меня и у всего населения был тариф 1-1,5 гривни (а стало 7 гривен), а у кого-то 10-20 гривен?
Так у кого?
Называйте, не стесняйтесь.
Им то сейчас наверное тарифы понизили? Да?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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