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У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45
ничего сибе премия???? это нафтогаз должен людям УКРАИНЫ!!!! каждому по милиону как минимум!!!
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