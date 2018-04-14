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У "Нафтогазі"
прокоментували високі премії

У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45

ничего сибе премия???? это нафтогаз должен людям УКРАИНЫ!!!! каждому по милиону как минимум!!!
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