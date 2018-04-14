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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45
ничего сибе премия???? это нафтогаз должен людям УКРАИНЫ!!!! каждому по милиону как минимум!!!
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:14
Хотели вернуть каждой семье, но решили не мелочиться и забрать все себе. По-новому, как говорится и результат весомее, можно ощутить.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:33
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:36
У него шатун в голове.
Black Jack - White Business
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