Додано: Сер 20 чер, 2018 22:55

В данном вопросе "деятели" из Нафтогаза ничего нового не придумали, и никаких сверхусилий не прилагали. Несколько компаний из европейских стран уже давно повыигрывали аналогичные арбитражи у Газпрома. Только деляги из Нафтогаза почему-то сидели,годами нихрена не делая в этом направлении, засунув язык в одно место. Видно так им было очень даже выгодно. И еще неплохо было-бы разобраться, почему так долго бездействовала эта контора, когда европейцы уже давно протоптали дорожку, и показали что и как надо делать... Только когда Коболевская шарашка поняла, что дело пахнет керосином, и за такое преступное бездействие можно загреметь под фанфары, только тогда за наши с вами деньги наняла частную зарубежную адвокатскую фирму, которая и обеспечила необходимый результат. А у бездельников из Нафтогаза, которые и так получают миллионные оклады, появился повод урвать. Подумаеш миллиард грн. Для этих ребят это уже давно не деньги.Еще вилами по воде писано даст ли царь добро Газпрому на выплату денег, а миллиардные премиальные уже потекли в нужном направлении. И даже такая деталь -"патриотам" гривна неинтересна, сразу на баксы меняют все нажитое "непосильным трудом".Видно у лондонской недвижимости появятся очередные инвесторы.