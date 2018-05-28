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Російський стартап продав
роботів у США на $57 млн

Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16

Російський стартап продав роботів у США на $57 млн

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Promobot з Пермі уклала контракт з американською компанією Intellitronix, яка стане ексклюзивним дистрибутором її роботів у США.

Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16

Это пять
Сделали колонку говорящую в виде робота с двумя моторчиками, подключив внутрь андроид с программой Ассистент.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:21

  AlifeSoft написав:Это пять
Сделали колонку говорящую в виде робота с двумя моторчиками, подключив внутрь андроид с программой Ассистент.


Интересно какой бы был от вас комментарий будь такая новость про украинскую компанию?

Наверное что-то вроде "вот так наши молодые ребята из ничего создают высокотехнолгичный продукт и пробиваются на самые передовые рынки мира несмотря на конкуренцию. Пятилетний контракт на десятки миллионов долларов с американцами, 320 уже проданных роботов, вот так нужно развивать экономику!"
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Компанія Promobot з Пермі уклала контракт з американською компанією Intellitronix, яка стане ексклюзивним дистрибутором її роботів у США.

Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.


не может такого быть, там молодежь только боярышник глушит и вообще они под санкциями, это наверное украинский стартап в статье просто ошибка...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:57

Re: Російський стартап продав роботів у США на $57 млн

Куда смотрит Минстець? :)
Ведь по задумке Минстеця, каждый украинский обыватель должен быть уверен, что в России только лепят петухов с говна, едят блины с лопаты и бухают боярышник. Все!!! А тут роботы какие-то, понимаешь…
Нужно было хотя бы написать, что роботы были слеплены из говна и работают на боярышнике, чтоб не возникало диссонанса! :)
valme
 
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