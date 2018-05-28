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Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
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Додано: Чет 21 чер, 2018 01:17
Sommer написав:
Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:
Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так".
Тут вроде в прошедшем времени говорят.
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.
Не понимаю, зачем такие непатриотичные статьи писать.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:20
27661 написав: Sommer написав:
Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:
Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так".
Тут вроде в прошедшем времени говорят.
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?
Значит рашаСМИ опять врут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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