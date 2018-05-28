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Російський стартап продав
роботів у США на $57 млн

Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 01:17

  Sommer написав:Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:

Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так". :mrgreen:


Тут вроде в прошедшем времени говорят. :mrgreen:
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.

На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.


Не понимаю, зачем такие непатриотичные статьи писать. :D
27661
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:20

  27661 написав:
  Sommer написав:Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:

Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так". :mrgreen:


Тут вроде в прошедшем времени говорят. :mrgreen:
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.



Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?

Значит рашаСМИ опять врут. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:42

Sommer
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?

Значит рашаСМИ опять врут. :mrgreen:


Стесняюсь спросить, а
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.

Тоже врут?

P.S. Вы не подумайте. Я тоже не люблю, когда новости не совпадают с линией Рошена. :D
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:53

  27661 написав:Sommer
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?

Значит рашаСМИ опять врут. :mrgreen:


Стесняюсь спросить, а
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.

Тоже врут?


А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:30

  Sommer написав:А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".


"Мастерство заголовка" никто не отменял.
А на финанс.уа можно и прямо противоположное в заголовке и тексте статьи найти.

Тем не менее - заключен контракт между российской Promobot и американской компанией Intellitronix. Контракт на пять лет, в течении которого русские обязаны поставлять роботов, а американцы ежемесячно оплачивать их поставки. Предоплата до конца 2018 года американцами внесена.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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