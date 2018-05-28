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Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
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Додано: Чет 21 чер, 2018 01:17
Sommer написав:
Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:
Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так".
Тут вроде в прошедшем времени говорят.
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.
Не понимаю, зачем такие непатриотичные статьи писать.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:20
27661 написав: Sommer написав:
Ну, как всегда СМИ в рашке на уровне:
Между "продал" и "может продать" есть огромная пропасть. Особенно учитывая традиционное "что-то пошло не так".
Тут вроде в прошедшем времени говорят.
Сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 года, в будущем предусмотрены ежемесячные платежи.
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?
Значит рашаСМИ опять врут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:42
Sommer
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?
Значит рашаСМИ опять врут.
Стесняюсь спросить, а
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.
Тоже врут?
P.S. Вы не подумайте. Я тоже не люблю, когда новости не совпадают с линией Рошена.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:53
27661 написав:Sommer
Что, предоплату на все $57 миллионов? Нет?
Значит рашаСМИ опять врут.
Стесняюсь спросить, а
На сегодняшний день пермская компания Promobot продала около 320 роботов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн рублей.
Тоже врут?
А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Нед 24 чер, 2018 14:30
Sommer написав:
А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".
"Мастерство заголовка" никто не отменял.
А на финанс.уа можно и прямо противоположное в заголовке и тексте статьи найти.
Тем не менее - заключен контракт между российской Promobot и американской компанией Intellitronix. Контракт на пять лет
, в течении которого русские обязаны поставлять роботов, а американцы ежемесячно оплачивать их поставки. Предоплата до конца 2018 года американцами внесена.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:40
Shram написав: Sommer написав:
А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".
Тем не менее - заключен контракт между российской Promobot и американской компанией Intellitronix.
Тем не менее - рашаСМИ пришлось врать о "продаже на $57 миллионов".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:44
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
А что из этого в заголовке есть? Ничего, там только вранье про "продала на $57 миллионов".
Тем не менее - заключен контракт между российской Promobot и американской компанией Intellitronix.
Тем не менее - рашаСМИ пришлось врать о "продаже на $57 миллионов".
Тем не менее контракт заключен именно на такую сумму.
Объясните тогда зачем президент и министры Украины, а за ними и все украинские СМИ "врут" о покупке локомотивов на миллиард, и вертолетов на 450 млн?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:39
Shram написав: Sommer написав:
Тем не менее - рашаСМИ пришлось врать о "продаже на $57 миллионов".
Тем не менее контракт заключен именно на такую сумму.
Еще раз смотрим в статью:
а за всю партію роботів Intellitronix може заплатити до $56,7 млн
Слово "може" тебе переводить надо? Оно в принципе очень похоже на слово "может".
Хотя в вашем телевизоре, оно может быть уже совсем другое означает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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