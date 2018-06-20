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Итоги: Прогнозы 20.06.18

Итоги: Прогнозы 20.06.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:07

Итоги: Прогнозы 20.06.18

США: Закладки новых домов в мае выросли на 5% м/м до 1 350 000 в год.

Закладки новых домов в мае в США выросли на 5% м/м до 1 350 000 в год - максимум с июля 2007 года. Разрешения на строительство жилых зданий - показатель будущего объема строительства, упали на 4,6% до 1 301 000 в год. Экономисты ожидали роста закладок на 1,8% и сокращения разрешений на 0,1%.

Строительство на Среднем Западе выросло на 62,2% - максимально за 4 года.

Сокращение числа разрешений на строительство на Юге и на Западе стало причиной падения общего показателя разрешений в мае.
Число закладок новых домов в первые пять месяцев 2018 года увеличилось на 11,0% г/г.
Число закладок новых домов на одну семью и на несколько семей выросло в мае по сравнению с апрелем, тогда как число разрешений на строительство этих двух категорий домов сократилось.

США: закладки домов достигли нового циклического максимума, - Wells Fargo.

Вторничные данные из США показали, что число закладок домов в мае выросло на 5% (выше роста на 1,4% по консенсус-прогнозу рынка), в то время как число разрешений на строительство снизилось на 4,6% (ожидалось -1,4%).

Аналитики из Wells Fargo указывают, что повышение в мае было возглавлено увеличением строительства на Среднем Западе: «Закладки домов в мае выросли больше чем ожидалось, на 5% до темпа 1,35 млн. объектов. Как закладки односемейных домов (+3,9%), так и многосемейных (+7,5%) в мае выросли. Число разрешений на строительство, однако, снизилось, на 4,6% до темпа 1,30 млн. объектов с пересмотренного с повышением значения апреля 1,36 млн.
Учитывая, что большая часть роста в мае была на Среднем Западе, может быть основание не так внимательно относиться к улучшению основного показателя.
Повышение цен на древесину и другие строительные материалы также привели к тому, что малые застройщики отложили проекты на более позднее время в этом году, когда цены на древесину должны несколько снизиться.
Закладки домов выросли ранее в этом она, однако они показали менее сильный рост весной, чем это обычно бывает, приведя к снижению при сезонной коррекции. К уровню прошлого года число закладов домов движется на 22,4% впереди темпа прошлого года.»

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года, и такая предварительная оценка Государственной службы статистики (Госстат) совпала с ее оперативной оценкой, обнародованной в середине мая.
Согласно релизу ведомства во вторник, номинальный ВВП за первый квартал 2018 года составил 700,4 млрд. грн., а изменение дефлятора – 14,9%.
В первом квартале прошлого года эти показатели были равны соответственно 583,9 млрд грн и 25,1%.
ВВП на душу населения, по оценкам Госстата, вырос в январе-марте этого года до 16,537 тыс. грн, а в реальном выражении – на 3,6% к январю-марту прошлого года.
Госстат указывает также, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%, что соответствует оперативной оценке.
В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 95% с 91,5% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 11,9% с 12,5%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 4% до 6,9%.
Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.
МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.
НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.
Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

«Бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала потерял темп, хотя и сохранился, как и накануне, заставив НБУ провести долларовую интервенцию.

Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.

Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.

Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.

В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1 456,3 млн. гривен.

О том, что импортеры перестали покупать СКВ на межбанке по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отстающая от показателей вторника.

Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном межбанке .

К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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