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фондовый рынок 20.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 20 чер, 2018 12:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.06.18 США



Основные фондовые индексы США во вторник снизились.

Акции в США во вторник снизились, так как резкая эскалация торгового противостояния США и Китая давила на рынки. Президент США Трамп пригрозил ввести 10% тариф на китайские товары еще на $200 млрд., Китай обещал ответные меры.



Трамп сказал, что этот шаг последовал после решения Китая повысить тарифы на американские товары на $50 млрд., что произошло после введения аналогичных тарифов США на китайские товары в пятницу.



Три основных индекса частично восстановились от снижения в течение сессии. Dow краткосрочно снижался ниже 100-дневной средней, но восстановился, хотя индекс завершил сессию ниже 50-дневной средней.



Учитывая эскалацию риторики по внешней торговле, некоторые инвесторы отметили, что снижение акций в США было относительно небольшим. Рынок США был более устойчив, чем мировые рынки.



Индекс волатильности CBOE достиг максимума за три недели на 14,68, перед тем как снизиться до 13,35.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000, который больше зависит от внутреннего рынка, вырос на 0,1%.



Сектора, которые рассматриваются как подобие облигаций из-за высокой дивидендной доходности, такие как энергетика и коммунальное хозяйство, связь, потребительские товары, выросли.

Акции значительно зависящих от экспорта в Китай Boeing и Caterpillar снизились больше 3%.



Индекс промышленного сектора S&P снизился на 2,1%, что стало наиболее значительным дневным снижением за два месяца.



Акции производителей чипов, которые зависят от Китая в значительно доле выручки, снизились.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,41 к 1,0 на Nasdaq 1,34 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,12 млрд. акций, по сравнению с 6,95 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,15%, до 24 700,21 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,40%, до 2 762,59 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,28%, до 7 725,59 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился.

Европейский фондовый рынок достиг минимума за три недели после того, как президент США Трамп сообщил о возможности введения тарифов на китайский импорт на $200 млрд.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, уровень закрытия был минимальным с 31 мая. Индекс в течение дня снижался на 1,3%. Наиболее сильно снизились сектора основных материалов и технологический. Вырос сектор энергетики и коммунального хозяйства. В понедельник индекс снизился на 0,8%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,4%. Евро снизился в течение сессии после того, как президент ЕЦБ Марио Драги повторил «мягкий» тон ЕЦБ по денежной политике, включая возможность продления программы выкупа облигаций, если это будет необходимо (программа должна завершиться в декабре).



Снижение европейского рынка последовало за снижением азиатских рынков из-за возможного введения американских тарифов на импорт из Китая. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 3,8%.



Индекс сектора основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources снизился на 2,47% (он включает акции горнодобывающих компаний). Аналитики связывают это с тем, что торговая война может привести к уменьшению спроса на промышленные и драгоценные металлы (Китай является крупнейшим покупателем меди).



Индекс технологического сектора снизился на 1,40%, несмотря на сообщение, что тарифы США могут не касаться iPhone, произведённых в Китае.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, уровень закрытия был минимальным с 31 мая. Индекс в течение дня снижался на 1,3%. Наиболее сильно снизились сектора основных материалов и технологический. Вырос сектор энергетики и коммунального хозяйства. В понедельник индекс снизился на 0,8%.



Британский FTSE 100 понизился на 0,36% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 603,85 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,22%, до 12 677,97 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,10% — на отметке 5 390,63 пункта.













Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,05% - до 2221,42 пункта, РТС - на 0,34%, до 1096,92 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6%, до 63,82 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 73,89 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,56% - до $74,93 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,15%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,75%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,12%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 1,45%. Акции Московской биржи потеряли в цене 2,13%.



Накал риторики в торговом споре США и Китая спровоцировал падение котировок на финансовых рынках и бегство капитала из рисковых активов в безрисковые



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 19 июня, понизился на 4,63 пункта или на 1,00% до уровня 458,84 пунктов.



Объем торгов за день составил 600,88 млн. грн., акциями наторговали 0,44 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 18 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,66 пункта или на 0,14% до уровня 463,47 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 143,78 пунктов или на 45,64% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.



Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.



Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд. в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.



Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%.



Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%.



Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.



Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.



Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд. в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.



Лидерами падения в материковом Китае являются высокотехнологичные компании (-5,3% в Шанхае и -5,6% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали Shenzhen Rapoo Technology, Beijing Wanji Technology, Shenyu communication Technology и более десятка других компаний.



Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 26%. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снижаются котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,2%, Honda - на 1,2%, Sony - на 1%.



Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 10% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. SunnyOptical потеряла 6,4%, AAC Technologies - 3,6%.



В Австралии наиболее значительно дорожают акции компаний, связанных со здравоохранением (+2%), а также нефтегазовых концернов (+1,1%).

При этом цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.



Во-вторых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги в «красной зоне» из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.



Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд. в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.



Сводный фондовый индекс развивающихся стран Азии MSCI EM Asia снизился пятую сессию подряд, резкое падение продемонстрировали индикаторы материкового Китая и Тайваня.



Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3,8% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.



При этом Shenzhen Composite рухнул на 5,8%, индекс «голубых фишек» Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 3,5%, а гонконгский Hang Seng - на 2,8%.



Японский Nikkei 225 опустился на 1,8%, более широкий индекс Topix - на 1,6%. Иена подорожала почти на 0,6% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.



Индийский Sensex снизился на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами.



Цены на железную руду и сталь подешевели максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.



Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд. в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.



Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP упал на торгах в Сиднее на 1,2%, Rio Tinto - на 2,2%, железорудной Fortescue - на 2,8%.



Лидерами падения в материковом Китае стали высокотехнологичные компании (-7,5% в Шанхае и -7,4% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали несколько десятков компаний.

Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 24,8%, в Шэньчжэне - на 105. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.



В Японии на фоне укрепления иены снизились котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,5%, Honda - на 1,6%, Sony - на 1%.



Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 11,5% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. Sunny Optical потеряла 5,3%, AAC Technologies - 3,3%.



Между тем цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.



Отечественный фондовый рынок на площадке ПФТС понизился.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник упал на 1% - до 458,84 пункта.

Динамику индикатора, по-прежнему, определили акции только двух эмитентов - Центрэнерго (-0,86%) и Райффайзен Банка Аваль (-3,23%).



Всего торговый оборот с акциями составил 0,44 млн. грн., общий объем торгов - 600,88 млн. грн.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,58% - до 456,18 пункта при объеме торгов 0,94 млн. злотых (6,7 млн. грн).



Все «индексные акции» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-8,26%), «Агротона» (-6,49%) и «Астарты» (-6,2%).

Дорожали акции KDM Shipping (+13,28%) и «Милкиленда» (+3,36%).



Ранее сообщалось, что фондовая площадка «Украинская биржа» с 18 июня приостановила торги всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок, соответственно индекс биржи временно не рассчитывается.



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во--первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут после значительного снижения во вторник из-за опасений трейдеров по поводу эскалации торгового спора между США и Китаем.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% - до 2890,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1593,32 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,41%, до 29588,4 пункта, корейский KOSPI - на 1,14%, до 2365,58 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,99%, до 6162,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, достигая отметки в 22404,35 пункта.



В среду азиатские индексы преимущественно коррекционно растут после того, как по итогам торгов вторника китайские биржи снизились на 3-6%, а остальные индексы региона продемонстрировали менее выраженное снижение, поскольку инвесторы оценивали новости о пошлинах США и Китая.



Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В пятницу, 15 июня, Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что Китай ответил симметричной мерой.

Напряженность касательно вопросов торговли будет доминировать на рынке в ближайшие недели.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США во вторник снизились.Акции в США во вторник снизились, так как резкая эскалация торгового противостояния США и Китая давила на рынки. Президент США Трамп пригрозил ввести 10% тариф на китайские товары еще на $200 млрд., Китай обещал ответные меры.Трамп сказал, что этот шаг последовал после решения Китая повысить тарифы на американские товары на $50 млрд., что произошло после введения аналогичных тарифов США на китайские товары в пятницу.Три основных индекса частично восстановились от снижения в течение сессии. Dow краткосрочно снижался ниже 100-дневной средней, но восстановился, хотя индекс завершил сессию ниже 50-дневной средней.Учитывая эскалацию риторики по внешней торговле, некоторые инвесторы отметили, что снижение акций в США было относительно небольшим. Рынок США был более устойчив, чем мировые рынки.Индекс волатильности CBOE достиг максимума за три недели на 14,68, перед тем как снизиться до 13,35.Индекс компаний малой капитализации Russell 2000, который больше зависит от внутреннего рынка, вырос на 0,1%.Сектора, которые рассматриваются как подобие облигаций из-за высокой дивидендной доходности, такие как энергетика и коммунальное хозяйство, связь, потребительские товары, выросли.Акции значительно зависящих от экспорта в Китай Boeing и Caterpillar снизились больше 3%.Индекс промышленного сектора S&P снизился на 2,1%, что стало наиболее значительным дневным снижением за два месяца.Акции производителей чипов, которые зависят от Китая в значительно доле выручки, снизились.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,41 к 1,0 на Nasdaq 1,34 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,12 млрд. акций, по сравнению с 6,95 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.Европейский фондовый рынок во вторник снизился.Европейский фондовый рынок достиг минимума за три недели после того, как президент США Трамп сообщил о возможности введения тарифов на китайский импорт на $200 млрд.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, уровень закрытия был минимальным с 31 мая. Индекс в течение дня снижался на 1,3%. Наиболее сильно снизились сектора основных материалов и технологический. Вырос сектор энергетики и коммунального хозяйства. В понедельник индекс снизился на 0,8%.Пара евро-доллар снизилась на 0,4%. Евро снизился в течение сессии после того, как президент ЕЦБ Марио Драги повторил «мягкий» тон ЕЦБ по денежной политике, включая возможность продления программы выкупа облигаций, если это будет необходимо (программа должна завершиться в декабре).Снижение европейского рынка последовало за снижением азиатских рынков из-за возможного введения американских тарифов на импорт из Китая. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 3,8%.Индекс сектора основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources снизился на 2,47% (он включает акции горнодобывающих компаний). Аналитики связывают это с тем, что торговая война может привести к уменьшению спроса на промышленные и драгоценные металлы (Китай является крупнейшим покупателем меди).Индекс технологического сектора снизился на 1,40%, несмотря на сообщение, что тарифы США могут не касаться iPhone, произведённых в Китае.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6%, до 63,82 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 73,89 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,56% - до $74,93 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,15%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,75%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,12%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 1,45%. Акции Московской биржи потеряли в цене 2,13%.Накал риторики в торговом споре США и Китая спровоцировал падение котировок на финансовых рынках и бегство капитала из рисковых активов в безрисковыеКак сообщалось в понедельник 18 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,66 пункта или на 0,14% до уровня 463,47 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 143,78 пунктов или на 45,64% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 июня, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64895 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3942 раз. Подякували: 7351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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