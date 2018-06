Итоги: Энергетика 20.06.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 20 чер, 2018 12:15



Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.10 Киева увеличилась на $0,23 (0,31%) - до $75,31 за баррель.

Во вторник контракты снизились в цене на $0,26 (0,35%) - до $75,08 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,25 (0,38%) - до $65,32 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подешевели на $0,78 (1,18%) - до $65,07 за баррель.



Участники рынка по-прежнему ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в Вене 22-23 июня, на котором будет обсуждаться вопрос повышения нефтедобычи.



Россия призывает увеличить совокупное производство нефти в странах картеля и государствах-партнерах на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как Иран, Ирак и Венесуэла считают, что снимать ограничения на добычу пока рано.



Кроме того, торговые споры между США и Китаем являются дополнительным фактором риска, поскольку взаимные пошлины могут негативно сказаться на мировой торговле и глобальной экономике в целом, что может замедлить темпы роста спроса на топливо.

В обычной ситуации трейдеры заняли бы выжидательную позицию до заседания ОПЕК,

однако теперь факторы, которые влияют не только на нефтяной рынок, могут понизить котировки нефти.

Если цены упадут очень резко, это может повлиять на обсуждение вопроса добычи в ОПЕК.



Также рынок ждет информации по запасам нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17.30 Киева.

В ночь на среду свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликовал Американский институт нефти (API), и они указали на снижение товарных запасов нефти в Штатах на 3 млн. баррелей, что в целом совпало с прогнозами экспертов.



Цены на нефть во вторник снизились на ожиданиях, что ОПЕК и другие основные экспортеры сообщат после заседания о решении повысить объем добычи.



Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 78 центов, или на 1,2%, до $65,07 за баррель, после роста в понедельник на 1,2%.



Августовский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 26 центов, или на 0,4%, до $75,08 за баррель, после роста на 2,6% в понедельник.



Участники рынка ожидают решения ОПЕК, заседание которой состоится в конце недели. Как ожидается, группа стран-экспортеров включая страны, которые не являются членами ОПЕК, повысит объем добычи, но основные производители, кажется, не согласовали размер увеличения.



Министр нефти Ирана во вторник сказал, что он не верит, что на заседании ОПЕК будет достигнуто соглашение.



Снижение цены на нефть произошло не фоне усиления словесной торговой войны США и Китая — президент Трамп сказал, что могут быть введены тарифы на китайские товары на $200 млрд., в дополнение к $50 млрд., которые уже определены.

Китай во вторник ответил, что будет вынужден ввести меры в ответ на американские.

Китай намекнул, что может увеличить импортную пошлину на нефть США, что может уменьшить экспорт нефти США и оказать давление на цены.



Данные API: запасы нефти сократились, но запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли.



Как следует их опубликованных данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 15 июня сократились, а запасы бензина ощутимо выросли.



Итак, в отчетный период в США (в баррелях):

запасы сырой нефти: -3,02 млн.;

запасы в Кушинге: -1,59 млн.;

запасы бензина: +2,11 млн.;

запасы дистиллятов: +0,757 млн.



Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.



Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: -2,75 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов ждут снижения, 2 - роста);

запасы бензина: -1,0 млн. (медианный прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 1 — роста);

запасы дистиллятов: -1,0 млн. (медианный прогноз: все 7 экспертов ждут снижения);

запасы сырой нефти в Кушинге: -0,45 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



США: Трамп пригрозил ОПЕК судом за манипулирование ценами на нефть.



Над Организацией стран экспортеров нефти (ОПЕК) - картелем, контролирующем 33% мировой добычи «черного золота» - нависла новая угроза.



После многочисленных твитов президента Дональда Трампа, обвинявшего ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, конгресс США дал ход законопроекту «Против картелей по производству и экспорту нефти», который лежал на полке 18 лет.

Документ, размещенный в единой базе нижней палаты американского парламента, объявляет вне закона картельные сговоры на рынке «черного золота» и предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана, который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера.



Закон дает правительству США полномочия подать иск в суд против стран-членов организации, обвинив их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой.

При этом иностранные правительства будут лишены суверенного иммунитета в американских судах - так же, как и в случае с законом «О правосудии против спонсоров терроризма», который дал США возможность подать иски против Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября.

Законопроект был внесен на рассмотрение конгресса в конце мая и преодолел первое препятствие на прошлой неделе, когда его одобрил юридический комитет палаты представителей.



С 2000 года американские политики несколько раз пытались провести документ, получивший известность как НОПЕК, но сталкивались с сопротивлением Белого дома: и Джордж Буш, и Барак Обама грозили наложить на него вето.

Ближе всего к реализации закон подошел в 2007 году: его одобрили и сенат (70 голосов против 23), и палата представителей (345 против 72), но подпись президента под ним так и появилась.



В этот раз все может быть иначе: Трамп, пожалуй, единственный президент за последние десятилетия, который может подписать такой закон, говорит Джейсон Бордофф, глава Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший сотрудник администрации Обамы.



Трамп критикует ОПЕК в своих книгах и публичных выступлениях больше 30 лет, утверждая, что ОПЕК «обкрадывает американских граждан».

«Засудить ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства» он призывал в 2011 году в книге «Время быть жестким: Делая Америку номер один снова» (Time to Get Tough: Making America #1 Again»).



Спустя год в твиттере он заявил, что «нефть не должна стоить дороже $25», а 2018-м, после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и взлета цен втрое за 2,5 года, писал, что нефтяные котировки «искусственно завышены», «ОПЕК снова хулиганит», и это «не хорошо».



«ОПЕК - это международный картель, члены которого добровольно объединились, чтобы ограничить производство нефти для манипулирования ценой, несправедливо взвинчивая цены ради удовлетворения собственной жадности», - заявил один из спонсоров возрожденного законопроекта Джерольд Надлер.

В ближайшие выходные в Вене ОПЕК и еще 11 стран должны определить дальнейшую судьбу сделки по ограничению добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки, которую заключили в декабре 2016 года. Россия предлагает вернуть на рынок 80% изъятого предложения, или 1,5 млн. баррелей в сутки. Против выступают Иран, Ирак, Алжир и Венесуэлы. Ближневосточные члены ОПЕК предлагают компромиссный вариант - увеличить добычу на 300-700 тысяч баррелей в день.



В американской сланцевой отрасли намечается очередной спад из-за инфраструктурных проблем – не хватает нефтепроводов.



Ралли цен на нефть вдохнуло новую жизнь в американских производителей сланцевой нефти, однако последние события в США имели негативный характер для них, и многие аналитики рассуждают не о том, увидим ли мы ослабление активности, а о том, когда это произойдет.



Инфраструктурные проблемы американских сланцевиков не являются новостью — уже несколько месяцев они вынуждены продавать нефть с серьезным дисконтом, поскольку мощности трубопроводов полностью задействованы, а альтернативой является дорогостоящий железнодорожный и автомобильный транспорт. Однако теперь, кажется, нефтяники исчерпали и эти возможности: источники в отрасли сообщают о том, что небольшие производители, которым приходится труднее всего, начали сокращать добычу — с марта объем снижения их производства составил уже около 50 000 баррелей в сутки. Также сказывается и постоянное смещение сроков реализации инфраструктурных проектов, призванных устранить «узкие места».



В Wood Mackenzie отмечают, что сланцевики начали откладывать фрекинг, являющийся финальным и наиболее дорогим этапом бурения, а также начали мигрировать из Западного Техаса в Игл Форд.



В Panhandle Producers & Royalty Owners Association отмечают, что в ряде случаев производители начинают бурение скважин, поскольку этого требуют условия лизинга, но не завершают их.



В Tudor Pickering также отмечают негативные тенденции, и предупреждают, что теперь, когда в ОПЕК+ заговорили о повышении лимитов добычи, коррекция цен на нефть может усилить давление на сланцевиков. В компании согласны с Wood Mackenzie в том, что падение нефти WTI Midland ниже $45 может серьезно осложнить жизнь американским нефтяникам, и полагают, что мелким производителям придется сократить добычу. В Tudor Pickering обращают внимание на то, что в Пермиан присутствует более тысячи операторов, добывающих менее 15 тысяч баррелей в сутки, и в совокупности объем их добычи составляет около 450 000 б/с.



Однако хоронить производителей сланцевой нефти не следует: в ближайшие годы будет реализован ряд инфраструктурных проектов, которые позволят существенно нарастить поставки. По оценкам аналитиков IHS Markit, к 2023 году объем добычи сланцевой нефти только в Пермиан может достичь 5,3 млн. б/с против текущих 3,5 млн.



Великобритания арестовала активы «Газпрома».



Вслед за Швейцарией и Нидерландами к аресту европейских активов «Газпрома» подключилась Великобритания.

Несмотря на поданную в шведский арбитраж апелляцию и приостановке взыскания штрафа в $2,6 млрд. в пользу «Нафтогаза Украины», коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на британской территории,

Ордер был выдан в понедельник для введения обеспечительных мер: в течение 48 часов «Газпром» обязан предоставить «Нафтогазу» перечень своих активов в Англии и Уэльсе, стоимость которых превышает $50 тысяч.



Суд также запретил «Газпрому» предпринимать какие-либо действия, направленные на то, чтобы вывести капитал из страны и уменьшить стоимость активов, попадающих под заморозку.

«Если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции», - отмечает пресс-служба «Нафтогаза».

Напомним, первой - в конце мая - аналогичные меры предприняла Швейцария, где зарегистрированы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG –«дочки» «Газпрома», одна из которых управляет «Северным потоком», а другая - строит «Северный поток 2».

Приставы провели опись имущества, а Nord Stream 2 AG сообщила, что получила постановление о заморозке своих активов.



Спустя неделю, в начале июня, были арестованы доли «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах.

«Газпром» в ответ подал ходатайство в апелляционный суд округа Свеа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

По данным «Газпрома», этот запрос был удовлетворен. В «Нафтогазе» уточнили, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий, но не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать от «Нафтогаза» возврата $2,1 млрд., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Киеву.



Арест европейских активов уже привел к тому, что «Газпром» был фактически отрезан от европейского рынка капитала. В середине июня компания, финансирующая за счет долга строительство трубопроводов в Китай, Турцию и обход Украины, была вынуждена отменить размещение еврооблигаций в британских фунтах.

Возник риск, что средства, которые привлечет «Газпром», сразу же будут арестованы в качестве обеспечительных мер по решению Стокгольмского арбитража, сообщил в компании.

Размещение должно было стать частью рекордной в истории «Газпрома» программы заимствований: всего за год холдинг планировал привлечь 417 млрд. рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн. рублей).

С начала года «Газпром» уже продал инвесторам облигации в рублях (30 млрд. рублей), евро (Є750 млн.) и швейцарских франках (750 млн. франков), привлек кредит Credit Agricole (Є600 млн.).





