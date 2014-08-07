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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20

  Surfer написав: где даже индусы признали отставание рашки практически навсегда


Отставание среди кого?
Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.
Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.

Отставание от США?
Так оно всегда у России(и СССР) было. Что неудивительно, достаточно только сравнить цифры финансирования армии и ВПК США и России.

И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.
Сколько за 26 лет новых самолетов или вертолетов получили украинские ВСУ?
Один, два, ни одного?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:49

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

  Shram написав:имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.
Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.

..........

И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.

Озвучьте список самолетов 5-го поколения на Московии??
Это уж не SSJ 100 который 9 мая 2012 года вместе с потенциальными покупателями в гору влетел на Салаке? )) И которые собраны из импортных комплектующих?
Какая на Московии может быть авиагонка если вся электроника идет с ЮВА.. Московия не имеет своей электронной промышленности вообще).
А нет есть еще "убийца Airbus А320 и Boeing 737")) самолет МС-21...правда на 40% там все импортное..и обошелся он БЮДЖЕТУ 200 млрд рублей.
К примеру КБ Антонов Ан-132 разработал тоже за деньги из бюджета Саудовской Аравии.
И теперь строит линию по сборке самолетов Саудитам за ИХ деньги. Так что конкурировать с московитами конечно нечем.. в связи с их некгнкурентностью. Кому нужны МС и Суперджет??
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:55

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

  Sommer написав:а где обещанная к 2015-му российская база на Луне?

Какая база московитская космонавтика полностью деградировала, попробуйте найти хоть один удачный запуск АМС роскосмоса с 1991 года)). Это АМС НАСА ЛЕтают у Юпитеру, Плутону а марсоходжы гоняют по Марсу.. а роскосмос не запустил ни ОДНОГО АМС.. два мешка с гайками в Тихий океан не в счет).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:55

  Джон написав:
  Shram написав:Отставание среди кого?
Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.
Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.

..........

И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.

Озвучьте список самолетов 5-го поколения на Московии??
Это уж не SSJ 100 который


Нет это не Суперджет, которых уже построили 160 штук.
Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук.
И именно про него выше шла речь.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:04

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Сколько за 26 лет новых самолетов или вертолетов получили украинские ВСУ?
Один, два, ни одного?


Вот клоун. Украина не производила военную авиацию - ни с кем воевать мы не планировали. Это раша везде сеет войны , раздоры и разруху. И пытается еще и заработать на этом. Зато наши АН-ы знает весь мир, вплоть до самого крупного в мире авиа транспорта. А рашисты только тырить и умеют. Вот оно "импортозамещеньице" сакральное.

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