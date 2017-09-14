M-Audio написав:Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:
А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная. В США, как известно, все заполняют налоговые декларации и платят налоги. Считается, что так граждане лучше чувствуют, что это они содержат государство, а не наоборот. Поскольку налоговое законодательство запутанное, а штрафы за ошибку весомые, многие не рискуют заполнять всё сами, и поручают это дело налоговым консультантам, деятельность которых, вроде, лицензируется и контролируется государством. Разумеется, налоговая служба может всё это проверить, найти ошибку, выставить дополнительное требование с пенёй и штрафом, а то как же. И сроки исковой давности тоже есть 3 года. Не успели, не заметили -- всё, поезд ушёл. В теории. А на практике начали расследование в отношении вот такого консультанта, которого заподозрили в снижении налоговых сумм. Поскольку дело уже уголовное, все сроки давности - нафиг. В рамках уголовного дела проверили платежи какого-то мужика, который был клиентом этого консультанта, и нашли какую-то мизерную недоплату за период что-то около 1993-1999 годов, то есть тридцатилетней давности. Разумеется, штрафы и пеня за 30 лет превышают любые разумные пределы, но это их не останавливает. Имеют право, чо там. Вроде дело в суде пока.
Xenon написав:в тг засветили "те самые 28 пунктов"
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.
что-то неправдоподобно кажется , после расскказов арестовича что он еле 80 вместо 50 выбил на стамбульских да и с другой стороны так большинство и демобилизации не дождутся бандерлогу придется по линии рпц просить об ужесточении требования
7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.
малореально для Украины, достаточно было бы требования к самому НАТО
9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
WTF ??? Это чье требование, условие ? По правде говоря , Украине на руку было бы выполнение ультиматума рябкова в части свертывания нато в восточной европе. толку от этого нам никакого, сплдошной расизм.
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
Ну это не серьезно
12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення
Это Ермак с Зеленским все придумали ?
a. Створенням фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим потенціалом зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.
точно ермак с зеленским
18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Это все по вопросу демилитаризацуии? Слабо верится
20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень. a. Україна прийме закон про руськосровій толерантності та захисту мовних меншин.
flyman написав:28 пунктів фейк, розходимся [youtube]OLFmnRVsHLU[/youtube.
Ну чистый же бред! Какой документ и с чьей подписью хочет увидеть TRIGGER MMA? Это не договор, не нота. Максимум, тянет на записку с предложениями. Мы, конечно, можем встать в позу и отвергнуть эти предложения, но в таком случае Трамп тоже может сказать: "Больше никакой поддержки, ни финансовой, ни военной не будет. Поставки оружия даже через европейские закупки запрещаю". Дальше продолжать?
Видео, которое выкладывал Шмитт и которое быстро удалили, просто безграмотное паникёрство. Называть продвижение росс. войск на 1-2 км, если даже действительно так, "обвалом фронта"... Это, максимум, небольшие тактические успехи, но уж никак не "обвал фронта".
flyman написав:28 пунктів фейк, розходимся [youtube]OLFmnRVsHLU[/youtube.
Ну чистый же бред! Какой документ и с чьей подписью хочет увидеть TRIGGER MMA? Это не договор, не нота. Максимум, тянет на записку с предложениями. Мы, конечно, можем встать в позу и отвергнуть эти предложения, но в таком случае Трамп тоже может сказать: "Больше никакой поддержки, ни финансовой, ни военной не будет. Поставки оружия даже через европейские закупки запрещаю". Дальше продолжать?
Видео, которое выкладывал Шмитт и которое быстро удалили, просто безграмотное паникёрство. Называть продвижение росс. войск на 1-2 км, если даже действительно так, "обвалом фронта"... Это, максимум, небольшие тактические успехи, но уж никак не "обвал фронта".
Там фокс постив теж те що я замітив, 600К армії, "потужна допомога", і все таке ...
fox767676 Согласен практически со всеми вопросами. Добавлю только, что 600-тыс. армию в мирное время мы просто не потянем. В п.12а могу поверить, особенно с учётом п.14. От этих мер выгодоприобретателем будут США. Деньги будут европейские и российские, а 50% прибыли получат США. Без всяких капвложений. Совершенно невразумительный п.21g. ЗСУ выводятся, росс. войска не входят, но "нейтральна демілітаризована буферна зона", при этом "міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації". Хотя всё остальное признаётся только "де-факто російськими". Короче, очень похоже на фейк.
P.s. Пункт "Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО" может требоваться РФ в чисто пропагандистских целях - демилитаризация и нейтралитет Украины.
P.s.
СМИ опубликовали все пункты американского плана по завершению войны в Украине, которые еще могут быть изменены, Об этом сообщают ряд пабликов.
Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее. Об этом написал на странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее", – отметил он.
Коваленко напомнил, что в результате последней российской атаки под ударом оказались энергетические объекты в семи областях. .......... По словам Коваленко, энергетики делают все возможное для того, чтобы часов со светом у украинцев становилось больше. Но он добавил, что с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.
ЛАД написав:Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные
тобто з лютого по жовтень 22 року в Донецьку, Горлівці, Макіївці, Єнакієвому та інших містах ОРДО сумарно було мобілізовано всього 5 тисяч чоловіків? Ви самі в це вірите? Для мене явно, що це або повна туфта, або дані не по мобілізації на війну, а призов на строкову службу, наприклад. Я не знаю, що саме це за дані, але в таких числах нема ніякого сенсу.
ЛАД написав:Это вы о чём? Какие суверенные права он отжал?
а ви і не знаєте? До кризи навколо Тузли Керченська протока була повністю під українським контролем, так як обидва береги протоки належали Україні. Тобто російські судна при проходженні мали сповіщати Україну, а вона могла навіть не пропускати якісь із них. Але в результаті конфлікту було підписано договір ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text ) згідно якого рф отримувала таке ж право на користування протокою, як і Україна. Власне, на той момент це і було головною метою пуйла. Спочатку протока, потім - весь Крим, тепер - Донбас і Південь. пуйло має апетит і сам по собі не зупиниться.
ЛАД написав:Так они полную капитуляцию и не требуют
вони вимагають одностороннього обмеження збройних сил, відмову від дальнобійного озброєння. Що це, як не чиста вимога капітуляції? Що завадить через рік-два продовжити "звільняти землі", адже, нагадаю, що в їх "конституцію" записані Херсонська і Запорізька області повністю.
ЛАД написав:А финны как-то на вполне демократических выборах умудрялись полвека не избирать антисоветские правительства
ну так антиросійських урядів до 2014 року у нас теж не було. І це не врятувало від агресії. Якою буде гарантія, що не буде ще одного повторення агресії? Такою гарантією могла б бути сильна армія, але рф цей варіант не подобається. Пропоную подумати і відповісти - чому?
ЛАД написав:Может, пора научиться жить за свои?
прикольно - знищити або окупувати промисловість, енергетику, житлові будинки, а потім говорити - "а живіть за свої". Ви в своєму Харкові зможете жити за свої після того, що з ним зробила рф? Знаєте, в України нема бездонної ріки нафти, щоб продавати її і за ці гроші відбудовуватися.
ЛАД написав:А что может статься на территории, где идёт война?
"Украіна бамбіла Донбас восємь лєт"? Що заважало розвивати ті території? Війни після 2015 року там і не було як такої. Якщо не брати тоненьку смужку на лінії зіткнення.
ЛАД написав:Что лучше, война или "поліцейський терор"?
Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад.
ну все, так точно росія більше не нападе!
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
і росія буде одним із гарантів, я вгадав?
Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.
в цей пункт я не вірю. ЗСУ мирного часу все одно не будуть такими великими, а під час війни ніхто на цей договір дивитися навіть не буде.
НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.
такого прецеденту ніколи не було. Не вірю, що і тут він буде. Тобто це нереалістичний пункт.
Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
що це взагалі значить? В Україні не буде зовсім своїх винищувачів? Чи будуть, але не на території? В чому сенс цього? Це ж навпаки краще для України - безпека для винищувачів. В Польщу російська ракета не прилетить.
Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
що за "рішуча" відповідь?
Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
якщо росія випустить ракету, а скаже, що це Україна, як будуть діяти гаранти?
Росія зобов’язується закріпити політику ненападу на Європу та Україну.
цей пункт фактично є повтором. Чому? Щоб набити більше пунктів?
Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.
на це не погодиться росія.
нічого нема про московську церкву, "оренду" Донбасу і урізання озброєння, як було у витоках змі. Конкретно ця редакція схожа на фейк. Але, думаю, недовго залишилось чекати витоку справжнього документа, так як його вже передали українській стороні.
Schmit написав:у квітні цього року Віткоф безрезультатно з'їздив на москву, взагалі ні про що не домовився, після чого адміністрація Трампа вигадала чомусь досить прийнятні умови миру
так, я вважаю, що Віткоф зʼїздив, ні про що конкретно не домовився, але йому здалося, що вловив суть і тому він запропонував план, який, як йому здавалося, мав задовольнити москву. Але це були лише його припущення. Прийнаймні ніяких навіть витоків від журналістів, що над тим планом працював хтось з російської сторони, нема. На відміну від нинішнього плану, про який відомо, що безпосередньо був задіяний дмітрієв.
Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?