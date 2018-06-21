Итоги: Мировой фондовый рынок 21.06.18

Додано: Чет 21 чер, 2018 12:37

США: Итоги фондовых торгов.Фондовые индексы США закрылись в основном с ростом в среду, так как ралли в технологическом секторе подняло индекс Nasdaq до рекордных уровней, но при этом индекс Dow продолжил проигрышную серию до семи сессий.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,2% до 24 658 пункта. Индекс находится в самой длинной полосе дневных снижений с марта 2017 года на фоне неопределенности в отношении торговой политики.Индекс S&P500 вырос на 0,2% до 2776 пунктов.Индекс Nasdaq вырос на 0,7% до 7,782 пунктов, закрывшись на рекордной отметке.Индекс малой капитализации Russell 2000 также завершился c рекордным закрытием, прибавив 0,9%.Среди лидеров роста для Nasdaq в среду были акции Microsoft Corp., которые выросли на 1%, и Amazon.com Inc. (+0,9%).Накануне президент США Дональд Трамп заявил, поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.В среду никаких новых заявлений от обеих сторон не последовало, и инвесторы даже это восприняли как позитивный знак.Это выглядит как настоящее облегчение. Исторически, волатильность, связанная с заголовками новостей, эпизодическая и преходящая. И как только заголовки уходят, рынок откатывается обратно. Сегодня, похоже, та же история/Кроме того, в среду стало известно о снижении количества сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в мае на 0,4% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 5,43 миллиона. Эксперты ожидали роста на 1,5% - до 5,52 миллиона с первоначального значения апреля в 5,46 миллиона.Европейский фондовый рынок в среду вырос.Европейский фондовый рынок в среду в целом вырос, показав восстановление, так как трейдеры уже отреагировали на ухудшение торговых отношений между США и Китаем ранее. Рынок успокоился, хотя США и Китай по-прежнему остаются в тупике.Администрация Трампа обвинила Китай в систематической компании «экономической агрессии», после того, как президент Трамп дал понять, что хочет, чтобы администрация наложила пошлины на китайские товары на $200 млрд. Трамп таким образом ответил на угрозу Китая применить ответные меры по тарифам. Отсутствие новостей привело к некоторому восстановлению склонности к риску.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,28%, частично восстановившись после снижения во вторник на 0,7%, когда был достигнут наиболее низкий уровень закрытия с 31 мая.Пара евро-доллар остается в целом на прежнем уровне.Также инвесторы наблюдают за событиями перед заседанием ОПЕК, которое пройдёт в пятницу и субботу. Генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо в среду выступил на семинаре группы, и министры нефти стран начали делать комментарии. Цены на нефть выросли более чем на 2% до $66 за баррель (по WTI).В Великобритании законодатели в палате общин проголосовали против поправки в законопроект по Brexit, которые дал бы парламенту право «значащего голосования» по финальному соглашению по Brexit. 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Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.Тем не менее, аналитики ожидают скорой корректировки рынка акций. «Это не торговая война, а скорее торговая перестрелка», - таково мнение главного экономиста AMP Capital Шейна Оливера.«Наш базовый прогноз предполагает, что после эффектной игры на публику стороны возобновят переговоры к началу июля, что в конечном итоге приведет к разрешению спора вокруг пошлин. На этом фоне рынки акций восстановятся», - считает эксперт.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,66%, до 63,5 RUB/USD, евро - на 0,63%, до 73,56 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,36% - до $75,35 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 3,01%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,04%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 1%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 3,41%, акции Московской биржи — на 2,03%.Индекс Мосбиржи вернулся под отметку 2 260 пунктов, но поводов для того, чтобы продолжать покупки, слишком мало. Дальше у рублевого индикатора два варианта развития событий: консолидация в пределах 2 220—2 255 пунктов или снижение в область 2 230 пунктов, откуда одинаково удобно работать и «быкам», и «медведям».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: