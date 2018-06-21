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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 21 чер, 2018 12:43 Итоги: Валюта 21.06.18

Меж тем министр торговли США Уилбур Росс заявил Сенату, что ни США, ни Китай не хотят торговой войны. А президент США Дональд Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.



Курс евро к доллару составил на 08.55 Киева 21 июня $1,1557 по сравнению с $1,1568 на закрытие предыдущей сессии, за которую евро подорожал на 0,2%.



Курс доллара относительно иены повысился в четверг на 0,3% - до ¥110,68.



Курс евро в паре с японской нацвалютой прибавил 0,2% и стоил ¥127,92.



«Торговая напряженность и возобновившееся расхождение денежно-кредитной политики США и остальных стран мира подстегивают укрепление доллара», - отмечает валютный стратег по странам Азии в Commonwealth Bank of Australia в Сингапуре Энди Цзи.



На форуме Евроцентробанка в Португалии главы ведущих центробанков мира предупредили о пагубном влиянии торговых конфликтов на мировую экономику и финансовые рынки.



Выступавший в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл призвал не преувеличивать сигналы о возможном перегреве рынка труда и подчеркнул, что центробанк США не ожидает резкого усиления инфляции в результате низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу.

Он также заявил о сохранении весомых аргументов в пользу постепенного повышения процентных ставок в США.



Банку Японии следует внимательно отслеживать риски, которые могут ослабить инфляцию в стране, заявил в четверг один из руководителей ЦБ Юкитоси Фуно. Он пообещал, что в ближайшее время японский центробанк сохранит «ультрамягкую» денежно-кредитную политику.

Ю.Фуно, как и его коллеги из других центробанков, обеспокоен высокой неопределенностью, связанной с мировой торговлей.



Индонезийская рупия резко подешевела в первый день возобновления торгов на местном рынке после длительных праздников (с 8 по 20 июня). Центробанк Индонезии был вынужден провести интервенцию на валютном рынке и рынке облигаций из-за самого значительного падения рупии с ноября 2016 года, сообщает агентство Bloomberg.



В паре с долларом индонезийская рупия опустилась на 1,2%, до 14099 за $1.



Новозеландский доллар дешевеет из-за данных об ослаблении роста ВВП Новой Зеландии в I квартале до 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В октябре-декабре экономика выросла на 0,6%.



Стоимость золота продолжает снижаться в четверг утром на фоне удорожания доллара по отношению к большинству мировых валют.



По состоянию на 08.05 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $6,8, или на 0,53% - до $1267,7 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,45% - до $16,23 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг укрепляется на 0,21% - до 95,25 пункта.



В четверг стоимость драгоценного металла остается под давлением со стороны курса американской валюты, который способствовал тому, что по итогам предыдущей торговой сессии золото подешевело до минимального уровня закрытия с 21 декабря 2017 года в $1274,5 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг укрепляется на 0,21% - до 95,25 пункта.



Редактор Sevens Report Тайлер Ричи полагает, что в краткосрочной перспективе именно курс доллара будет оставаться одним из главных факторов для рынка золота.



Поддержку курсу доллара продолжают оказывать опасения относительно торговых отношений США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.



Золото в среду было снова под давлением.

Цены на золото снизились в среду и показали новый минимум 2018 года, поскольку усиление доллара США снизило аппетит к драгоценному «желтому металлу».



По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото снизилось на $4,10, или 0,3%, до $1274,50 за унцию. Это было самое низкое закрытие с 21 декабря.



«Ближайший путь наименьшего сопротивления остается вниз, поскольку сила доллара остается одним из наиболее доминирующих трендов в классах активов», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Реальные процентные ставки в последнее время существенно не изменились. Тем не менее, если риск от движения денег из-за опасений торговой войны подстегивает цены на казначейские облигации (давление на доходность), а показатели инфляции сохраняются стабильно, золото, скорее всего, подрастет, по крайней мере, к $1300, так как ожидания по ставкам снизятся».



Индекс доллара USDX снизился на 0,1% в среду, но в июне он вырос почти на 1,1%.



Июльское серебро снизилось менее чем на 0,1% до $16,309 за унцию, что является потерял 0,3% до $957,20 за унцию самым низким закрытием с середины мая.



Июльская платина повысилась на 1,1% до $874,0 за унцию, а сентябрьский палладий потерял 0,3% до $957,20 за унцию.



Доллар показал приглушенную динамику в среду, поскольку основные валютные рынки несколько успокоились на следующий день после того, как опасения относительно торговой войны между Китаем и США вызвали покупку безопасных активов.

Индекс доллара США USDX закрылся со слабым снижением на уровне 95,095 пункта, после касания 11-месячного пика во вторник.



Между тем, иена немного отступила, при этом доллар покупался по ¥110,43 по сравнению с ¥110,06 во вторник вечером в Нью-Йорке.



Пара евро-доллар закрыла среду уровнем $1,1572 против $1,1583 на излете вторника.



Также в фокусе для валютных инвесторов был форум Евроцентробанка в Синтре, Португалия, где выступали глава ЕЦБ Марио Драги, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, глава Банка Японии Харухико Курода и глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу.



Хотя все главы центральных банков были довольно взвешенными и осторожными в своих комментариях, Драги и Пауэлл согласились в своей оценке, что еще рано говорить о том, как объявленные и возможные тарифы повлияют на денежно-кредитную политику. Курода добавил, что экономика Японии может ощутить существенное косвенное влияние от эскалации напряженности.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 июня повысился на 16,98 коп. и составил 63,7873 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.

Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.



Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на межбанке с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.

Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.

Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.



Торги валютного межбанка 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.



В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на межбанке 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1,4563 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 июня заметно, на $59,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.



Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.



В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.



В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 19 июня, в среду, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $271,2 млн. к отметке $196,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $221,9 млн. к $162,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 20 июня констатировал внутридневную коррекцию действующих цен в ответ на разворот тренда с «бычьего» на «медвежий» в безналичной паре доллар-гривня на валютном межбанке , состоявшемся около полудня. Наличный рынок, казалось, вздохнул с облегчением, наблюдая за надежными признаками смены тренда в «зеленом» секторе межбанка, где, несмотря на сохранившийся итоговый «привес» по средневзвешенному курса доллара, четко обозначилось стремление пресытившегося ростом безналичного «американца» к стабильности.



Послеобеденная коррекцию цен наличной пары доллар-гривня сопровождалась повсеместным равновесием покупок и продаж. Однако, как это не раз наблюдалось и раньше, баланс спроса и предложения отнюдь не гарантировал прогресс на участке ликвидности.

По итогам среды лишь валютчики Днепра и Харькова смогли рапортовать о росте оборотов.

А киевские и запорожские дилеры были вынуждены признать регресс на участке ликвидности. Первые винили в этом пассивность потенциальных клиентов, вторые – полуденную паузы, в течение которой реальные сделки отсутствовали.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера откатились на 4,0-5,0 коп.



Интересно отметить, что курсовая динамика, точнее, отсутствие таковой, наличной пары доллар-гривня еще в дополуденную часть сессии почувствовала перемены в настроениях на валютном межбанке , заморозив рост курса наличного доллара на уровне открытия.



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп., либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков, Киев), либо потеряла 3,0 коп. (Одесса).



Итак, в первом приближении «неформальный» наличный рынок в среду, как минимум, констатировал вхождение в полосу стабильности или даже, развернув тренд, понизился в паре доллар-гривня. Полагаю, наличный рынок в течение 18-19 июня пребывал в состоянии перекупленности в секторе доллара и при первых признаках установления стабильности в «зеленом» секторе межбанка, вернул завышенным ранее ценам их более «рыночное» значение. При посильном участии клиентов, которые успокоились и перестали «охотиться» за дорожавшим «американцем».



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 июня в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,36 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.



Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности розничной налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,30/26,36 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в зыбком балансе спроса и предложения, сопровождаясь предельно аккуратными ценовыми регулировками, обеспечившими оптимальную ликвидность и равновесие спроса и предложение.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня практически не изменились с уровней открытия, составив 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра инициировали снижение цен в паре доллар-гривня, реагируя на откат рынка «зеленого» безнала на межбанке , а также на перемены в настроениях клиентов, активизировавших «принос».



По итогам среды оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что принесло заметный прогресс на участке ликвидности. Заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», обороты улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 20 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 июня уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды приходилось заниматься «тонкой регулировкой» действующих цен в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь обеспечить оптимальную ликвидность текущих сделок при сбалансированности спроса и предложения, а после полудня, «отвечая» на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и рост клиентского «приноса», достаточно заметно дисконтировали действующие цены, реализуя только что упомянутые цели.



На этом фоне наши валютчики учли пребывание пары евро-доллар на мировом рынке forex в состоянии относительной стабильности, ограничиваясь лишь разнополярными колебаниями, ставшими довольно значительными на европейской сессии форекса, относительно «базовой» отметки в районе $1,1575.



Эта стабильность пары евро-доллар «в миру» нашла свое отражение во внутридневной неизменности более значимых бидов наличного евро на фоне пятикопеечной потери оферов. Последнее, полагаю, дано коррекции обеих позиций наличной пары доллар-гривня в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1569 к отметке $1,1578, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 9 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на это неважное подобие динамики, «не тронув» биды и понизив 20-го офера наличной пары евро-гривня на 5,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1583, пара евро-доллар, инициировав коррекцию, уже около 07.30 Киева оказалась на цифре $1,1570, чуть приподнявшись к $1,1575 на финише азиатских торгов.



Со старта европейской сессии рынка forex заметно выросла волатильность, которая выражалась в размашистых разнополярных колебаниях пары евро-доллар. Около 19.00 уже на американских торгах, «нервозность» пары евродоллар заметно упала, а евро консолидировался в довольно узком диапазоне $1,1587-1,1593, который не покидал до 21.34 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



К 13.00 Киева на европейской сессии рынка forex евро остается под давлением , но вряд ли окажется ниже $1,1525, при этом сильное сопротивлением располагается на $1,1645 и далее на $1,1685. Евро может остаться в фазе снижения долго, следующая сильная поддержка ожидается на $1,1450. Евро останется под давлением в следующие несколько дней, и возобновит рост, оказавшись выше $1,1710. Но это маловероятно.



На этом фоне доллар США укрепил свои позиции против иены.



Американский доллар покинул минимумы на ¥109,53, и преодолел ¥110,0. Пара доллар-иена может вырасти до ¥110,40, и далее сильное сопротивление расположено на ¥110,65, падение ограничено уровнем ¥109,85 и ¥109,55. Рост пары вызван укреплением доходности американских трежерис.



Британский фунт остается под давлением, восстановившись с минимумов на $1,3151 до $1,3172. Падение ниже $1,3151 вероятно, но пара значительно перепродана и вряд ли сможет преодолеть $1,3125, и тем более $1,3100. Уровни сопротивления ожидаются на $1,3215, но разворот тренда возможен только выше $1,3240.



Падение ограничено ожиданиями завтрашнего решения Банка Англии по ставкам (которые вероятно останутся без изменений), а главное комментарием и распределения голосов.



Доллар США стабилизировался в парах с евро, японской иеной и швейцарским фраком и перешел к снижению по отношению к остальным валютам ведущих развитых стран (G10) на фоне восстановления аппетита к риску.



Долларовый индекс агентства Bloomberg опустился на 0,2%, тогда как более узкий долларовый индекс USDX практически не меняется.



Евро к 16.15 Киева стоил $1,1594 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены составил ¥110,09 против ¥110,06 накануне.



Курс евро к японской нацвалюте повысился со ¥127,55 до ¥127,68.



В 16.30 Киева на форуме Евроцентробанка в Синтре (Португалия) начнется основная панельная дискуссия о денежно-кредитной политике, в которой в том числе примут участие глава ЕЦБ Марио Драги и председатель Федрезерва Джером Пауэлл.



Во вторник М.Драги пообещал, что ЦБ с осторожностью подойдет к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки.



При этом фунт поднимается с минимума за семь месяцев в паре с долларом США на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ищет компромисса с руководителями Консервативной партии, несогласными с основной линией правительства по Brexit.

Канадский доллар дешевеет пятую сессию подряд в связи с опасениями, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) прекратит существование в нынешнем виде.



Итак, в среду большую часть дня на рынке Forex наблюдается «нудная и скучная» торговля. И это не удивительно - до 16.30 Киева рынок некому было удивлять и обеспечивать драйверами.

Именно 20-го на конференции ЕЦБ, проводимой в португальской Синтре, выступят основные банковские ньюсмейкеры: Марио Драги (ЕЦБ), Харухико Курода (Банк Японии) и Джером Пауэлл (ФРС США).



«Евро-американские горки», полученные по итогам заседаний регуляторов на прошлой недели, могут получить свежий импульс на комментариях глав системных центробанков.



Прозвучавшее в среду заявление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, о том, что риски финансовой стабильности в еврозоне имеют больше политический, нежели экономический характер, что будет провоцировать снижение курса евро к доллару, уже привели к резкому, но очень краткосрочному, импульсу падения курса единой европейской валюты.



Теперь следует ждать выхода основных «солистов», который может нарушить спокойное течение торгов и выбьет курс евро из сложившихся диапазонов.



Полагаю, направление движения нынче можно и не угадать, поэтому безопаснее и прибыльнее просто дождаться пробоев визуальных границ и присоединиться к тем, кто окажется сильнее. «Быки» или «медведи». Судя по всему, у вторых незначительное («тактическое») преимущество.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность

бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.







Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.



Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.



Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.



В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.



О том, что импортеры перестали покупать СКВ на межбанке по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отставшая от показателей вторника.



Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном межбанке .



К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».



Мы далеки от эйфории в отношении среднесрочных перспектив безналичной пары доллар-гривня. Как было указано в предыдущем «Вечернем обзоре» ( «Бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала потерял темп, хотя и сохранился, как и накануне, заставив НБУ провести долларовую интервенцию около полудня. Мероприятие вызвало обвальное снижение текущих котировок безналичного «американца», хотя по итогам дня средневзвешенный его курс вырос на 2,95 коп.Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.О том, что импортеры перестали покупать СКВ на межбанке по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отставшая от показателей вторника.Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном межбанке .К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».Мы далеки от эйфории в отношении среднесрочных перспектив безналичной пары доллар-гривня. Как было указано в предыдущем «Вечернем обзоре» ( viewtopic.php?f=4&t=3606&p=4390077#p4390077 ), нынче в глобальных масштабах наблюдается отток денег в твердой валюте с развивающихся рынков (emerging markets), спровоцированное изъятием денежной ликвидности в валютах G10, чреватый катаклизмом в этом секторе мировой экономике. В условиях Украины эта «неприятность» как правило, сопровождается усилением спроса на более надежные активы, среди который «старый надежный» доллар.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.



Об этом поведал заметно, с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга, намекая на реальную вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 937 млн. грн.



К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.



Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.



Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.



По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.



Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.



Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.



На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,20/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 июня по спросу и по предложению потерял по 50 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению упал на 5 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1572, опустившись до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1543 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,29/26,39 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,414 UAH/RUB, Киев опт 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро (опт) 30,45/30,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,45/30,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,14/26,22 UAH/USD, розница – 26,10/26,24 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,33 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем.Меж тем министр торговли США Уилбур Росс заявил Сенату, что ни США, ни Китай не хотят торговой войны. А президент США Дональд Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.Стоимость золота продолжает снижаться в четверг утром на фоне удорожания доллара по отношению к большинству мировых валют.Золото в среду было снова под давлением.Цены на золото снизились в среду и показали новый минимум 2018 года, поскольку усиление доллара США снизило аппетит к драгоценному «желтому металлу».Доллар показал приглушенную динамику в среду, поскольку основные валютные рынки несколько успокоились на следующий день после того, как опасения относительно торговой войны между Китаем и США вызвали покупку безопасных активов.Индекс доллара США USDX закрылся со слабым снижением на уровне 95,095 пункта, после касания 11-месячного пика во вторник.Между тем, иена немного отступила, при этом доллар покупался по ¥110,43 по сравнению с ¥110,06 во вторник вечером в Нью-Йорке.Пара евро-доллар закрыла среду уровнем $1,1572 против $1,1583 на излете вторника.Также в фокусе для валютных инвесторов был форум Евроцентробанка в Синтре, Португалия, где выступали глава ЕЦБ Марио Драги, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, глава Банка Японии Харухико Курода и глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу.Хотя все главы центральных банков были довольно взвешенными и осторожными в своих комментариях, Драги и Пауэлл согласились в своей оценке, что еще рано говорить о том, как объявленные и возможные тарифы повлияют на денежно-кредитную политику. Курода добавил, что экономика Японии может ощутить существенное косвенное влияние от эскалации напряженности.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на межбанке 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1,4563 млрд. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 июня заметно, на $59,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 19 июня, в среду, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $271,2 млн. к отметке $196,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $221,9 млн. к $162,9 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 20 июня констатировал внутридневную коррекцию действующих цен в ответ на разворот тренда с «бычьего» на «медвежий» в безналичной паре доллар-гривня на валютном межбанке , состоявшемся около полудня. Наличный рынок, казалось, вздохнул с облегчением, наблюдая за надежными признаками смены тренда в «зеленом» секторе межбанка, где, несмотря на сохранившийся итоговый «привес» по средневзвешенному курса доллара, четко обозначилось стремление пресытившегося ростом безналичного «американца» к стабильности.Послеобеденная коррекцию цен наличной пары доллар-гривня сопровождалась повсеместным равновесием покупок и продаж. Однако, как это не раз наблюдалось и раньше, баланс спроса и предложения отнюдь не гарантировал прогресс на участке ликвидности.По итогам среды лишь валютчики Днепра и Харькова смогли рапортовать о росте оборотов.А киевские и запорожские дилеры были вынуждены признать регресс на участке ликвидности. Первые винили в этом пассивность потенциальных клиентов, вторые – полуденную паузы, в течение которой реальные сделки отсутствовали.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера откатились на 4,0-5,0 коп.Интересно отметить, что курсовая динамика, точнее, отсутствие таковой, наличной пары доллар-гривня еще в дополуденную часть сессии почувствовала перемены в настроениях на валютном межбанке , заморозив рост курса наличного доллара на уровне открытия.По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп., либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков, Киев), либо потеряла 3,0 коп. (Одесса).Итак, в первом приближении «неформальный» наличный рынок в среду, как минимум, констатировал вхождение в полосу стабильности или даже, развернув тренд, понизился в паре доллар-гривня. Полагаю, наличный рынок в течение 18-19 июня пребывал в состоянии перекупленности в секторе доллара и при первых признаках установления стабильности в «зеленом» секторе межбанка, вернул завышенным ранее ценам их более «рыночное» значение. При посильном участии клиентов, которые успокоились и перестали «охотиться» за дорожавшим «американцем».Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 июня в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.Впрочем, по порядку.Торги 20 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,36 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности розничной налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,30/26,36 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в зыбком балансе спроса и предложения, сопровождаясь предельно аккуратными ценовыми регулировками, обеспечившими оптимальную ликвидность и равновесие спроса и предложение.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня практически не изменились с уровней открытия, составив 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.После обеда оптовики Днепра инициировали снижение цен в паре доллар-гривня, реагируя на откат рынка «зеленого» безнала на межбанке , а также на перемены в настроениях клиентов, активизировавших «принос».По итогам среды оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что принесло заметный прогресс на участке ликвидности. Заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», обороты улучшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 20 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.По сравнению с закрытием 19 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 июня уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды приходилось заниматься «тонкой регулировкой» действующих цен в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь обеспечить оптимальную ликвидность текущих сделок при сбалансированности спроса и предложения, а после полудня, «отвечая» на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и рост клиентского «приноса», достаточно заметно дисконтировали действующие цены, реализуя только что упомянутые цели.На этом фоне наши валютчики учли пребывание пары евро-доллар на мировом рынке forex в состоянии относительной стабильности, ограничиваясь лишь разнополярными колебаниями, ставшими довольно значительными на европейской сессии форекса, относительно «базовой» отметки в районе $1,1575.Эта стабильность пары евро-доллар «в миру» нашла свое отражение во внутридневной неизменности более значимых бидов наличного евро на фоне пятикопеечной потери оферов. Последнее, полагаю, дано коррекции обеих позиций наличной пары доллар-гривня в течение среды.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильностьбидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 июня ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.Об этом поведал заметно, с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга, намекая на реальную вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 937 млн. грн.К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,20/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 20 июня по спросу и по предложению потерял по 50 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению упал на 5 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1572, опустившись до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1543 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,29/26,39 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,414 UAH/RUB, Киев опт 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро (опт) 30,45/30,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,45/30,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,14/26,22 UAH/USD, розница – 26,10/26,24 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,33 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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