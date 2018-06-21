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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 21 чер, 2018 12:44 Итоги: Прогнозы 21.06.18



20-го в Португалии проходит конференция, на которой присутствуют главы ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии и Резервного банка Австралии. Председатель ФРС США Пауэлл заявил, что следует продолжать постепенное повышение ставок в условиях роста экономики с целью сбалансирования уровня безработицы и инфляции.



Пауэлл ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы в США. По его мнению, рынок труда еще не перегрет. Президент ЕЦБ Драги заявил о своей уверенности в том, что инфляция в еврозоне вырастет к уровню 2% в год.



Фондовые рынки в среду несколько корректируются после вторничного падения. Индексы S&P500 и Nasdaq растут, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average упал в отрицательную область. Основной фондовый индекс в Шанхае после падения вчера на 3,8% до минимальных уровней за два года закрылся ростом на0,5%.



Европейская комиссия заявила, что с пятницы водятся тарифы в размере 25% на товары из США на сумму Є2,8 млрд. в ответ на пошлины на сталь и алюминий со стороны США.



Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,4% выше уровня $66,00 за баррель.



Данные в США 20-го вышли неоднозначными, платежный баланс оказался лучше ожиданий, в то время как данные с рынка недвижимости вышли ниже прогноза. Завтра внимание инвесторов будет направлено на результаты заседания Комитета по денежной политике Банка Англии.



Китай объявил нерентабельным «шелковый путь» через Россию в Европу.



Проект высокоскоростной железной дороги «Евразия» - из Пекина через Москву в Берлин, - который российские власти планировали вписать в китайский «Новый шелковый путь» в ЕС, является нерентабельным.

К такому выводу пришел крупнейший ж/д-строитель КНР China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта.



Как сообщает источник в правительстве и РЖД, свою оценку компания представила российско-китайской рабочей группе, которой теперь предстоит принять решение о дальнейших шагах.



По расчетам CREEC, общая стоимость магистрали протяженностью 9,5 тысячи км, которая должна протянуться по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Польши до Германии, составит 9,8 триллиона рублей. Это на 40% выше российской оценки, которая составляет 7 триллионов рублей.

Российский участок самый дорогой - он будет стоить почти половину всего проекта.

Чтобы окупить магистраль, процентную ставку по привлеченным кредитам придется опустить почти до нуля, следует из расчетов китайской компании: на это уйдет 27 лет, а внутренняя норма доходности составит 2,88%.

Если же исходить из текущих параметров проекта, предполагающих, что 60% средств будет привлечено в виде долга, проект не окупится никогда. В свои расчеты CREEC закладывает ставку по кредитам в 5,75% годовых, что почти вдвое ниже рыночных условий для бизнеса в России.

Оплачивать проект придется за счет средств налогоплательщиков, следует из китайских оценок. «Каждой из стран необходима поддержка правительства и принятие комплексных мер», - говорится в презентации CREEC.

При этом, предупреждает компания, из-за «слабой рентабельности, способность возврата суммы долга и процентов также слаба».

«Во всем мире ВСМ находятся на грани окупаемости, но цель таких проектов - не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство», - отмечает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский.

Для окупаемости нужно либо снижать кредитную ставку, либо уменьшать объем заемных средств (то есть инвестировать «живые деньги»), либо повышать стоимость билетов для будущих пассажиров и стоимость перевозки грузов, перечисляет он.



Хотя проект китайского «шелкового пути» удобен политически и Пекину, и Москве, на деле он представляет из себя химеру: Фонд Шелкового пути (ФШП) на $40 млрд долларов был создан уже три года назад, но за это время поучаствовал лишь в 5 проектах, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выдал кредитов всего на $2 млрд., указывает аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов.



«По итогам 3,5 лет не существует даже конкретной карты наземного маршрута грузоперевозок из Китая в Европу. Имеется лишь список заявленных «экономических коридоров» - «Китай-Россия-Монголия», «Китай-Центральная Азия-Западная Азия» и т.д., которые Китай вписывает в перечень проектов «Пояса и пути», хотя изначально они таковыми не были», - рассказывает эксперт.



Росстат зафиксировал обвал доходов россиян почти на 10%.



Спустя две недели после того, как Путин объявил об «устойчивом повышении доходов граждан», Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.

В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле, сообщило ведомство в среду. В реальном выражении - с поправкой на инфляцию и все обязательные платежи - россияне за месяц обеднели на 9,3%.



Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.



Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.

Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.



В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и «прочих объектах культуры».



По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.

«Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», - делает вывод центробанк.

Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения «рывка» в своих кошельках не заметило.



Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.

Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.

Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.



Кризис уничтожил 20% среднего класса в России.



Самая продолжительная за 20 лет рецессия в российской экономике уничтожила 20% среднего класса и превратила сбережения в роскошь, недоступную подавляющему большинству.



На май 2018 года к среднему классу - то есть людям, которые без труда могут приобретать не только одежду и продукты, но и товары длительного пользования, - себя относили лишь 19% россиян. До начала кризиса таких было 24%, а нынешняя доля - минимальная за 5 лет, следует из данных опроса НАФИ.



На деле средний класс еще меньше: требуется зарплата не меньше 60 тысяч рублей в среднем по регионам и не менее 120 тысяч в Москве, подсчитали аналитики АКРА.

По данным Росстата, в целом по стране 60-тысячную планку ежемесячного дохода преодолевают лишь 8,5% населения.



Две трети (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, каждый четвертый - меньше 15 тысяч, а каждый седьмой находится за чертой бедности, прочерченной на уровне 10 тысяч рублей в месяц.

Новой чертой, разделяющей имущих и неимущих, становится возможность сберегать, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова.



По данным ВЦИОМа, лишь треть населения имеет какие-либо накопления, а у подавляющего большинства (63%) сбережений нет в принципе.

Несмотря на то, что согласно опросам, половина россиян хотели бы сберегать, по итогам I квартала доля доходов, направленных на сбережения, оказалась минимальной с 2000 года - 6% против 7,6% год назад.

«Люди понимают, что сберегать - это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно, - говорит Красильникова. - Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее».



Копить могут лишь уже богатые по российским меркам люди, тогда как владельцы скромных накоплений усиленно их проедают, следует из статистики АСВ.

Так, банковские депозиты на сумму меньше 100 тысяч рублей за первый квартал сократились на 10%. Депозиты от 100 тысяч до миллиона не изменились. Растут - со скоростью от 2 до 2,4% за квартал - лишь те вклады, на которых находится больше миллиона рублей.

Совокупное состояние долларовых миллионеров в России - людей с активами на сумму от 64 млн. рублей - на начало 2018 года достигло исторического рекорда в $1,081 трлн. Из этой суммы почти половина, или $485 млрд., принадлежит 200 богатейшим гражданам. За год их состояние выросло на $25 млрд., или 1,5 триллиона рублей.



Хотя, согласно Росстату, к выборам 2018 года работникам бюджетной сферы экстренно подняли зарплаты, чтобы отчитаться о выполнении майских указов Владимира Путина 2012 года, на положение людей это мало повлияло.

«Те, кто ужался и забирал из сбережений, чтобы прожить эти годы, похоже и сейчас не может начать сберегать», - констатирует заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина.



Своей коррекцией на торгах четверга безналичный доллар обязан нескольким ниже перечисленным факторам.



Во-первых, как мы неоднократно подчеркивали, «зеленое» ралли, стартовавшее с 13 июня, затянулось «до неприличия». Требовалась «освежающая» рынок коррекция или, если угодно, фиксация прибыли держателями доллара.



Во-вторых, «базой» для снижения долларовых цен на межбанке 21-го стало сужение гривневой ликвидности, особенно болезненно воспринимаемое рынков в бюджетный период.



В-третьих, к четвергу, как известно, достигается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Откат «зеленого» безнала был с энтузиазмом поддержан наличным рынком, цены которого сохранили свой курсовой зазор с безналичным «американцем», оставаясь заметно более низкими. Энтузиазм отката наличного доллара катализировался падением спроса со стороны коммбанков, обеспечивавших ранее переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк.



Повторим высказанное в «вечернем обзоре» от 20 июня мнение о том, что «гривнепатриотам» не стоит увлекаться эйфорией по поводу возвращения на межбанк «зеленых медведей». Думается, это временное явление. При этом не стоит забывать о пресловутой «курсовой пиле» с ее алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».



Наконец, снова напомним об общемировой тенденции изъятия с рынков денежной ликвидности в валюте стран G10 на фоне исхода инвесторов с emerging markets и завершения эпохи дешевых «системных» денег.

Все это играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка, которым 21-го бюджетный период дал короткую передышку.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Пауэлл за повышение ставок.20-го в Португалии проходит конференция, на которой присутствуют главы ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии и Резервного банка Австралии. Председатель ФРС США Пауэлл заявил, что следует продолжать постепенное повышение ставок в условиях роста экономики с целью сбалансирования уровня безработицы и инфляции.Пауэлл ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы в США. По его мнению, рынок труда еще не перегрет. Президент ЕЦБ Драги заявил о своей уверенности в том, что инфляция в еврозоне вырастет к уровню 2% в год.Фондовые рынки в среду несколько корректируются после вторничного падения. Индексы S&P500 и Nasdaq растут, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average упал в отрицательную область. Основной фондовый индекс в Шанхае после падения вчера на 3,8% до минимальных уровней за два года закрылся ростом на0,5%.Европейская комиссия заявила, что с пятницы водятся тарифы в размере 25% на товары из США на сумму Є2,8 млрд. в ответ на пошлины на сталь и алюминий со стороны США.Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,4% выше уровня $66,00 за баррель.Данные в США 20-го вышли неоднозначными, платежный баланс оказался лучше ожиданий, в то время как данные с рынка недвижимости вышли ниже прогноза. Завтра внимание инвесторов будет направлено на результаты заседания Комитета по денежной политике Банка Англии.Китай объявил нерентабельным «шелковый путь» через Россию в Европу.Проект высокоскоростной железной дороги «Евразия» - из Пекина через Москву в Берлин, - который российские власти планировали вписать в китайский «Новый шелковый путь» в ЕС, является нерентабельным.К такому выводу пришел крупнейший ж/д-строитель КНР China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта.Как сообщает источник в правительстве и РЖД, свою оценку компания представила российско-китайской рабочей группе, которой теперь предстоит принять решение о дальнейших шагах.По расчетам CREEC, общая стоимость магистрали протяженностью 9,5 тысячи км, которая должна протянуться по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Польши до Германии, составит 9,8 триллиона рублей. Это на 40% выше российской оценки, которая составляет 7 триллионов рублей.Российский участок самый дорогой - он будет стоить почти половину всего проекта.Чтобы окупить магистраль, процентную ставку по привлеченным кредитам придется опустить почти до нуля, следует из расчетов китайской компании: на это уйдет 27 лет, а внутренняя норма доходности составит 2,88%.Если же исходить из текущих параметров проекта, предполагающих, что 60% средств будет привлечено в виде долга, проект не окупится никогда. В свои расчеты CREEC закладывает ставку по кредитам в 5,75% годовых, что почти вдвое ниже рыночных условий для бизнеса в России.Оплачивать проект придется за счет средств налогоплательщиков, следует из китайских оценок. «Каждой из стран необходима поддержка правительства и принятие комплексных мер», - говорится в презентации CREEC.При этом, предупреждает компания, из-за «слабой рентабельности, способность возврата суммы долга и процентов также слаба».«Во всем мире ВСМ находятся на грани окупаемости, но цель таких проектов - не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство», - отмечает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский.Для окупаемости нужно либо снижать кредитную ставку, либо уменьшать объем заемных средств (то есть инвестировать «живые деньги»), либо повышать стоимость билетов для будущих пассажиров и стоимость перевозки грузов, перечисляет он.Хотя проект китайского «шелкового пути» удобен политически и Пекину, и Москве, на деле он представляет из себя химеру: Фонд Шелкового пути (ФШП) на $40 млрд долларов был создан уже три года назад, но за это время поучаствовал лишь в 5 проектах, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выдал кредитов всего на $2 млрд., указывает аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов.«По итогам 3,5 лет не существует даже конкретной карты наземного маршрута грузоперевозок из Китая в Европу. Имеется лишь список заявленных «экономических коридоров» - «Китай-Россия-Монголия», «Китай-Центральная Азия-Западная Азия» и т.д., которые Китай вписывает в перечень проектов «Пояса и пути», хотя изначально они таковыми не были», - рассказывает эксперт.Росстат зафиксировал обвал доходов россиян почти на 10%.Спустя две недели после того, как Путин объявил об «устойчивом повышении доходов граждан», Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле, сообщило ведомство в среду. В реальном выражении - с поправкой на инфляцию и все обязательные платежи - россияне за месяц обеднели на 9,3%.Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и «прочих объектах культуры».По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.«Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», - делает вывод центробанк.Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения «рывка» в своих кошельках не заметило.Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.Кризис уничтожил 20% среднего класса в России.Самая продолжительная за 20 лет рецессия в российской экономике уничтожила 20% среднего класса и превратила сбережения в роскошь, недоступную подавляющему большинству.На май 2018 года к среднему классу - то есть людям, которые без труда могут приобретать не только одежду и продукты, но и товары длительного пользования, - себя относили лишь 19% россиян. До начала кризиса таких было 24%, а нынешняя доля - минимальная за 5 лет, следует из данных опроса НАФИ.На деле средний класс еще меньше: требуется зарплата не меньше 60 тысяч рублей в среднем по регионам и не менее 120 тысяч в Москве, подсчитали аналитики АКРА.По данным Росстата, в целом по стране 60-тысячную планку ежемесячного дохода преодолевают лишь 8,5% населения.Две трети (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, каждый четвертый - меньше 15 тысяч, а каждый седьмой находится за чертой бедности, прочерченной на уровне 10 тысяч рублей в месяц.Новой чертой, разделяющей имущих и неимущих, становится возможность сберегать, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова.По данным ВЦИОМа, лишь треть населения имеет какие-либо накопления, а у подавляющего большинства (63%) сбережений нет в принципе.Несмотря на то, что согласно опросам, половина россиян хотели бы сберегать, по итогам I квартала доля доходов, направленных на сбережения, оказалась минимальной с 2000 года - 6% против 7,6% год назад.«Люди понимают, что сберегать - это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно, - говорит Красильникова. - Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее».Копить могут лишь уже богатые по российским меркам люди, тогда как владельцы скромных накоплений усиленно их проедают, следует из статистики АСВ.Так, банковские депозиты на сумму меньше 100 тысяч рублей за первый квартал сократились на 10%. Депозиты от 100 тысяч до миллиона не изменились. Растут - со скоростью от 2 до 2,4% за квартал - лишь те вклады, на которых находится больше миллиона рублей.Совокупное состояние долларовых миллионеров в России - людей с активами на сумму от 64 млн. рублей - на начало 2018 года достигло исторического рекорда в $1,081 трлн. Из этой суммы почти половина, или $485 млрд., принадлежит 200 богатейшим гражданам. За год их состояние выросло на $25 млрд., или 1,5 триллиона рублей.Хотя, согласно Росстату, к выборам 2018 года работникам бюджетной сферы экстренно подняли зарплаты, чтобы отчитаться о выполнении майских указов Владимира Путина 2012 года, на положение людей это мало повлияло.«Те, кто ужался и забирал из сбережений, чтобы прожить эти годы, похоже и сейчас не может начать сберегать», - констатирует заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина.Своей коррекцией на торгах четверга безналичный доллар обязан нескольким ниже перечисленным факторам.Во-первых, как мы неоднократно подчеркивали, «зеленое» ралли, стартовавшее с 13 июня, затянулось «до неприличия». Требовалась «освежающая» рынок коррекция или, если угодно, фиксация прибыли держателями доллара.Во-вторых, «базой» для снижения долларовых цен на межбанке 21-го стало сужение гривневой ликвидности, особенно болезненно воспринимаемое рынков в бюджетный период.В-третьих, к четвергу, как известно, достигается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.Откат «зеленого» безнала был с энтузиазмом поддержан наличным рынком, цены которого сохранили свой курсовой зазор с безналичным «американцем», оставаясь заметно более низкими. Энтузиазм отката наличного доллара катализировался падением спроса со стороны коммбанков, обеспечивавших ранее переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк.Повторим высказанное в «вечернем обзоре» от 20 июня мнение о том, что «гривнепатриотам» не стоит увлекаться эйфорией по поводу возвращения на межбанк «зеленых медведей». Думается, это временное явление. При этом не стоит забывать о пресловутой «курсовой пиле» с ее алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».Наконец, снова напомним об общемировой тенденции изъятия с рынков денежной ликвидности в валюте стран G10 на фоне исхода инвесторов с emerging markets и завершения эпохи дешевых «системных» денег.Все это играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка, которым 21-го бюджетный период дал короткую передышку.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64942 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3951 раз. Подякували: 7353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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